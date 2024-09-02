Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

В Афганистане снова подвергаются избиениям.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Члены талибов открыто демонстрируют свои знамёна в Кабуле, отмечая два года с момента их прихода к...
Члены талибов открыто демонстрируют свои знамёна в Кабуле, отмечая два года с момента их прихода к власти в августе 2023 года.

В Афганистане снова подвергаются избиениям.

После возвращения к власти в Афганистане в 2021 году талибы восстановили жестокие телесные наказания. Четверо преступников были подвергнуты многократным ударам плетью. Согласно Верховному суду страны, возглавляемому исламским талибом, трое из этих лиц были приговорены к 39 ударам плетью и году тюремного заключения. Четвертый человек получил 39 ударов плетью и двухлетний срок тюремного заключения. Неизвестно, проводились ли эти публичные наказания в центральной провинции Парван, как это часто случалось в прошлом.

Несмотря на критику со стороны правозащитных организаций и Организации Объединенных Наций, талибы, вернувшиеся к власти в Афганистане в августе 2021 года, пошли на reintroduкцию публичных наказаний, таких как казни и порка, за преступления, такие как убийство, воровство и прелюбодеяние. Пять мужчин, признанные виновными в убийстве, были подвергнуты публичным казням.

Правозащитные организации и Организация Объединенных Наций критикуют Комиссию, предположительно руководящий орган талибского режима, за reintroduкцию жестоких телесных наказаний. Несмотря на международный протест, Комиссия продолжает налагать эти средневековые наказания в различных частях Афганистана.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пожарные и спасатели извлекают выжившего из руин обрушившегося здания в Харькове
Политика

В 20:23 военный аналитик Греселл обсуждает боевую ситуацию в Донецке, называя Покровск "основным последним барьером обороны" Украины.

В 20:23 военный аналитик Греселл обсуждает боевую ситуацию в Донецке, называя Покровск "основным последним барьером обороны" Украины. Прогресс в Курске замедляется, Россия усиливает активность возле Покровска Прогресс в Курске происходит медленно, что приводит к эскалации военных действий России вокруг Покровска. Этот украинский город имеет стратегическое значение, так

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Фракция во главе с Хёке из АфД в Тюрингии выбрала: представителям ХДС (Войгт) и СВП (Вольф) будут...
Политика

Победительница от партии AfD из Тюрингии стремится к диалогу с ХДС и БСВ.

Победительница от партии AfD из Тюрингии стремится к диалогу с ХДС и БСВ. После победы на выборах правящая партия предлагает диалог для возможного формирования правительства, и это также верно для Тюрингии. Правление АФД приняло решение встретиться с лидерами ХДС и Альянса за прогресс и социализм (АПС), как объявил вице-председатель Торбен

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Ожидается поставка: союзники Украины предсказывают неминуемое поставку ракет из Ирана в Россию
Политика

Ожидается поставка: союзники Украины предсказывают неминуемое поставку ракет из Ирана в Россию

Ожидается поставка: союзники Украины предсказывают неминуемое поставку ракет из Ирана в Россию Соратники Украины ожидают, что Иран скоро поставит России баллистические ракеты. Это может спровоцировать быструю реакцию со стороны союзников Украины, как сообщают осведомленные источники Блумбергу. С начала российского вторжения в феврале 2022 года иранский режим уже отправил сотни дронов

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.
Главные темы

Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.

Американские власти конфисковали личный самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министерство юстиции США сообщает, что самолет, Falcon 900EX, был захвачен рано утром в Доминиканской Республике и впоследствии перевезен во Флориду.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Пожарные и спасатели извлекают выжившего из руин обрушившегося здания в Харькове
Политика

В 20:23 военный аналитик Греселл обсуждает боевую ситуацию в Донецке, называя Покровск "основным последним барьером обороны" Украины.

В 20:23 военный аналитик Греселл обсуждает боевую ситуацию в Донецке, называя Покровск "основным последним барьером обороны" Украины. Прогресс в Курске замедляется, Россия усиливает активность возле Покровска Прогресс в Курске происходит медленно, что приводит к эскалации военных действий России вокруг Покровска. Этот украинский город имеет стратегическое значение, так

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Прощание с Дикостью: Симакан присоединяется к рядам ан-Наср
Федеральные земли Германии

Бывшая звезда Лейпцига, Симакан, сделка с Al-Nassr

Перенос Мохамада Симакана в Саудовскую Аравию теперь окончателен. Ранее связанный с Лейпцигом, футболист официально присоединился к команде Роналду, "Аль-Наср".

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Сабина Циммерман, кандидат в предвыборы и председатель ОКС в Регионе Саксонии
Федеральные земли Германии

Циммерман призвал ХДС и СДПГ изменить свою политическую стратегию.

Для БСВ, мир, миграция и образование находятся во главе повестки дня. Лидер партии настоятельно требует, чтобы возможные союзники коалиции breach на этих темах.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно