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В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным

После недели после инцидента в Солингене женщина с ножом напала на людей на автобусе, который направлялся на городской праздник в Зигене.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

- В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным

32-летний подозреваемый находится в заключении после ножевого инцидента на автобусе в Зигене, Северный Рейн-Вестфалия. К сожалению, это событие привело к травмам пяти человек, трое из которых находятся в критическом состоянии, и еще один борется с серьезными травмами, как сообщили в полиции Зиген-Виттгенштейн в конце дня. "В настоящий момент нет причин для беспокойства о безопасности".

Автобус, перевозивший не менее 40 пассажиров, направлялся на городской праздник в Зиген, когда нападение произошло около 19:40.

Событие напоминает инцидент в Золингене, произошедший неделю назад, когда другой мужчина использовал нож для нападения на людей, что привело к нескольким смертельным исходам.

Тем не менее, полиция Зиген-Виттгенштейн призывает общественность: "Просим общественность воздержаться от распространения ложной информации в социальных сетях или других каналах, в частности, любых спекуляций о теракте. Полиция не располагает такими данными".

Вечером на месте присутствовали полицейские. Территория была оцеплена, собирались улики и опрашивались свидетели, как указано в заявлении.

Пассажиры автобуса включали нескольких женщин, некоторые из которых получили травмы в результате ножевого инцидента. Общественное негодование после инцидента заставило многих женщин выразить обеспокоенность своей безопасностью при использовании общественного транспорта.

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