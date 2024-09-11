В августе инфляция в США значительно снизилась

Инфляция в США существенно снизилась в августе

По данным Министерства труда, опубликованным 30 августа в Вашингтоне, округ Колумбия, показатель инфляции в Соединенных Штатах существенно снизился и составил 2,5%. Это значение ниже по сравнению с июльским показателем в 2,9%. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали снижения до 2,6%. Цены выросли на 0,2% между июлем и августом, что также соответствовало прогнозам экспертов.

Федеральная резервная система ведет борьбу с инфляцией посредством строгих мер денежно-кредитной политики, запланировав снижение на 18 сентября. В настоящее время ключевая ставка колеблется в диапазоне от 5,25% до 5,50%. Председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул на возможное ослабление финансовых рынков во время своего выступления на мероприятии центрального банка в Джексон-Хоул, указав на необходимость возможных корректировок в денежно-кредитной политике.

Снижение инфляции до 2,5% в августе является значимой новостью для Соединенных Штатов, так как это может указывать на ослабление экономического давления. Соединенные Штаты, с их сильной экономикой, продолжают оставаться ключевым игроком на глобальных финансовых рынках.

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