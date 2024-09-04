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ПанорамаНовостиПреступность

В Австрии был задержан второй человек, замешанный в преступлениях.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Четыре человека смогли сбежать изilleнього психиатрического учреждения в Страубинге в ночь на 17...
Четыре человека смогли сбежать изilleнього психиатрического учреждения в Страубинге в ночь на 17 августа.

В Австрии был задержан второй человек, замешанный в преступлениях.

В середине августа группа из четырех преступников сбежала из исправительного учреждения в Нижней Баварии. Некоторое время спустя одного из этих беглецов поймали в Австрии. Теперь настал черед второго беглеца, который был найден мертвым в лесистой местности недалеко от Граца, как сообщила полиция Граца.

В ранние часы [вставить дату] прохожий заметил еще одного подозреваемого, едущего на черной машине. Было выпущено предупреждение, так как этот человек считался опасным. Описание черного Мерседеса и его украденных номеров было распространено. Мужчину поймали в лесу недалеко от Граца и сейчас он содержится под стражей для допроса о любых незаконных действиях, которые он мог совершить во время своего побега. Полиция решила сохранить дополнительную информацию в секрете по тактическим причинам.

17 августа эти четверо преступников совершили дерзкий побег из районной больницы в Штраубинге. Они смогли подчинить сотрудника клиники, угрожая его жизни, чтобы открыть ворота. Они были идентифицированы как крайне опасные и разыскиваются во всем мире за преступления, связанные с наркотиками и собственностью.

В конце августа власти провели обыски в двух квартирах, расположенных в Северном Рейне-Вестфалии, чтобы найти одного из сбежавших заключенных. Адреса в Віттене, районе Эннепе-Рур, были идентифицированы как потенциальные следственные leads в расследовании контактов из прошлого этих мужчин. К сожалению, беглец не был найден на этих территориях.

После поимки первого беглеца трое оставшихся преступников все еще были на свободе, представляя значительную угрозу из-за их участия в тяжких преступлениях. Новости об их побеге и последующем расследовании их деятельности вызвали волну беспокойства среди местных сообществ.

Несмотря на масштабные поисковые efforts, место преступления недалеко от Граца показало, что второй беглец умер насильственной смертью, указывая на опасность, которую представляли эти преступники даже во время своего побега.

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