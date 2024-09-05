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Федеральные земли ГерманииНовости1920-е годы

В Баухаусе в Дессау проходит "Фестиваль капеллы"

На фестивале Bauhaus в Дессау в этом году музыка занимает центральное место в честь столетия известной группы. Атмосфера 1920-х годов воспроизводится. Кроме того, определенная цветовая гамма включена в торжества.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Баухаус Дессау отмечает двухдневный праздник, посвященный знаменитой капелле Баухаус
Баухаус Дессау отмечает двухдневный праздник, посвященный знаменитой капелле Баухаус

- В Баухаусе в Дессау проходит "Фестиваль капеллы"

В 1920-х годах легендарный ансамбль Bauhaus, известный своими DIY-проектами, джазом и звуками, полученными из проволоки, гвоздей и сидений, оказал долговременное влияние. К столетию этого смешения и в его честь, Bauhaus Dessau устраивает трехдневный фестиваль под названием "Будущее Bauhaus (B)!"

Этот традиционный праздник Bauhaus будет вращаться вокруг музыки и танцев, с мероприятиями в здании Bauhaus, Музее Bauhaus, Аnhaltisches Theater и различных городских локациях. Цель состоит в том, чтобы создать "тематические танцполы" и дать посетителям возможность танцевать под Charleston, Танго, Джаз и Блюз. Фестиваль также будет включать кинопоказы, чтения, мастер-классы и живые концерты, подчеркивающие широкое влияние Bauhaus. Планируется парад с синим тематическим оформлением.

Основанный в 1924 году Андором Вайнингером (1899-1986), ансамбль Bauhaus играл важную роль в формировании фестивалей в Веймаре, Дессау и Берлине. Группа была известна своей открытостью, спонтанностью и авантюрностью, олицетворяя новаторский дух своего времени, когда формы искусства были разрушены и переосмыслены. Ансамбль был активен до 1933 года.

Ансамбль Bauhaus, созданный в 1924 году, был значительной частью фестивалей в 1920-х годах, внося свой вклад в оживленную культурную сцену своей открытостью и авантюрностью. Их музыка и дух продолжают вдохновлять сегодняшние столетие празднования, такие как "Будущее Bauhaus (B)!", проводимые в тех же городах, где они когда-то выступали.

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