В 90-й минуте триллер: "Атлетико" сорвало попытку РБ Лейпцига вернуться в клуб

В матче, который стал разочарованием для многих поклонников футбола, команда Бундеслиги РБ Лейпциг не оправдала ожиданий в своем дебюте в Лиге чемпионов, уступив 2:1 (1:1) мадридскому Атлетико. Несмотря на ранний гол, они потерпели первое поражение в сезоне, что может осложнить их путь к стадии плей-офф турнира.

Атлетико отличились благодаря голам Антуана Гризманна (28') и Хосе МарииJimenez (90'), в то время как Бенджамин Сеско (4') забил за Лейпциг. Следующие два домашних матча против Ювентуса Турин (2 октября) и ФК Ливерпуль (23 октября) обещают быть непростыми для двукратного обладателя Кубка DFB, так как они борются за одно из восьми первых мест, которые напрямую выходят в 1/8 финала в новом формате лиги.

Марко Розе, тренер Лейпцига, предупреждал о скорости Атлетико на флангах перед матчем, тактику, которую он раскрыл на следующий день. Розе неожиданно перестроил оборону с трех человек на четыре, выпустив на поле норвежского таланта Антонио Нусу и Ξави Симонса в нападении. В середине поля Артур Вермеерен, арендованный у Атлетико, заменил травмированного Кевина Кампла.

Хотя тактика изначально оказалась эффективной против Атлетико, который усилил состав на €185 млн, игра Лейпцига ослабла во второй половине матча. После атаки Атлетико Сеско пронесся через середину поля и вывел на удар Лоиса Опенду, удар которого был отражен вратарем. Однако Сеско все же забил после рикошета, выведя Лейпциг вперед.

Однако Атлетико быстро восстановился и доминировал в матче, оказывая сильное давление на Лейпциг. Почти сразу после того, как капитан Лейпцига Вильи Орбан выбил мяч, чтобы предотвратить гол, Ангел Корреа попал в перекладину после быстрого штрафного удара. Лейпциг потерял контроль над игрой и потерпел поражение, когда Гризманн забил красивый удар в воздух.

Атлетико оставался доминирующим во второй половине матча, в то время как Лейпциг не создал много моментов. Обе команды играли без особой срочности, и мало кто из них создал реальные возможности. Атлетико выпустил на поле целевого форварда Александра Сёрлотха в конце матча, в то время как Лейпциг пытался нарастить давление. Ξави не забил из убойной позиции, а Юссеф Poulsen головой промахнулся в ворота в 77-й минуте. В последнюю минуту Jimenez забил победный гол, и стадион Метрополитано взорвался от радости.

Несмотря на предстоящие сложные матчи против Ювентуса Турин и ФК Ливерпуль, путь Лейпцига в Лиге чемпионов продолжается, и их следующий матч состоится против этих двух сильных соперников. Несмотря на поражение от Атлетико Мадрид, Лига чемпионов остается значительной возможностью для Лейпцига продемонстрировать свой талант и потенциал на международной арене.

После дебютного поражения Лейпциг должен эффективно спланировать свои следующие матчи в Лиге чемпионов, чтобы занять одно из восьми первых мест и выйти в 1/8 финала в новом формате лиги.

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