- В баре и кафе в Нейкольне прозвучали выстрелы, в результате которых было 12 пулевых норок.

В районе Берлина-Нойкёльн неизвестные преступники выпустили несколько очередей по пабу, кафе и припаркованному автомобилю. Стрельба произошла ранним утром в воскресенье, примерно в 8:00, конкретно на перекрестке улиц Реuterstraße и Donaustraße. Соседи вызвали полицию из-за шума, как сообщается. Правоохранительные органы обнаружили в общей сложности двенадцать пулевых отверстий на стенах бара и кафе. Вероятно, несколько окон неподвижного автомобиля также были поражены пулями.

Происшествие на перекрестке улиц Реuterstraße и Donaustraße ранним утром в воскресенье было классифицировано как преступление из-за непровоцированной стрельбы. Местные заведения, в том числе паб и кафе, были целями, что привело к повреждениям от пуль.

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