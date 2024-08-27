- В августе в Германии значительно снизился интерес к покупкам

Экономический спад, растущее число банкротств и мрачные экономические прогнозы: потребительская уверенность в Германии существенно снизилась в этом месяце. После роста в июле потребительский настрой в августе резко упал, согласно последнему опросу потребительского климата, проведенному институтами GfK и NIM из Нюрнберга.

Прогноз на сентябрь предполагает снижение индекса потребительского климата до минус 22 пунктов, что на 3,4 пункта меньше, чем в августе, сообщили институты. До пандемии COVID-19 индекс колебался около плюс 10 пунктов.

Повышаются предпочтения в сбережениях

Ожидания в отношении доходов и экономического развития снизились, как и желание тратить, в то время как желание сберегать возросло.

"Видимо, энтузиазм, вызванный футбольным чемпионатом Европы в Германии, был лишь временным и уже прошел. Кроме того, негативные сообщения о трудовой занятости вызывают пессимизм потребителей, что делает быстрый возврат потребительской уверенности маловероятным", - сказал эксперт по потребителям NIM Рольф Бюркль.

"Рост числа безработных, увеличение числа корпоративных банкротств и планы различных немецких компаний по сокращению персонала вызывают беспокойство многих сотрудников о своих рабочих местах", - подчеркнул Бюркль.

Самое существенное снижение почти за два года

Домашние хозяйства считают свою финансовую ситуацию в ближайшие 12 месяцев значительно менее оптимистичной, чем месяц назад: индикатор ожиданий доходов упал на 16,2 пункта. "Более существенное снижение ожиданий доходов в течение месяца последний раз наблюдалось почти два года назад, в сентябре 2022 года", - отметили два института, хотя в то время показатели инфляции были значительно выше.

Для ежемесячного опроса потребительские аналитики опросили около 2000 человек в период с 1 по 12 августа. Заказчик - Еврокомиссия.

Несмотря на временный рост потребительской уверенности из-за футбольного чемпионата Европы, желание покупать существенно снизилось из-за негативных сообщений о трудовой занятости и растущей неопределенности. Увеличивающийся пессимизм потребителей и опасения по поводу потери работы привели к росту предпочтений в сбережениях и снижению желания тратить.

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