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ЭкономикаНовостиЕвропейский Союз

В автомобильной промышленности наблюдается заметное снижение.

Промышленность Германии сейчас сталкивается с нехваткой заказов. Ожидания ближайшего будущего вызывают огорчение.

 and  Mark Rodriguez
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Обстановка в автосекторе ухудшается.
Обстановка в автосекторе ухудшается.

- В автомобильной промышленности наблюдается заметное снижение.

Будущее немецкого автопрома, по мнению Института Ифо, вызывает немало шума. Институт Ифо, базирующийся в Мюнхене, сообщил о существенном снижении делового климата в секторе, которое составило 6,2 пункта до -24,7 пункта в августе. Это четвертое подряд снижение после кратковременного роста. Эксперт Института Ифо Анита Вольфль заявила: "Автомобильная промышленность находится в спирали снижения".

Прогноз на ближайшие шесть месяцев особенно пессимистичен, с индикатором, составляющим -40,5 пункта. Текущая деловая ситуация, хоть и описывается как слегка менее неблагоприятная, чем в прошлом месяце, все еще составляет -7,2 пункта.

По словам Вольфль, "Немецкие автомобильные компании сталкиваются со снижением новых заказов, в частности, из-за рубежа". Эта проблема также начала влиять на их планы по найму.

Европейский Союз может обеспокоиться текущими проблемами в немецком автопроме, учитывая его значительное влияние на европейскую экономику. Немецкая автомобильная промышленность, сталкивающаяся со снижением новых заказов, в частности, из-за рубежа, может столкнуться с трудностями в достижении целей производства ЕС.

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