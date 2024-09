В 23:29 Хёке добился места в парламенте Тюрингии

Альтернатива для Германии (АфД) побеждает в 29 из 44 округов в Тюрингии, но не может сформировать правительство Альтернатива для Германии (АфД) одержала победу в 29 из 44 округов на выборах в ландтаг Тюрингии. В то же время лидер партии Björn Höcke потерпел поражение от кандидата от ХДС Christian Tischner в округе Greiz II. Несмотря на это, впечатляющий второй результат АфД в 32,8% гарантирует ей дополнительные места в ландтаге за счет списка партии. В результате Höcke войдет в ландтаг, возглавив список АфД. В случае успеха другого кандидата от АфД он, скорее всего, должен был бы уступить свой мандат Höcke.

Предварительные результаты: АфД побеждает в Тюрингии, переговоры о коалиции с Левыми, Зелеными и СВП На выборах в ландтаг в Тюрингии Альтернатива для Германии (АфД) впервые в истории получила наибольшее количество голосов среди всех партий. Лидер АфД Björn Höcke добился значительного увеличения голосов до 32,8%. Из-за отказа демократических партий сотрудничать с АфД наиболее вероятным вариантом является начало переговоров о коалиции между ХДС, Левыми, Зелеными и СВП.

Левые партии получают прямые мандаты в Саксонии, несмотря на неспособность преодолеть 5%-ный барьер Неожиданно Левые партии получили два прямых мандата в Лейпциге на выборах в ландтаг Саксонии. Несмотря на то, что они не преодолели 5%-ный барьер по предварительным прогнозам, особенность системы выборов в Саксонии позволила Левым партиям войти в парламент. Коалиция ХДС, Зеленых и СДПГ, ранее находившаяся у власти, больше не имеет большинства из-за вступления Левых партий в парламент.

Лидер партии Зеленых считает, что результаты выборов обусловлены проблемами миграции и Украины Лидер партии Зеленых Омид Нурипуур считает, что результаты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии в основном обусловлены проблемами миграции и Украины. Нурипуур критиковал федеральное правительство за решение этих проблем, которое наносит ущерб репутации коалиции из-за ненужных споров.

Миноритарная коалиция в Тюрингии подходит к концу, возможна необычная коалиция ХДС-БСВ-СДПГ Миноритарная коалиция "красных-красных-зеленых", возглавляемая премьер-министром Рамеловом в Тюрингии, подошла к концу. Поскольку ни одна партия не хочет формировать коалицию с АфД, наиболее вероятным вариантом для коалиции правительства в Тюрингии считается необычное сочетание ХДС, БСВ и СДПГ. Тем не менее, по текущим прогнозам, этому констелляции не хватает одного места для образования большинства в ландтаге.

Лидер ХДС Марио Войт не получает прямой мандат в Тюрингии Кандидат от ХДС Марио Войт не смог получить прямой мандат на выборах в ландтаг Тюрингии. Войт получил 37,4% голосов в округе Saale-Holzland II, заняв второе место после кандидата от АфД Вибке Мюхсал. В отличие от этого, Войт был избран прямым кандидатом в ландтаг на выборах 2019 года.

Молодые избиратели в Тюрингии отдают предпочтение АфД Более одной трети молодых избирателей в Тюрингии проголосовали за АфД, партию, считающуюся крайне правой по мнению внутренней разведки. Согласно опросу, проведенному infratest-dimap для ARD, 38% избирателей в возрасте от 18 до 24 лет в Тюрингии проголосовали за АфД, за ними следуют Левые партии с 16% и ХДС с 13%. Зеленые имели наименьшую поддержку среди молодых избирателей с 6%.

Михаэль Креtschmer получает прямой мандат в Саксонии Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер победил в своем округе, получив явное большинство в 47,2% голосов в Görlitz II. Несмотря на то, что его партия показала плохие результаты в его округе с 34,2%, он комфортно обошел кандидата от АфД с 39,4% голосов.

ХДС теперь явно опережает АфД в прогнозах для Саксонии Согласно прогнозам ARD и ZDF, ХДС сейчас комфортно опережает АфД в Саксонии, имея преимущество в 1,2-1,6%. Изначально группа исследований Wahlen показывала близкую гонку между ХДС и АфД, но прогноз ARD показывал, что ХДС сохраняет преимущество в течение всего времени.

21:21 Тюрингия: надежды Рамелова на подавление АфД маловероятны Левые партии потерпели значительные потери на выборах в ландтаг Тюрингии, и, похоже, министр-президент Бодо Рамелов уйдет в отставку. Одной из главных надежд Рамелова на эту ночь было предотвращение получения АфД одной трети всех голосов, но это кажется крайне маловероятным. АфД, в конце концов, этого добилась, что может заблокировать решения, требующие двух третей большинства.

21:13 СДПГ в однозначных цифрах, Кlingerbeil поддерживает Scholz Несмотря на плохие результаты СДПГ на выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии, лидер партии Ларс Кlingerbeil заявил, что все еще поддерживает канцлера Олафа Шольца. Кlingerbeil сказал это в интервью ZDF. Он призвал всех членов партии удвоить усилия по возвращению избирателей. "Теперь каждому нужно сделать свою часть, чтобы сделать лучше", - сказал Кlingerbeil.

21:02 Заместитель председателя FDP Кубicki: "Коалиция «Светофор» потеряла свою легитимность"После плохих результатов партий «Светофор» на выборах в Саксонии и Тюрингии заместитель председателя FDP Вольфганг Кубicki потребовал последствий для федеральной коалиции. "Результат выборов показывает: коалиция «Светофор» потеряла свою легитимность", - написал Кубicki в Твиттере. Если значительная часть избирателей отвергает коалицию таким образом, это должно иметь последствия. Избиратели, похоже, считают, что "эта коалиция вредит стране", - сказал Кубicki. FDP не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на обоих выборах и теперь, по прогнозам, отстает всего на 1 процент.

20:41 В Тюрингии: Хёкке не удалось получить прямое мандатоВ округе Грайц II, где баллотировался лидер фракции AfD Бьёрн Хёкке, подсчет голосов завершен: Хёкке не хватило большинства голосов для прямого вступления в ландтаг Тюрингии. Согласно информации ntv, партия обеспечит Хёкке место в ландтаге. Еще один депутат AfD, скорее всего, откажется от своего мандата в пользу Хёкке.

20:37 В Саксонии: Левая партия, скорее всего, сохранит присутствие в парламенте несмотря на потерю 4 процентовНа выборах в Саксонии Левая партия, скорее всего, сохранит свое присутствие в ландтаге несмотря на существенные потери. Хотя она не преодолевает пятипроцентный барьер вторых голосов и на данный момент прогнозируется на уровне 4,3 процента по данным ZDF, два прямых кандидата от Левой партии в лейпцигских округах лидируют с комфортным отрывом от конкурентов. Два прямых мандата будут достаточно, чтобы обеспечить Левой партии хотя бы несколько мест в новом ландтаге. Победители округов также могут обеспечить себе место по первым позициям в партийном списке Саксонии. Это означает, что действующая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых не будет иметь большинства - премьер-министру Креtschmer понадобится BSW для большинства голосов.

20:28 Прогноз для Тюрингии: AfD продолжает набирать силуПо текущему прогнозу ZDF для результатов выборов в Тюрингии, AfD может укрепить свои позиции. Согласно этому, она получает 33,4 процента голосов. ХДС - 23,8, SWB - 15,5 процентов. Левая партия на данный момент имеет 11,9. СДПГ получает 6,0, а Зеленые - 3,4 процента голосов. FDP не удалось преодолеть 1,2 процента.

20:17 Прогноз для Саксонии: Отрыв ХДС от AfD сокращаетсяПо текущему прогнозу ZDF, ХДС в Саксонии сохраняет лишь небольшой перевес в 0,1 процентного пункта над AfD. Согласно этому, христианские демократы получают 31,5 процента, а AfD, признанная ведомством конституционной защиты правоэкстремистской, - 31,4. В Тюрингии AfD, согласно прогнозам, явно обошла ХДС. Зеленые на данный момент имеют 5,1 процента в Саксонии и рискуют потерять свои места в парламенте. Левая партия имеет небольшие шансы с прогнозируемыми 4,3 процента. СДПГ гарантированно получит место в ландтаге с 7,6 процента.

19:56 В Тюрингии: Прямое место Хёкке под угрозойПрямое вступление лидера фракции AfD Бьёрна Хёкке в ландтаг Тюрингии находится в серьезной опасности. После подсчета голосов в 68 из 74 округов лидирует кандидат ХДС Кристиан Тишнер. Он опережает Хёкке на 42,3 процента голосов. Если Тишнер выиграет большинство голосов в округе Грайц II, Хёкке не получит прямого мандата. Он будет полагаться на место в парламенте через партийный список, который возглавляет первым. Однако если многочисленные кандидаты от AfD победят как прямые кандидаты, никто не получит место через партийный список.

19:50 Хёкке об успехе AfD: "Политика «огненной стены» провалилась"В Тюрингии AfD вошла в ландтаг как доминирующая сила. "Политика «огненной стены» провалилась", - считает Хёкке. В интервью ntv он называет результат "историческим достижением" и обсуждает предстоящее формирование правительства.

19:42 Рамелов: Левая партия была "поглощена"Министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов видит две причины для "поглощения" своей Левой партии: "Во-первых, ХДС, которая Consistently equated AfD and Left, creating an 'exclusion' atmosphere towards us, despite governing the land alongside us for five years", said the head of government on ntv. Another factor for the Left's decline, according to Ramelow, is "a BSW announcing its intention to secure 17 percent of the votes for the AfD, and in reality, they have actually taken our votes." However, Ramelow can still celebrate the high voter turnout.

19:26Nouripour о успехе AfD: "Симпатии на стороне тех, кто боится"AfD превышает 30 процентов tanto en Sajonia como en Turingia, dejando muy atrás a los partidos de la coalición. El líder del Partido Verde Omid Nouripour ve los resultados electorales de AfD como un "punto de inflexión" y una llamada a defender colectivamente la democracia.

19:13 Последние данные для Саксонии: победа ХДС становится более зависимойПоследние данные ZDF показывают, что AfD и ХДС практически равны в Саксонии: Христианские демократы впереди с 31,7 процента, слегка опережая AfD с 31,4 процента голосов. BSW набрал 11,4 процента, SPD - 7,8. Зеленые более уверенно войдут в ландтаг с 5,5 процента, а Левые не преодолеют пятипроцентный барьер с 4,3 процента.

19:08 Вакенкнехт стремится к коалиции с ХДС и potentially SPD в ТюрингииЛидер BSW Сахра Вакенкнехт стремится к коалиции с ХДС и, возможно, также с SPD в Тюрингии. "Мы очень надеемся, что в конечном итоге мы сможем сформировать хорошее правительство вместе с ХДС - скорее всего, также с SPD", - сказала Вакенкнехт в ARD. После пяти лет правительства меньшинства люди хотят стабильное большинство, которое занимается конкретными проблемами, такими как "серьезная нехватка учителей" в Тюрингии. Однако они также хотят правительство земли, которое "говорит громко" в национальной политике - то, которое выступает за мир, дипломатию и против размещения американских ракет в Германии. Вакенкнехт исключает коалиции с AfD в Тюрингии.

19:02 Последние данные для Тюрингии: AfD улучшает результаты еще большеПо данным ZDF, AfD добилась большего успеха, чем ожидалось, на выборах в Тюрингии. Согласно прогнозу, ультраправую партию поддерживают 33,1 процента голосов в земле. ХДС набрал 24,3, альянс Сахры Вакенкнехт получил 15 процентов с нуля. Левые, возглавляемые популярным министром-президентом Бодо Рамеловом, потеряли почти 8 процентных пунктов и набрали 11,7. SPD получила 6,6, а Зеленые - 4 процента голосов.

18:56 Горинг-Экхардт: Победа AfD - "Демократическое удивление" в Германии

Политики Бундестага более потрясены успехом AfD в Тюрингии, чем указывает на это поражение Зеленых на выборах. Вице-президент Бундестага от Зеленых Каtrin Горинг-Экхардт считает успех ультраправых "неожиданностью" в Германии. Лидер партии Омид Нурипуур чувствует боль от провала своей партии как "незначительную, учитывая, что AfD стала сильнейшей силой в ландтаге".

18:48 Креtschmer о Саксонии: "У нас есть все основания для празднования"

Действующий министр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер видит ХДС как опору правительственной коалиции. "У нас есть все основания для празднования", - сказал Креtschмер на партийной вечеринке ХДС. "За нами лежат пять трудных лет", люди в Саксонии доверяют ХДС и не делают протестный голос. "Мы знаем, как разочарованы люди тем, что происходит в Берлине".

18:39 Прогноз для Саксонии: Отрыв ХДС от AfD сокращается

По данным первоначальных прогнозов ZDF, отрыв ХДС от AfD на выборах в Саксонии сокращается: ХДС опережает AfD всего на несколько процентных пунктов с 31,9 против 31,3 процента голосов. BSW набрал 11,6 процента, SPD - 7,8. Зеленые с трудом войдут в ландтаг с 5,2 процента, а Левые не войдут с 4,5 процента.

18:33 Лидер AfD Вейдель требует участия партии в правительстве

Лидер федеральной партии AfD Алиса Вейдель требует участия своей партии в правительстве Тюрингии и Саксонии. "При нормальных обстоятельствах, следуя практике в этой стране, следует консультироваться с самой сильной партией, а это AfD", - говорит Вейдель в ARD, глядя на Тюрингию. "Голосующий хочет, чтобы AfD участвовала в правительстве. Мы представляем 30 процентов избирателей в обоих федеральных землях, и без нас стабильное правительство невозможно".

Секретарь по делам партии SPD Кевин Кунхерт признал слабую производительность своей партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. Относительно передачи ARD он сказал: "Сегодняшняя ночь не для празднования для SPD". За годы партия столкнулась с серьезными вызовами, балансируя на грани выхода из ландтагов. "Борьба необходима", - заявил Кунхерт, "мы незаменимы". Кунхерт подчеркнул необходимость перемен, признав важность большей открытости и внимательности к избирателям. Когда его спросили о канцлере Олафе Шольце, он предложил совместно объяснить свою политику.

18:23 Хокке приветствует результат в Тюрингии как "историческую победу"

Лидер фракции AfD Бьорн Хокке приветствовал результат в Тюрингии как "исторический". С AfD, возглавляющей рейтинг популярных партий в федерации, Хокке заявил на MDR, что "глупое преграждение" должно прекратиться. Изменения возможны только через AfD.

18:21 Чруппала объявляет победу в Саксонии: "Даже с ХДС"Лидер партии AfD Тина Чруппала отпраздновала результат своей партии, приписав его воле народа, которая привела к смене политики в обеих федеральных землях. Говоря с ZDF, Чруппала заявила, что AfD открыта к сотрудничеству со всеми партиями. "В Саксонии мы почти наравне с ХДС", - сказал он, подчеркнув желание управлять для блага Саксонии.

18:17 Линнemann отвергает коалицию с AfD в Тюрингии или СаксонииСекретарь ХДС Карстен Линнemann решительно отверг любую возможность коалиции с AfD в Тюрингии или Саксонии. Он заявил на ARD: "Мы тверды в этом". ХДС вместо этого сформирует правительства из центра парламента, демонстрируя уверенность в успехе. Линнemann описал ХДС как последнюю жизнеспособную опцию, подчеркнув наказание, которое было наложено на партии "светофор".

18:13 Первые прогнозы для Саксонии: ХДС лидирует вплотную к AfD, BSW на 12%, Зеленые на граниПервые прогнозы для выборов в Саксонии показывают, что ХДС опережает с небольшим отрывом с 31,5% голосов, следом идет AfD с 30%. BSW следует как третья сила с 12%, в то время как SPD остается в земельном парламенте с 8,5%. Зеленые еле-еле пробиваются с 5,5%, а Левые выбывают с 4%, и FDP отсутствует в новом парламенте.

18:10 Предварительные результаты для Тюрингии: AfD лидирует перед ХДС, BSW гарантирует 16%Ранние прогнозы на выборах в Тюрингии показывают, что AfD занимает явное лидерство с 30,5% голосов, за ней следует ХДС с 24,5% и Левые с 12,5%. SPD сохраняет присутствие в земельном парламенте с 7%, в то время как BSW гарантирует место с 16%. Зеленые и FDP остаются ниже 5%.

18:01 AfD доминирует в Тюрингии, BSW процветает в СаксонииПервые прогнозы после выборов в Тюрингии показывают, что AfD является самой сильной силой, как и ожидалось. SPD преодолевает 5-процентный барьер, в то время как Зеленые и FDP не проходят. В Саксонии BSW триумфально стартует с двузначным результатом. ХДС сохраняет небольшой перевес над AfD согласно прогнозам. Согласно данным, Левые и FDP не войдут в земельный парламент, в то время как Зеленые остаются.

17:18 Хокке может лишиться места в будущем земельном парламентеВ Тюрингии место в будущем земельном парламенте лидера фракции AfD Бьорна Хокке под вопросом. Его успешные коллеги представляют угрозу. Многие потенциальные кандидаты AfD в округах готовы к прямым выборам. Хокке, однако, сталкивается с сильной конкуренцией от кандидата ХДС Кристиана Тишнера в своем округе Грайц II. Если Тишнер победит и AfD получит больше прямых мандатов, чем им положено в результате второго голосования, никто не сможет войти через список земель, даже с ведущей позиции, которую занимает Хокке. В случае возникновения такой ситуации AfD может попытаться убедить успешного прямого кандидата отказаться от своего места в земельном парламенте, тем самым гарантируя получение мандата Хокке.

16:48 Вероятность отсутствия освещения в СМИ на праздновании выборов AfD в ТюрингииВероятно, не будет освещения в СМИ на праздновании выборов AfD в Тюрингии. Классифицированная как праворадикальная организация службой безопасности, партия пыталась запретить определенные СМИ на мероприятии. Однако суд вмешался, запретив исключение, в результате чего земельная партия ограничила доступ всех СМИ. Представитель партии сослался на логистические проблемы, ссылаясь на недостаточное пространство в месте проведения для представителей СМИ, подавших заявку на аккредитацию.

15:52 Хокке голосует на Lada - Рамelow с супругойЛидер партии AfD в Тюрингии и основной кандидат Бьорн Хокке проголосовал днем. 52-летний Хокке посетил свой избирательный участок в Бёрнхейгене, район Эйхсфельд, прибыв на Lada Niva, популярном российском внедорожнике. С другой стороны, Министр-президент Бодо Рамelow проголосовал в столице земли Эрфурт, сопровождаемый своей женой,Germana Alberti vom Hofe. 68-летний Рамelow возглавляет правительство Свободной земли с 2014 года, в последнее время возглавляя меньшинство коалицию.

15:38 Более высокий turnout, чем в прошлый разВ Тюрингии к 2:00 PM проголосовало 44,4% избирателей, что на более чем два процентных пункта больше, чем на последних выборах пять лет назад. Это высокий уровень явки, не считая почтовых избирателей. Явка в Саксонии также была немного выше, чем в 2019 году, 35,4%. Однако избирательные комиссии ожидают значительно больше почтовых избирателей, чем в 2019 году. Оба государства закроют свои избирательные участки в 6:00 PM.

15:06 "Кречмер надеется, что партии коалиции войдут в земельный парламент"

14:36 Ключевые вопросы в Саксонии и ТюрингииПо данным большого опроса, около одной трети избирателей в Саксонии и Тюрингии планируют голосовать за AfD на предстоящих выборах 1 сентября. Опрос показывает, почему это происходит, подчеркивая основные проблемы и вызовы. Миграция - это лишь один из них.

14:06 Хёкке не задержался на избирательном участкеБьёрн Хёкке, основной кандидат от АФД на выборах в ландтаг Тюрингии, проголосовал около полудня. Он не задержался на избирательном участке в Борнхейгене и отказался общаться с журналистами на месте. Ранее Хёкке всегда проигрывал кандидату от ХДС в своем округе Айхсфельд, что побудило его баллотироваться в округе Грайц. Тем не менее, поражение от ХДС также возможно и там.

12:46 Выборы в Тюрингии: явка избирателей схожа с предыдущими выборамиВ Тюрингии явка избирателей на выборах в ландтаг сопоставима с предыдущими выборами. По данным избирательной комиссии, к 12:00 проголосовало около 32% избирателей, присутствовавших на избирательных участках, не учитывая тех, кто голосовал по почте. В то же время, на предыдущих выборах в ландтаг в 2019 году явка составила 31,2%. Также отмечается больший интерес к этим выборам, чем к европейским и местным, прошедшим ранее в этом году, когда проголосовало 24,3% избирателей.

12:18 Высокая явка избирателей ожидается в СаксонииВ Саксонии ожидается высокая явка избирателей на выборах в ландтаг. По данным Статистического государственного управления в Камменце к полудню проголосовало 25,8% избирателей. В 2019 году на выборах в ландтаг эта цифра составляла 26,2%. Голосование по почте пока не учтено в предварительных данных. Ожидается, что доля избирателей, проголосовавших по почте, составит 24,6%, по сравнению с 16,9% в 2019 году. В избирательных офисах сообщается, что выборы проходят гладко без каких-либо сбоев.

11:58 фон Люкке: Результат выборов может ослабить коалицию в БерлинеРезультаты выборов в Саксонии и Тюрингии пока неизвестны. По словам политического scientists Альбрехта фон Люкке, если СДПГ не попадет в ландтаг, это будет "почти как землетрясение". В интервью он проанализировал выборы и их возможные последствия.

11:26 Полиция расследует угрозу на избирательном участкеПолиция в Гере расследует угрозу, поступившую на избирательном участке. Утром мужчина в футболке АФД пришел голосовать на участок. Участковый уполномоченный попросил его снять футболку, так как это запрещенная агитация внутри участка. Он подчинился, но выразил недовольство обращением с ним при выходе и угрожал вернуться. Полиция взяла показания и вынесла ему замечание. Кроме того, полиция в Эрфурте расследует граффити ("Хёкке - нацист") возле избирательных участков как случаи вандализма.

11:10 Correctiv предупреждает о распространении ложных новостейСетевое исследовательское бюро Correctiv предупреждает о распространении ложной новости, утверждающей, что подпись на бюллетене защищает от фальсификации голосов. Однако Федеральный избирательный комитет подтвердил Correctiv, что "бюллетень не должен быть подписан избирателем, так как это угрожает тайне голосования и делает весь бюллетень недействительным".

10:29 Войт надеется на "стабильные соотношения большинства"Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт также проголосовал. Он надеется, что "многие женщины и мужчины Тюрингии придут на выборы и воспользуются своим правом сформировать будущее нашего штата". Он также выразил надежду на "стабильные соотношения большинства", чтобы штат мог снова продвигаться вперед.

11:25 Вonneberg испытывает всплеск крайне правых угрозВоннеберг стал первым районом в Германии, управляемым политиком от АФД. С тех пор активисты сообщают о жестоких преследованиях, в результате чего несколько человек ушли с работы. Кроме того, сообщается о пятикратном увеличении случаев нападений крайне правых в течение года. Эксперты связывают эту тенденцию с земельным администратором АФД.

10:57 Заявление Креtschmer у избирательного ящикаПремьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер считает выборы в ландтаг в его юрисдикции "вероятно, самыми важными за 34 лет". После голосования в Дрездене он поблагодарил тех, кто initially голосовал иначе, но затем поддержал "значительную силу в основной части центра", имея в виду Саксонский союз. "Это общее понимание облегчит формирование правительства, которое служит этому региону", - добавил Креtschмер. В текущих опросах его ХДС находится в тесном противостоянии с АФД.

10:30 Рамелов о правительстве меньшинстваДля премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова день выборов - "праздник демократии", несмотря на риск не переизбрания. В интервью ntv политик от Левой партии объяснил, почему он не выступает за правительство меньшинства и сомневается в компетентности BSW.

09:59 Историк критикует дату выборовИсторикPeter Oliver Loew критикует дату выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии, совпадающую с 85-й годовщиной немецкого вторжения в Польшу в 1939 году. "Люди, которые считали, что назначение выборов на 1 сентября - хорошая идея, не имели особого чувства истории", - сказал Loew изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Принимая во внимание АФД, которую оба штата считают "защищенной правой экстремистской" службой безопасности, Loew сказал: "Это может привести к очень тревожным связям, если партия победит в Дрездене и Эрфурте, чья связь с нацистским прошлым неясна".

09:30 "Ключевые выборы": Все данные по выборам в СаксонииСегодня более 3,3 миллиона избирателей в Саксонии голосуют, чтобы определить, кто будет руководить политическим курсом ландтага Дрездена. Христианско-демократический союз (ХДС) может впервые с 1990 года не занять первое место. Премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer называет выборы "критическими". "Все решается здесь."

09:05 Креtschмер высказывается о дебатах по беженцам, правительстве "трафик свет" и войне в УкраинеВ день выборов в Саксонии Михаэль Креtschмер продолжит победную серию ХДС в этом земельном государстве? В интервью ntv Креtschмер делится своим мнением о дебатах по беженцам, правительстве "трафик свет" и войне в Украине.

08:46 Данные выборов в ТюрингииСегодня на кону борьба за власть в федеральной земле с населением около 2,1 миллиона человек на ближайшие пять лет. Партия "Альтернатива для Германии" (АфД) во главе с кандидатом в лидеры Йоргом Мектелем может стать самой сильной силой в Тюрингии?

08:24 Угроза демократии от роста АфДОпросы указывают на то, что АфД может существенно повлиять на предстоящие выборы в Саксонии и Тюрингии. Для демократических институтов это вызывает обеспокоенность, как отмечает группа исследователей. Люди могут переоценивать прочность нашего правового государства.

08:00 Открытие избирательных участков в Тюрингии и СаксонииСегодня в Тюрингии и Саксонии выберут новые ландтаги. Согласно опросам, АфД лидирует в Тюрингии. В Саксонии ХДС во главе с действующим премьер-министром Михаэлем Креtschмером и АфД ведут жесткую борьбу. Первые проекции ожидаются примерно в 18:00, когда закроются избирательные участки. Выборы в этих двух восточногерманских землях служат индикатором для коалиции "трафик свет" в Берлине.

Для действующей коалиции "красные-зеленые" во главе с премьер-министром Бодо Рамеловом (Левые) в Тюрингии нет большинства в опросах. Одним из вариантов после выборов может стать правительство, состоящее из ХДС, Альянса за прогресс и обновление (АПР), возглавляемого Сахрой Wagenknecht, и СДПГ. В Саксонии судьба коалиции между ХДС, СДПГ и Зелеными неопределенна. Креtschmer не исключает альянса с АПР. Партия Левых рискует быть исключенной из ландтага Саксонии. Такая же участь может постичь Зеленых и Свободных демократов в Тюрингии.

Несмотря на отсутствие прямого кандидата в Тюрингии, Группа Зеленых может получить места в ландтаге через государственный список, так как впечатляющий второй результат голосования АфД гарантирует дополнительные места за пределами их прямых кандидатов.

В отличие от Группы Зеленых, Левая партия в Саксонии смогла завоевать два прямых мандата в Лейпциге, несмотря на то, что не преодолела 5-процентный порог, благодаря уникальной избирательной системе в Саксонии.

