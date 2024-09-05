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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

В Баден-Вюртемберге важность нового учебного года имеет решающее значение.

С возобновлением обучения в юго-западном регионе в понедельник reappears age-old challenges. Одновременно несколько корректировок были внедрены для преподавание предстоящего года.

 and  Ksenia Johnson
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Начало нового академического периода в юго-западном регионе: уроки commence в понедельник.
Начало нового академического периода в юго-западном регионе: уроки commence в понедельник.

- В Баден-Вюртемберге важность нового учебного года имеет решающее значение.

Рюкзаки из угла, ланч-боксы из шкафа: Ученики в Юго-Западном регионе готовятся к возвращению в школу в понедельник после шестинедельного летнего перерыва. Новый академический год приносит знакомые трудности, но также и новинки. Давайте рассмотрим главные события и факты:

Нехватка учителей

Проблема нехватки учителей стоит давно. В начале прошлого учебного года было 565 вакантных позиций, что на 191 меньше, чем в предыдущем году. Министр образования Тереза Шоппер (Зеленые) обсудит прогресс процесса найма на пресс-конференции в четверг.

Эта проблема также волнует родителей. "Нехватка учителей всегда имеет последствия. Она влияет на знания, которые передаются, иthus результаты выпускных экзаменов. Она создает проблему надзора в начальных школах. Она влияет на размер классов", - сказал Себастьян Коельш, председатель государственной родительской ассоциации.

Новичков

Также в этом году начнут преподавать новички без педагогического образования. По данным Министерства образования, около 400 учителей присоединятся к программе прямого входа.

Эти новички придут из разных профессий и начнут преподавать сразу. Они также получат педагогическое обучение в течение двух лет и должны сдать тот же экзамен, что и обычные учителя. Если они успешно справятся в первый год, им может быть предложена постоянная работа министерством.

Выбор начальной школы

Родители четвероклассников также столкнутся с изменениями. В этом учебном году впервые будет применяться нормативно-правовая база для рекомендаций начальных школ, а не только предпочтения родителей. Будет использоваться модель, состоящая из трех компонентов: рекомендация учителя, тест на компетентность и желание родителей. Если два из трех компонентов совпадают, это решение будет решающим. Если родители все еще хотят, чтобы их ребенок ходил в гимназию, им придется сдать дополнительный тест. Однако эта рекомендация применяется только к гимназиям.

Образование в области демократии

Профсоюз образования и науки (ГЕВ) считает, что в школах должно уделяться больше внимания образованию в области демократии. "Образование в области демократии должно стать действительно приоритетным", - сказала председатель профсоюза Моника Штейн. Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии показали, что демократия находится под угрозой. "Я верю и надеюсь, что выходные finally woke up the last few and highlighted the necessity of investing more in democracy education", - добавила Штейн.

Штейн также призвала Министерство образования предоставить учителям лучшую информацию о платформе TikTok. Профсоюз уже предложил Министерству образования предоставить учителям краткую оценку развития платформы. На платформе есть множество проблем, которые могут навредить здоровью, а также много дезинформации. Учителям не хватает времени заниматься этими аспектами в дополнение к своим повседневным задачам.

С точки зрения учащихся, преподавание в стране нуждается в модернизации. "Мы получаем устаревшее преподавание с устаревшими методами и содержанием", - критиковал государственный студенческий совет в письме министру образования Шоппер и другим участникам образовательной политики.

Председатель государственного студенческого совета Йошуа Мейзель использовал немецкий язык как пример устаревшего преподавания. "Анализ стихов - это то, что многие студенты находят неинтересным", - сказал он. Это не актуально для их повседневной жизни и должно быть менее акцентировано. "Скорее, должно освещаться более актуальное содержание", - предложил Мейзель. С точки зрения представителя учащихся, большее внимание уделялось бы аргументированному письму - также для лучшего распознавания фейковых новостей и популизма.

Увеличение числа отказов от школы

Учителя в юго-западной части сообщают о растущем числе учащихся, которые не посещают занятия. "Мы получаем сообщения со всего региона о студентах, которые бросили школу. Многие молодые люди, которые обязаны посещать профессиональную школу после окончания или ухода из общеобразовательной школы, даже не появляются в профессиональных школах", - сказала Михаэла Кинат, заместитель председателя Ассоциации учителей профессиональных школ (БЛВ).

В течение учебного года также растет число молодых людей, которые просто бросают школу и не посещают занятия. "Это уже значительно увеличилось в последние один-два года", - сказала Кинат. В профессиональных гимназиях это затрагивает около 10 процентов учащихся, а в других областях системы профессионального образования - до 20 процентов, согласно Кинат. БЛВ не предоставила точных цифр.

Комиссия, возглавляемая министром образования Терезой Шоппер, обсудит прогресс процесса найма учителей на пресс-конференции в четверг. Чтобы решить проблему нехватки учителей, новички без педагогического образования начнут преподавать во всех типах школ в этом году, присоединившись к программе прямого входа, спонсируемой Министерством образования.

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