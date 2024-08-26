В австрийских Альпах произошла авиационная авария: пилот пропал без вести.

В западной части Австрии произошел несчастный случай с двухмоторным самолетом. Местоположение инцидента находится в Альпах. Первоначальные сообщения указывают на то, что на борту был один пилот, предположительно итальянский. Происшествие произошло недалеко от Бранда, местной общины. Причина аварии пока не установлена.

Поиски пилота осложняются сильным туманом, который не позволяет взлетать вертолетам и дронам. Как сообщил Кристиан Гантнер, государственный советник по безопасности в Форарльберге, самолет вылетел из Генуи, Италия, и направлялся в Штраубинг, Бавария.

Павший самолет опознан как двухмоторный Beechcraft Baron 58, шестиместный 1978 года выпуска. Этот самолет, как сообщается, принадлежит частному лицу. Austro Control, орган управления полетом, считает, что на борту был только один человек.

Несколько человек сообщили, что слышали звук самолета, за которым последовал громкий хлопок, около 10 часов утра на месте крушения Нижнего Брюггеля Альпе. В то время район также был окутан туманом. Была начата операция по поиску и спасению, в которой участвовали около 200 человек. Тем не менее, на данный момент найдены только фрагменты обломков. Точное место крушения с кабиной по-прежнему не обнаружено. Полицейский спикер подтвердил, что операция продолжится во вторник.

Двухмоторный Beechcraft Baron 58, летевший из Генуи в Штраубинг, потерпел крушение в альпийском регионе. Несмотря на поисковые усилия, найдены только фрагменты обломков возле Нижнего Брюггеля Альпе, альпийского места.

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