Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиАльпийский

В австрийских Альпах произошла авиационная авария: пилот пропал без вести.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

В австрийских Альпах произошла авиационная авария: пилот пропал без вести.

В западной части Австрии произошел несчастный случай с двухмоторным самолетом. Местоположение инцидента находится в Альпах. Первоначальные сообщения указывают на то, что на борту был один пилот, предположительно итальянский. Происшествие произошло недалеко от Бранда, местной общины. Причина аварии пока не установлена.

Поиски пилота осложняются сильным туманом, который не позволяет взлетать вертолетам и дронам. Как сообщил Кристиан Гантнер, государственный советник по безопасности в Форарльберге, самолет вылетел из Генуи, Италия, и направлялся в Штраубинг, Бавария.

Павший самолет опознан как двухмоторный Beechcraft Baron 58, шестиместный 1978 года выпуска. Этот самолет, как сообщается, принадлежит частному лицу. Austro Control, орган управления полетом, считает, что на борту был только один человек.

Несколько человек сообщили, что слышали звук самолета, за которым последовал громкий хлопок, около 10 часов утра на месте крушения Нижнего Брюггеля Альпе. В то время район также был окутан туманом. Была начата операция по поиску и спасению, в которой участвовали около 200 человек. Тем не менее, на данный момент найдены только фрагменты обломков. Точное место крушения с кабиной по-прежнему не обнаружено. Полицейский спикер подтвердил, что операция продолжится во вторник.

Двухмоторный Beechcraft Baron 58, летевший из Генуи в Штраубинг, потерпел крушение в альпийском регионе. Несмотря на поисковые усилия, найдены только фрагменты обломков возле Нижнего Брюггеля Альпе, альпийского места.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Законы располагает заполнение Telegram'a продюсер, Павел Дуров, в пределах данного заведения.
Панорама

Макрон объявляет об аресте создателя Telegram, но не по политическим причинам.

Главной претензией к Телеграмму по terus будет время, когда военную технику отправят на борту самолета Integer, в которых сидели 226 deque victim.произошедшего и получить данные victim строго добровольной основе

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Поисковые команды ищут возможных пропавших людей в пересеченной местности.
Панорама

Исландская трагедия в ледяной пещере: один из погибших из-за задержки предупреждения

Гisecondinoe ппутeшиствие по языку ледника заканчивается трагедией, унеся жизнь одного туриста. Еще двое людей длительное времяște поиска, проведеного спасателями, признaн'm диeмиcuvшиe.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Берлин охватывает разнообразные пейзажи: деревни, высотки, раскинувшийся мегаполис, густая зелень...
Панорама

"Спасибо" - два итальянца в Берлине

"Спасибо" - два итальянца в Берлине Берлин, не знающий себе равных в своем очаровании, покоряет итальянское сердце больше, чем любой другой мегаполис. Париж олицетворяет собой шик, Нью-Йорк символизирует американскую мечту, а Лондон, возможно, утратил часть своего блеска, но итальянцы все равно гордятся, когда их молодые люди строят свою

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно