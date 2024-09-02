- В австралийском парке дикие тигры нападают на медсестру.

Квалифицированный работник по обращению с животными был изранен тигром в популярном австралийском парке развлечений Дримворлд. Атака оставила 47-летнюю женщину с серьезными ранениями на руке и плече, в том числе глубокие порезы и царапины, как сообщает австралийское новостное агентство ABC со ссылкой на службу скорой помощи. В настоящее время она получает медицинскую помощь в больнице.

По словам Джастина Пейн, представителя Квинслендской службы скорой помощи, "Она выглядела довольно бледной и проявляла признаки дискомфорта, но в остальном была достаточно стабильна, чтобы быть доставленной в больницу".

Причина нападения тигра остается неизвестной.

Представитель Дримворлда подтвердил инцидент, заявив, "Мы можем подтвердить инцидент, связанный с одним из наших тигров и профессионально обученным handlers тигров". Причина агрессивного поведения животного остается загадкой, описанная как "изолированный и редкий инцидент". Будет проведено тщательное расследование, чтобы прояснить ситуацию.

Парк, расположенный в туристическом районе Голд-Коста, содержит девять суматранских тигров (Panthera tigris sumatrae) и бенгальских тигров (Panthera tigris tigris) в своем экспонате "Остров тигров". Посетители могут наблюдать две ежедневные презентации. Веб-сайт заявляет, что тигры служат представителями своих диких собратьев, в то время как ведутся усилия по сохранению их видов, оба из которых находятся под угрозой исчезновения в дикой природе.

К сожалению, подобный инцидент произошел восемь лет назад.

Дримворлд был основан в 1981 году и является крупнейшим тематическим парком Австралии, предлагающим множество аттракционов и шоу. В 2016 году он получил нежелательное внимание, когда четверо человек погибли в результате инцидента с лодкой. Из-за неисправности механизма они были выброшены из своей лодки. Инцидент привел к временному закрытию парка в течение нескольких месяцев, и неисправный аттракцион был впоследствии демонтирован.

Несмотря на то, что это был профессионально обученный handler тигров, данный инцидент служит напоминанием об очевидных рисках, связанных с работой вблизи этих могущественных животных. Кроме того, он подчеркивает важность постоянных мер безопасности и обучения для всех мужчин и женщин, работающих в таких условиях.

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