Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНесчастный случай

В автомобиле взрывается газовый контейнер, оставляя человека тяжело раненым.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
При попытке поджечь контейнер с пропаном, он взорвался, сообщают правоохранительные органы
При попытке поджечь контейнер с пропаном, он взорвался, сообщают правоохранительные органы

- В автомобиле взрывается газовый контейнер, оставляя человека тяжело раненым.

38-летний сантехник в критическом состоянии находится в Бремене после взрыва, вызванного баллоном с пропаном. Он взял напрокат небольшой фургон на выходные и пытался завести его для работы на следующий день. К сожалению, искра, вызванная зажиганием двигателя, привела к взрыву.

Взрыв был настолько сильным, что разбил окна в окружающих зданиях в радиусе 100 метров, повредил несколько припаркованных машин и даже смог треснуть по крайней мере одно строение. К счастью, другие прохожие не пострадали. 38-летнего сантехника оказывают интенсивную медицинскую помощь. В настоящее время проводятся расследования для установления точной причины этого взрыва.

Состояние 38-летнего сантехника ухудшилось из-за осложнений после аварии. Место происшествия требовало тщательной уборки, в том числе удаления поврежденных автомобилей и обломков.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Прощание с Дикостью: Симакан присоединяется к рядам ан-Наср
Федеральные земли Германии

Бывшая звезда Лейпцига, Симакан, сделка с Al-Nassr

Перенос Мохамада Симакана в Саудовскую Аравию теперь окончателен. Ранее связанный с Лейпцигом, футболист официально присоединился к команде Роналду, "Аль-Наср".

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Сабина Циммерман, кандидат в предвыборы и председатель ОКС в Регионе Саксонии
Федеральные земли Германии

Циммерман призвал ХДС и СДПГ изменить свою политическую стратегию.

Для БСВ, мир, миграция и образование находятся во главе повестки дня. Лидер партии настоятельно требует, чтобы возможные союзники коалиции breach на этих темах.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неблагоприятные метеоусловия: пожарные отделы региона были заняты интенсивными грозовыми ливнями
Федеральные земли Германии

Сильные ливни привели к повреждению воды в Ратингене

После сильной жары происходят грозы, сопровождаемые обильными дождями в некоторых районах. Позже, в течение дня, пожарная служба в Ратádio объявляет о нескольких случаях водного ущерба, вызванных сильным ячеистым штормом, прошедшим через город.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Игрок 'Сан-Паули' Элиас Саад получил травму связок лодыжки.
Федеральные земли Германии

Сент-Паули, страдающий от проблемы со связкой, освобождается от Смита.

Разочаровывающее выступление ФК Св. Паули против Унион Берлина, отмеченное поражением, усугублено травмами Эlias Saad и Eric Smith. Медицинские заключения доступны.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.
Главные темы

Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.

Американские власти конфисковали личный самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министерство юстиции США сообщает, что самолет, Falcon 900EX, был захвачен рано утром в Доминиканской Республике и впоследствии перевезен во Флориду.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Пожарные и спасатели извлекают выжившего из руин обрушившегося здания в Харькове
Политика

В 20:23 военный аналитик Греселл обсуждает боевую ситуацию в Донецке, называя Покровск "основным последним барьером обороны" Украины.

В 20:23 военный аналитик Греселл обсуждает боевую ситуацию в Донецке, называя Покровск "основным последним барьером обороны" Украины. Прогресс в Курске замедляется, Россия усиливает активность возле Покровска Прогресс в Курске происходит медленно, что приводит к эскалации военных действий России вокруг Покровска. Этот украинский город имеет стратегическое значение, так

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Прощание с Дикостью: Симакан присоединяется к рядам ан-Наср
Федеральные земли Германии

Бывшая звезда Лейпцига, Симакан, сделка с Al-Nassr

Перенос Мохамада Симакана в Саудовскую Аравию теперь окончателен. Ранее связанный с Лейпцигом, футболист официально присоединился к команде Роналду, "Аль-Наср".

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Сабина Циммерман, кандидат в предвыборы и председатель ОКС в Регионе Саксонии
Федеральные земли Германии

Циммерман призвал ХДС и СДПГ изменить свою политическую стратегию.

Для БСВ, мир, миграция и образование находятся во главе повестки дня. Лидер партии настоятельно требует, чтобы возможные союзники коалиции breach на этих темах.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно