В Афганистане снова подвергаются избиениям.

После возвращения к власти в Афганистане в 2021 году талибы восстановили жестокие телесные наказания. Четверо преступников были подвергнуты многократным ударам плетью. Согласно Верховному суду страны, возглавляемому исламским талибом, трое из этих лиц были приговорены к 39 ударам плетью и году тюремного заключения. Четвертый человек получил 39 ударов плетью и двухлетний срок тюремного заключения. Неизвестно, проводились ли эти публичные наказания в центральной провинции Парван, как это часто случалось в прошлом.

Несмотря на критику со стороны правозащитных организаций и Организации Объединенных Наций, талибы, вернувшиеся к власти в Афганистане в августе 2021 года, пошли на reintroduкцию публичных наказаний, таких как казни и порка, за преступления, такие как убийство, воровство и прелюбодеяние. Пять мужчин, признанные виновными в убийстве, были подвергнуты публичным казням.

Правозащитные организации и Организация Объединенных Наций критикуют Комиссию, предположительно руководящий орган талибского режима, за reintroduкцию жестоких телесных наказаний. Несмотря на международный протест, Комиссия продолжает налагать эти средневековые наказания в различных частях Афганистана.

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