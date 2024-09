- В Антарктиде в настоящее время наблюдается вспышка птичьего гриппа.

До недавнего времени считалось, что Антарктика свободна от последней штамма птичьего гриппа: Хотя вирусы гриппа присутствовали в регионе, это не был вредоносный штамм H5N1, который появился в 2020 году. Этот вариант вызвал хаос среди морских львов и морских слонов в Южной Америке, вызвал опасения среди молочных фермеров в США из-за зараженных коров и привел к миллионам смертей среди домашней птицы и диких птиц в Азии, Европе и Америке. Эксперты с тревогой ждали новостей с Южного полюса.

Эти новости пришли в феврале 2024 года: Аргентинские исследователи обнаружили вирус на Антарктическом полуострове, где обитает буревестник-антарктическая чайка, крупная хищная птица, известная своей агрессивной пищевой активностью, даже по отношению к птенцам пингвинов. С тех пор ученые сообщали о многочисленных погибших или больных птицах, брали образцы для анализа. В марте международная исследовательская экспедиция обнаружила десятки погибших чаек на Острове Клюва. В 10 трупах чаек был обнаружен вирус H5N1, полное название которого "H5N1 HPAIV (высокопатогенный грипп птиц) клада 2.3.4.4b".

Теперь ученые опасаются, что чайки могут переносить вирус гриппа в большие тесно расположенные колонии пингвинов, так как чайки питаются не только рыбой, но и птенцами пингвинов и грабят колонии размножения. На Острове Героина на северной оконечности Антарктического полуострова вирус, похоже, уже повлиял на пингвинов: эксперты обнаружили 532 мертвых пингвина Адели весной. Кажется, как птенцы, так и взрослые птицы погибли быстро. С большим количеством трупов пингвинов на других островах исследователи оценивают, что тысячи могут быть мертвы. Хотя исследования продолжаются, они считают вероятным, что новый агрессивный птичий грипп ответственен за эти смерти.

Ранее было неясно, как агрессивный вирус достиг Антарктики. Новое исследование, опубликованное в научном журнале Nature Communications, теперь проследило путь заболевания. Между Южной Америкой и Антарктикой исследователи брали образцы у больных животных, извлекали ткани из трупов и искали генетический материал вируса гриппа в образцах уже в 2022 году.

Вирус гриппа, похоже, прошел два разных пути

Независимо от этого был подтвержден второй путь, по которому вирус достиг Антарктики: на Фолклендских островах H5N1 был обнаружен у серебристых чаек и чернобровых альбатросов. В конце концов, исследователи обнаружили восемь зараженных видов диких птиц и тюленей из двух групп островов. Вирус, похоже, был особенно смертельным для южных морских слонов, антарктических морских котиков и буревестников-антарктических чаек.

Также было изучено семейное древо вируса

Ученые обнаружили, что все вирусы происходят из Южной Америки. Вероятно, патогены были занесены в Антарктику перелетными птицами или другими морскими птицами, совершающими дальние полеты, использующими удаленные острова как "ступени" в океане.

H5N1 представляет угрозу для больших колоний пингвинов

Для Антарктики, особенно для больших колоний пингвинов, прибытие H5N1 может быть катастрофическим: пять из 18 видов пингвинов обитают на материковой части Антарктики, ее ледовых полках и островах, в том числе императорский пингвин и более мелкие пингвины Гентю, ожереловый, хохлатый и Адели. Ни один из этих видов, похоже, не имеет значительного иммунитета к новому вирусу H5N1, что заставляет некоторых биологов опасаться, что целые колонии могут погибнуть или потерять весь сезон размножения.

Многие пингвины уже находятся под давлением, согласно ветеринару Хорсту Борнманну. Он работает в исследовательском отделе экологии бентоса в Институте Альфреда Вегенера в Бременхейене и независимо оценил новое исследование для немецкого центра науки в Кёльне: "Изменение климата уже привело к изменениям в популяциях отдельных видов пингвинов, таких как Адели, ожереловый и пингвин Гентю, из-за изменений в пищевой сети". Сдвиги в популяциях императорских пингвинов также наблюдаются вдоль континентальных шельфов в Южном океане, с областями особой экологической значимости, смещающимися все дальше на юг из-за изменения климата. Места гнездования и отдыха пингвинов сокращаются уже несколько лет.

На данный момент ученые имеют ограниченную способность предотвратить распространение вируса к Южному полюсу: "Вирус H5N1 HPAI, скорее всего, продолжит распространяться среди дикой фауны Антарктики и может заразить 48 видов птиц и 26 видов морских млекопитающих, обитающих в этом регионе", - говорит Тиес Куйкен, профессор сравнительной патологии в Медицинском центре Эразма в Роттердаме и не участвовавший в британском исследовании.

Австралийские власти также готовятся к вирусу

Помимо пингвинов Адели, были найдены зараженные белолицые буревестники и альбатросы-ворчуны. И Антарктика, скорее всего, не будет последней остановкой для нового птичьего гриппа: "В Австралии и Новой Зеландии власти готовятся к введению вируса HPAI H5N1, либо из Антарктики, либо из Азии, проводя имитации и вакцинируя captive endangered bird species против вируса", - говорит Тиес Куйкен.

В настоящее время маловероятно, что можно будет провести массовую вакцинацию диких пингвинов. Ущерб мог бы быть значительным, если бы эти робкие создания решили рассеяться в страхе при виде ученых и их игл.

С обнаружением H5N1 в буревестниках-антарктических чайках на Острове Клюва возрастают опасения по поводу распространения вируса на чаек, так как чайки питаются различными источниками, в том числе птенцами пингвинов и грабят колонии. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает, что вирус reached Antarctica through two separate paths: one through sick animals and carcasses in the South Atlantic, and another through infected wildlife on the Falkland Islands.

