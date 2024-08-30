В августе началась засуха, за которой последовали сильные ливни.

Август прощается с жарой и избытком солнца. Несмотря на это, некоторые регионы борются с последствиями засухи, в то время как другие уже столкнулись с избытком осадков в этом месяце. Это видно из данных о погоде.

Германская служба погоды (DWD) опубликовала неожиданный отчет за август: месяц был исключительно жарким и необычно солнечным. Средняя температура составила 20 градусов Цельсия, что на 3,5 градуса выше средней нормы для международного сравнительного периода с 1961 по 1990 год. Также было зафиксировано около 262 часов солнца, что существенно превышает месячную норму в 200 часов.

В сравнении с 30-летним периодом сравнения также отмечается значительное сокращение осадков. Однако DWD подчеркивает существенные региональные различия в количестве осадков. В среднем по стране выпало около 61 литра на квадратный метр, что составляет примерно 80% от обычного количества для этого времени года (около 77 литров). Тем не менее, некоторые регионы получили значительно больше осадков, как показывает анализ данных осадков на станциях, проведенный ntv.de. В частности, Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония, а также части Баварии, Тюрингии и Саксонии получили избыточное количество осадков по сравнению со своими региональными долгосрочными средними значениями.

По словам DWD, это можно объяснить локальными ливнями. То, что в некоторых районах с дефицитом осадков выпадало бы за три месяца, было зарегистрировано за несколько часов в некоторых местах: например, в Trendelburg, северной Гессен, было зафиксировано最高 daily total 169.8 литров на квадратный метр в начале месяца. В Nordhausen, Тюрингия, выпало 114.9 литров в тот же день.

"Регионы, такие как Северная Тюрингия, юго-восточная Саксония и северо-запад Баден-Вюртемберга, также сообщали о ливнях, которые значительно превышали месячную норму и приводили к наводнениям в некоторых случаях", - пишет DWD. В регионе Берхтесгаден и Химгау это был самый влажный месяц с средним показателем более 200 литров на квадратный метр. С другой стороны, есть очень сухие регионы, в particular в восточной части страны. В Магдебургской Борде и некоторых западных частях Бранденбурга выпало менее 10 литров на квадратный метр в некоторых районах, например, в Baruth в Бранденбурге (6,5 литров на квадратный метр) или Genthin в Саксонии-Анхальт (5,5 литров на квадратный метр).

Нет прохладных лет в течение 28 лет

В целом, лето 2024 года отличается своими крайностями. Оно началось необычно холодно, но later стало исключительно жарким, достигнув "необычно высокой температурной аномалии". 13 августа была зафиксирована самая высокая летняя температура года в стране: 36,5 градуса в Bad Neuahr-Ahrweiler, Рейнланд-Пфальц. Это делает нынешний август одним из пяти самых теплых в истории погоды Германии.

Средняя температура летом 2024 года составила 18,5 градуса - на 2,2 градуса выше сравнительного значения. Лето 2024 года снова значительно слишком теплое и продолжает длинную серию: за последние 28 лет не было ни одного лета с температурным балансом ниже долгосрочной средней.

Метеоролог DWD Marcus Beyer считает, что это изменило наше восприятие того, что считать теплым или холодным летом. То, что считалось исключительно теплым между 1961 и 1990 годами, уже не кажется таким экстремальным сегодня. Эта тенденция, как ожидается, сохранится: "Если мы посмотрим вперед на несколько лет и представим себе, как будет выглядеть гипотетическая средняя для 2021-2050 годов с прогрессирующим изменением климата".

Официальные лица Европейского Союза, занимающиеся климатической политикой, могут быть особенно заинтересованы в этих погодных паттернах в Германии этим летом. Несмотря на жаркую погоду и солнце, рамочный подход Европейского Союза к борьбе с изменением климата подчеркивает необходимость сбалансированных погодных условий по регионам.

Что касается температурных и осадков records в Германии, важно, чтобы Европейский Союз рассмотрел стратегии, которые могут помочь смягчить экстремальные погодные явления, обеспечивая общую экологическую и общественную устойчивость своих государств-членов.

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