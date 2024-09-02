- В автомобиле взрывается газовый контейнер, оставляя человека тяжело раненым.

38-летний сантехник в критическом состоянии находится в Бремене после взрыва, вызванного баллоном с пропаном. Он взял напрокат небольшой фургон на выходные и пытался завести его для работы на следующий день. К сожалению, искра, вызванная зажиганием двигателя, привела к взрыву.

Взрыв был настолько сильным, что разбил окна в окружающих зданиях в радиусе 100 метров, повредил несколько припаркованных машин и даже смог треснуть по крайней мере одно строение. К счастью, другие прохожие не пострадали. 38-летнего сантехника оказывают интенсивную медицинскую помощь. В настоящее время проводятся расследования для установления точной причины этого взрыва.

Состояние 38-летнего сантехника ухудшилось из-за осложнений после аварии. Место происшествия требовало тщательной уборки, в том числе удаления поврежденных автомобилей и обломков.

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