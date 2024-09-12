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ПолитикаНовостиУкраинский конфликт

В 9:59 Украина в настоящее время имеет 64 российских беспилотных летательных аппаратов и 5 нацеленных ракет.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 5 минут
Изображение, предоставленное властями, показывает поврежденное жилье.
Изображение, предоставленное властями, показывает поврежденное жилье.

В 9:59 Украина в настоящее время имеет 64 российских беспилотных летательных аппаратов и 5 нацеленных ракет.

Украинские силы отбили российское наступление с помощью оружия иранского производства, заявляет ВВС

Поздно вечером российская армия атаковала Украину, используя 5 ракет и 64 боевых дрона иранского производства, как сообщает украинская авиация. Удалось перехватить 44 из этих дронов. Подробности инцидента остаются не подтвержденными. Воздушная оборона была активна вокруг Киева, чтобы отразить приближающиеся дроны.

09:11 Русский эксперт призывает к усилению ядерной угрозы

Дипломат Сергей Караганов предлагает России твердо продемонстрировать готовность использовать ядерное оружие. Основной целью ядерной политики России должно быть убеждение всех текущих и будущих противников в ее готовности применить это оружие, заявил он в российской газете Коммерсант. Россия способна нанести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны, сказал Караганов. Ранее он предлагал рассмотреть вопрос о превентивном ядерном ударе для устрашения противников. Западные аналитики считают, что Караганов играет полезную роль для Кремля, выражая взгляды, которые вызывают тревогу у Запада, тем самым делая Путина более умеренным в сравнении.

08:46 Украина надеется на разрешение США на использование западных дальнобойных ракет

В Украине растет оптимизм в отношении возможного разрешения на нанесение ударов на глубину российской территории с помощью западного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул во время своего визита в Киев, что обеспечит "Украине все необходимое". В Великобритании указывают на возможное одобрение:

08:04 Украинская разведка сообщает о уничтожении российского истребителя

После вчерашних заявлений о пропаже с радаров российского истребителя Су-30SM военная разведка Украины сообщает, что украинские силы сбили такой самолет во время операции в Черном море. Газета "Киевский независимый" сообщает, что $50-миллионный самолет, базирующийся в Крымском полуострове, был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Украина сообщает о десятках раненых после массированной атаки дронов на Конотоп

Число жертв ночной российской атаки дронами на энергетическую инфраструктуру Конотопа в Сумской области возросло до 13, сообщает украинское информационное агентство Ukrinform со ссылкой на региональную военную администрацию. В городе был поражен центр buildings.

06:42 Жители Украины в Германии сохраняют защищенный статус во время посещений дома

Сегодня впервые будет обсуждаться правительственный пакет безопасности в немецком Бундестаге, включающий меры, такие как запрет на ножи и отзыв статуса беженца для тех, кто возвращается в свои страны. Однако существуют исключения, например, для беженцев из Украины.

06:04 Российские СМИ обвиняют Трампа в саботаже дебатов

Несколько комментаторов на российском телевидении обвиняют Трампа в саботаже во время его дебатов с Камалой Харрис, как сообщает "Киевский независимый". Трампа "привязали", утверждают они. Критике подверглась проверка заявлений Трампа. Многие наблюдатели считали, что Трамп проиграл дебаты. Республиканец заявил, что сразу же прекратит войну в Украине, если выиграет выборы.

04:50 Российская атака на Конотоп: значительный ущерб энергетической инфраструктуре

Российская атака на Конотоп в Сумской области привела к ранениям нескольких гражданских лиц. Мэр Артем Семенихин сообщил о временном прекращении подачи воды в городе. Также есть значительный ущерб энергетической инфраструктуре, и не ясно, когда частные дома получат электроэнергию. После атаки в центре города возникли пожары, и были повреждены школьные и жилые buildings. Двоих человек доставили в больницу, один из них в критическом состоянии.

03:29 Латвия объявляет о дополнительной военной помощи Украине

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня представила пакет военной помощи для Украины во время своего визита в Киев. Он будет включать бронетранспортеры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил это заявление после встречи с Силиной. Оба страны также якобы обсуждают расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

01:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за подозрений в поставках ракет России

На фоне слухов о поставках иранских ракет России Великобритания вызывает иранского бизнесмена, как сообщает заявление из Лондона. "Правительство Великобритании ясно дало понять, что любая передача баллистических ракет России будет расценена как опасное обострение и потребует решительного ответа", - говорится в заявлении. Во вторник Германия, Франция и Великобритания ввели дополнительные санкции против Тегерана в ответ на якобы поставки ракет, в частности, приостановили двусторонние авиационные соглашения. Ранее Европейский союз ссылался на "достоверную информацию" о поставках иранских ракет России.

00:14 Украина: Россия использует неподготовленных солдат на фронте в Харькове

По данным украинской армии, Россия использует неподготовленных солдат на фронте в Харькове. Спикер оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове Виталий Саратсев сообщил, что плохо обученные подразделения, участвующие в атакующих операциях в Вовчанске, недостаточно подготовлены. Остается неясным, являются ли эти пополнения бывшими заключенными или солдатами, набранными из других стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр на западе Украины вводит патрули для контроля за использованием русского языкаМэр Ивано-Франковска, города на западе Украины, ввел патрули для контроля за растущим использованием русского языка. Мэр Руслан Марцинкив поделился этой инициативой с телеканалом NTA, сказав: "Это общественная инициатива, и любой может участвовать в качестве языкового надзирателя". Во многих семьях, перемещенных из восточных регионов Украины, где широко распространен русский язык, живут в Ивано-Франковске. Марцинкив надеется на хотя бы 100 таких языковых регуляторов, и на данный момент около 50 волонтеров зарегистрировались. Он также предоставил номер горячей линии, по которому граждане могут сообщать о людях, говорящих по-русски в общественных местах. Конфликт привел миллионы, в частности тех, кто говорит по-русски, из восточных и южных регионов Украины, в поисках безопасности в западной, украинскоязычной части Украины.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма от РоссииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает к возвращению Крыма Украине. "Наша приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины остается незыблемой", - заявляет он в видеообращении на саммите Крымской платформы. Этот международный форум, созданный в 2021 году, направлен на повышение осведомленности о ситуации в Крыму во всем мире.

21:05 Сообщение: Зеленский готовит военную стратегию для американской помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность американской помощи в противодействии российскому вторжению. "Наш путь к победе (...) в основном зависит от поддержки США, а также помощи наших других союзников", - заявляет он на пресс-конференции в Киеве. Военная стратегия, которую Зеленский представит на запланированной второй конференции по миру в Украине, направлена на усиление обороноспособности Украины и давление на Россию, чтобы прекратить конфликт. Сообщается, что США просят от Зеленского особого подхода к ударам по российским целям перед ослаблением ограничений на использование западного вооружения. Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Лэмми, как сообщается, встретились с Зеленским в Киеве, чтобы обсудить долгосрочную стратегию на предстоящий год, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен подтверждает поддержку Байдена УкраинеГоссекретарь США Энтони Блинкен сообщает, что США усердно работают над удовлетворением военных потребностей Украины, в том числе поставкой дальнобойного западного оружия для ударов по целям в России. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют обсудить эти требования в пятницу, согласно Блинкену. Он выступал на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Лэмми и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. "Мы усердно работаем над оснащением Украины всеми ресурсами, необходимыми для эффективной обороны", - говорит Блинкен, добавляя: "Наш приоритет - чтобы Украина победила".

Вы можете следить за всеми предыдущими событиями здесь.

Несмотря на недавнее успешное отражение российского нападения на Украину с помощью поставляемых иранских вооружений, украинский конфликт по-прежнему представляет собой серьезные вызовы. В свете этих событий российский эксперт предложил усилить ядерную угрозу, предложив России продемонстрировать готовность использовать ядерное оружие в качестве сдерживания противников. Это предложение вызвало обеспокоенность у западных аналитиков, которые считают, что оно способствует дальнейшему эскалации tensions в регионе. В этих обстоятельствах международному сообществу необходимо оставаться бдительным и работать вместе, чтобы способствовать миру и стабильности в Украине.

Изображение, предоставленное властями, показывает поврежденное жилье.

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