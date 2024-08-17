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В африканских странах продолжается быстро распространяющийся вирус Mpox

Распространение вируса оспы обезьян типа 1b быстро распространяется на различных африканских территориях, согласно сообщениям различных организации. Согласно данным, опубликованным Центром по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПБ) Африканского союза в субботу, обнаружены около 1200...

 and  Michael Bootcampf
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В африканских странах продолжается быстро распространяющийся вирус Mpox

С начала года зарегистрировано в общей сложности 18 737 возможных или подтвержденных случаев моксоплазмоза по всему континенту. Это существенно больше, чем 14 383 случая, зарегистрированных в течение всего 2023 года. По данным CDC, случаи моксоплазмоза зарегистрированы в 12 странах-членах Африканского союза (АС), с общим количеством жертв 541.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила высший уровень тревоги из-за распространения нового штамма моксоплазмоза 1b в различных африканских странах. Известный как оспа обезьян на протяжении десятилетий, этот вирус может передаваться не только от животных, но и непосредственно от человека к человеку, например, во время половой активности.

Эксперты глубоко обеспокоены штаммом 1b, который в настоящее время циркулирует в Демократической Республике Конго (ДРК) и некоторых других африканских странах. По данным CDC, в ДРК за последнюю неделю было зарегистрировано 24 летальных случая в результате инфекции штаммом 1b.

В четверг Швеция стала первой европейской страной, сообщившей о случае заражения штаммом 1b. Зараженный - путешественник, недавно вернувшийся из поездки в пораженный регион Африки.

По последним данным CDC, в Африке наблюдается существенный рост новых инфекций, особенно в Бурунди, который граничит с ДРК. В стране за последнюю неделю было выявлено 173 новых случая - на 75% больше, чем на предыдущей неделе.

В мае 2022 года подгруппа моксоплазмоза 2b начала распространяться за пределами Африки, в основном в Европе. В основном пострадали мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами. ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении в это время, которая была снята в мае 2023 года.

Подгруппа вируса 2b менее опасна, чем ныне преобладающая в Африке подгруппа 1b. К общим симптомам инфекции штаммом 1b относятся сыпь по всему телу. В более легких случаях сыпь поражает только определенные области тела, такие как рот, лицо или половые органы. Жар также является характерным симптомом заболевания.

Эффективные вакцины против моксоплазмоза доступны, но они не использовались в широких масштабах в Африке для борьбы с вспышкой инфекции в 2022 году. Они все еще не широко доступны в этом регионе.

Африканский союз (АС) серьезно пострадал от вспышки моксоплазмоза, с 12 странами-членами, сообщившими о случаях, и общим количеством жертв 541. ВОЗ выразила озабоченность по поводу распространения штамма 1b внутри АС, призывая к усилению надзора и мер реагирования.

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