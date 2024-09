В 23:19 БНД не обязана раскрывать журналистам свою оценку Украины.

BND Не Имеет Обязанности Раскрывать Военную Оценку Победы Украины

СлужбаFederalной Разведки (BND) не обязана раскрывать, считала ли она военную победу Украины сложной или невозможной на частных обсуждениях. Участники СМИ этих частных обсуждений также не подлежат раскрытию в соответствии с решением Федерального административного суда в Лейпциге. Журналистский запрос на временный запрет был в основном отклонен. Однако BND должен раскрыть число конфиденциальных фоновых обсуждений ситуации в Украине в этом году. Журналист, редактор ежедневной газеты, подал срочное заявление. Суд сослался на статью в газете от мая, в которой утверждалось, что BND намеренно распространяет негативную оценку военной ситуации в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.

22:06 Политики Коалиции Поддерживают Использование Дальнобойного Оружия Против Цели в России

Политики из коалиции "трафик света" выступают за то, чтобы позволить Киеву атаковать военные объекты в России дальнобойными западными ракетами. Заместитель председателя комитета Бундестага по иностранным делам от СДПГ Михаэль Рот говорит T-Online, что это справедливо и в соответствии с международным правом атаковать российские военные цели дальнобойными ракетами. Рот упоминает военные аэродромы, командные центры или стартовые площадки как потенциальные цели для дальнобойного оружия. С этих баз запускаются "жестокие атаки на гражданские украинские цели", которые можно эффективно остановить там. Председатель комитета по обороне FDP Маркус Фабер заявляет, что разрешение на удар по российским военным аэропортам дальнобойными ракетами, такими как ATACMS и Storm Shadow, давно назрело. Политик "Зеленых" Антон Хофреитер подчеркивает, что Россия ежедневно терроризирует украинское гражданское население ракетными ударами по больницам, жилым зданиям и энергоснабжению. Чтобы защитить украинское гражданское население, армии должно быть позволено атаковать российские военные базы дальнобойным оружием.

21:35 Вэнс Обсуждает Планы Трампа по Войне в Украине

Республиканский кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс считает, что план Дональда Трампа по окончанию российской войны может включать в себя создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. Вэнс объясняет во время интервью с телепроизводителем Шоном Райаном, что Трамп мог бы собрать русских, украинцев и европейцев за стол переговоров, чтобы найти, какой мирный вариант мог бы выглядеть. "Я думаю, он мог бы заключить сделку быстро", - говорит Вэнс. Трамп известен своими симпатиями к президенту России Владимиру Путину и критикой американской помощи Украине. Бывший президент также заявляет, что мог бы закончить войну за 24 часа, если бы был избран, но не предоставляет подробностей своего плана.

21:03 Националистический Митинг в Санкт-Петербурге

"Мы русские. Бог с нами!" - кричат многочисленные русские националисты и фашисты, марширующие по Санкт-Петербургу. Они постоянно скандируют "Вперед, русские!" Их марш совпадает с годовщиной переноса мощей Александра Невского, который празднуется как национальный герой и святой Православной Церкви.

20:28 Расширение Идей Соловьева

Популярный российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что России не стоит останавливаться на завоевании Украины. "Я думаю, идеальный барьер - Атлантика. Естественный барьер", - сказал кремлевский пропагандист. "Идеальное место для наших войск - Берлин, Лион, Мадрид. И как они прекрасно выглядели в Париже". Напомнив, что там не так много русских, он отвечает: "Белорусские братья с нами". В противном случае, Россия могла бы обратиться к Китаю.

20:01 Британские Волонтеры Готовятся к Зиме

У многих украинских домов, переживших бомбардировку, нет окон - тревожная ситуация на подходе к зиме. Британская НКО "Утеплить Украину" принимает меры: они едут в зоны конфликта и устанавливают временные окна.

19:34 Горняки Застряли в Донецке из-за Отключения Электричества

150 горняков застряли в шахте Доброполье из-за отключения электроэнергии, вызванного российскими атаками в Донецкой области. Об этом сообщает "Киевский независимый" и ссылается на Михаила Волынца, главу украинского профсоюза горняков. Город Доброполье, в котором до войны проживало около 28 000 человек, находится примерно в 20 километрах к северу от Покровска. Это была основная цель российских войск в последние месяцы. Российские атаки нарушили подачу электроэнергии в Доброполье и близлежащие поселения, в том числе угольные шахты. Отключение электроэнергии вызывает загазывание и затопление шахт, согласно сообщению. Председатель профсоюза Волынец добавляет, что ситуация в регионе остается "трудной".

19:08 Швеция Увеличивает Бюджет Гражданской Обороны

Швеция планирует удвоить расходы на гражданскую оборону в течение следующих трех лет, чтобы подготовиться к войне. "Уроки войны в Украине показывают, что важно гарантировать функционирование ключевых секторов общества", - сказал шведское правительство. Министр гражданской обороны Карл-Оскар Бохлин заявляет, что Швеция увеличит бюджет гражданской обороны на 2 миллиарда крон до 8,5 миллиарда крон, что эквивалентно 740 миллионам евро, в этом году. К 2028 году планируется достичь годового бюджета в 15 миллиардов крон. "Ситуация с безопасностью остается серьезной и останется такой в обозримом будущем", - сказал Бохлин.

18:39 Путин: если Запад поддержит использование Украиной дальнобойного оружия, это будет означать, что НАТО в состоянии войны с РоссиейПрезидент России Владимир Путин заявил, что если западные страны поддержат использование Украиной дальнобойного оружия против российских целей, это будет означать, что НАТО находится в состоянии войны с Россией. Путин сказал журналисту государственного телевидения: "Это кардинально изменит характер конфликта. Это будет означать, что страны НАТО находятся в состоянии войны с Россией". Если такое решение будет принято, добавил Путин, "это будет равносильно прямому вовлечению стран НАТО в украинский конфликт". В прошлом представители России неоднократно заявляли о своей позиции по этому вопросу. независимо от того, речь идет о танках, самолетах или ракетах: с начала нападения России на Украину Москва неоднократно предупреждала об эскалации, изменениях характера конфликта или даже ядерных угрозах. Украина уже давно добивается западного одобрения на использование иностранного дальнобойного оружия для ударов по целям внутри России. В течение месяцев Россия наносила беспощадные удары по инфраструктуре Украины.

18:07 Зеленский отверг китайско-бразильскую инициативу по миру как вреднуюПрезидент Украины Владимир Зеленский отверг китайско-бразильскую инициативу по миру. В интервью бразильскому СМИ Metropoles Зеленский охарактеризовал предложение как "вредное, это всего лишь политическое заявление". Он спросил: "Почему они предлагают 'это наша инициатива', не посоветовавшись даже с нами?" Китай и Бразилия призвали к международной конференции по миру в мае. Зеленский спросил: "Какая цель стоит за этим актом?" В отличие от Москвы, Киев не был проконсультирован перед предложением.

17:40 Украина: российская ракета поразила судно с зерномПо данным украинских источников, российская ракета поразила гражданское судно, перевозящее зерно из Украины. Президент Владимир Зеленский объявил, что судно находилось в украинских водах в Черном море во время удара. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил нападение как "наглое нападение на свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность". Зеленский подтвердил, что судно направлялось в Египет и не было жертв. Спикер украинского флота заявил, что судно с зерном не находилось в украинском коридоре для зерна в момент удара, но находилось в экономической зоне морской экономикиRomania. Спикер румынского флота уточнил, что судно не находилось в территориальных водахRomania.

17:12 Президент Китая снова посетит Россию в октябреПрезидент Китая Си Цзиньпин снова посетит Россию в октябре. Министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что Си примет участие в саммите БРИКС в городе Казани. Ван находится в Санкт-Петербурге, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Оба лидера высоко оценили отношения между Китаем и Россией. Си "с радостью принял" приглашение Путина на саммит БРИКС, сказал Ван. Путин подтвердил, что он и Си также обсудят аспекты их отношений, которые "идут quite satisfactorily" во время частной встречи.

16:50 США готовы "скорректировать" военную помощь УкраинеГоссекретарь США Antony Blinken заявил, что США готовы скорректировать военную помощь Украине по мере необходимости. На пресс-конференции в Варшаве, когда его спросили, дала ли США добро Украине на целеуказание российской территории западным оружием, Блинкен ответил: "Мы делаем то, что делали все это время: мы корректируем, приспосабливаемся по мере необходимости, в том числе в отношении возможностей, доступных Украине". Блинкен сказал, что у него были плодотворные discussions с его британским коллегой Дэвидом Лэмми в Киеве в среду и получил информацию о том, как украинцы оценивают ситуацию на поле боя и их потребности. Он добавил: "И если это необходимо, мы скорректируем".

16:35 Новая роль для генерального секретаря НАТО СтолтенбергаГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Норвежец займет эту должность после конференции по безопасности в феврале 2025 года. Кристоф Хюсген, который занимал эту должность с 2022 года и ранее был длительное время советником по вопросам внешней политики канцлера Ангелы Меркель, уйдет с поста председателя, в то время как длительно действующий бывший председатель Вольфганг Ишinger останется президентом совета попечителей фонда. Столтенберг покинет свой пост генерального секретаря НАТО в октябре, передав его бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Руте.

16:11 Трое работников Красного Креста убиты в УкраинеПо данным украинских источников, трое украинских работников Красного Креста были убиты в результате российского нападения. Инцидент произошел в селе в спорном регионе Донецк, как сообщает украинский прокурор. Двое других работников были госпитализированы, один в критическом состоянии. "Еще одно российское военное преступление. Сегодня оккупант атаковал автомобили гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области", - написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. Уполномоченный Украины по правам человека Дмитрю Любинец обратился к ИККК, "Международный комитет Красного Креста должен официально признать нарушение Россией Женевских конвенций!"

15:18 Конфликт в Черном море По данным различных источников, Украина и Россия, по-видимому, вовлечены в морскую и воздушную перестрелку в Черном море. Военная разведка Украины сообщила, что российский истребитель Су-30 был сбит переносной системой ПВО во время операции в море (как упоминалось в 08:04). Подробности операции в ночь на вторник не разглашались в Киеве. Однако Министерство обороны России в среду подтвердило, что попытка Украины атаковать российскую буровую платформу в Черном море на высокоскоростных катерах была сорвана. Из 14 катеров 8 были поражены и потоплены, а остальные отступили. О сбитом самолете из Москвы не сообщалось. Однако военный блог Rybar сообщил, что Су-30 был сбит при отражении украинской атаки.

14:23 Зеленский: Контрнаступление России в регионе Курск Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Россия начала контрнаступление в российском пограничном регионе Курск. Это соответствует стратегическим планам Украины, сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве, не предоставив дополнительной информации. По данным Министерства обороны России, российские силы освободили десять поселений в регионе Курск за два дня.

13:55 Критика отношений с Россией со стороны ведущего политика Ирана Важный иранский политик критикует отношения своей страны с Россией из-за недавних санкций и дипломатических tensions. В посте в платформе X Али Мотахари, бывший вице-президент парламента, поднял вопрос о санкциях, введенных Германией, Францией и Великобританией из-за предполагаемых поставок Ираном баллистических ракет в Россию. Министерство иностранных дел Ирана отрицает эти поставки ракет.

13:38 Проблемы с водоснабжением и газоснабжением в городе Покровск, Украина После российских атак город Покровск в украинском регионе Донецк испытывает проблемы с водоснабжением и газоснабжением. Многие жители лишены регулярной питьевой воды и газа для приготовления пищи и отопления, заявил губернатор региона Вадим Филащенко. Недавно в боях была повреждена водоочистительная станция, и город靠更多300紧急井供水。此外,俄罗斯昨天摧毁了一个天然气分发中心,导致Pokrovsk的18,000人没有天然气。

13:07 Россия преувеличивает число военных кораблей Отчет независимого российского новостного портала "Агентство" предполагает, что Россия может иметь в два раза меньше военных кораблей, чем заявлено. Министерство обороны России сообщает, что более 400 военных кораблей участвуют в масштабных военных учениях "Океан-2024". Однако данные проектов "Глобальный рейтинг военно-морских сил 2024" и "RussiaShips.info" указывают на 264 и 299 военных кораблей соответственно, при этом около 50 кораблей и подводных лодок принадлежат Черноморскому флоту, который не участвует в учениях. Ранее Россия обвинялась в преувеличении размера своих военных сил.

12:28 Усиление российской разведки против Бундесвера Российские спецслужбы якобы усилили свою разведывательную деятельность против немецкой помощи Украине и Бундесвера, согласно новому годовому отчету военной контрразведки (МАД). Этот стратегический интерес все больше смещается на тактический уровень, концентрируясь на военной помощи, предоставляемой Германией Украине, маршрутах перевозки оружия и боеприпасов, процедурах развертывания и тактике западных систем оружия в Украине.

11:52 Отсрочка решения о дальнобойных ракетах для Украины Принятие решения о использовании западных дальнобойных ракет в России Украиной может быть отложено на две недели. Решение до собрания Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, на котором соберутся около 150 глав государств и правительств, маловероятно, сообщает американское СМИ Блумберг. Авторы ссылаются на британского министра иностранных дел Ламми, который заявил, что собрание ООН будет следующей возможностью обсудить использование дальнобойных ракет. Согласно отчету, президент Украины Селенский планирует повторить свою требование на собрании.

11:15 Блинкен проезжает через Польшу на обратном пути из Киева Госсекретарь США Блинкен, как ожидается, остановится в Польше, важном союзнике Украины, на обратном пути из Киева. Планируются встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен, скорее всего, обсудит дальнейшее сотрудничество с Польшей, основным логистическим центром западной военной поддержки Украины. Польша также значительно увеличила военные расходы с начала российского вторжения в Украину и заказала 96 боевых вертолетов Apache у американского оборонного гиганта Boeing на сумму десять миллиардов долларов.

10:03 Украина фиксирует 64 российских дрона и 5 ракет в ночной атаке Украинские ВВС сообщают о нападении на Украину ночью со стороны российской армии, в ходе которого были использованы 5 ракет и 64 боевых дрона иранского производства. Около 44 дронов были перехвачены. Однако военные отчеты не поддаются широкой проверке. Воздушная оборона также несколько раз активировалась возле Киева для перехвата приближающихся дронов.

10:24 Российский аналитик предлагает ужесточить ядерную угрозуРоссийский эксперт по внешней политике Сергей Караганов предлагает, чтобы Россия четко дала понять свою готовность использовать ядерное оружие. Он считает, что основной целью ядерной стратегии России должно быть «показать всем нынешним и потенциальным врагам, что Россия готова применить ядерное оружие». Караганов рассказывает российской газете «Коммерсант», что Россия могла бы нанести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны. США были бы нечестными, если бы утверждали, что гарантируют ядерную защиту своим союзникам. Ранее Караганов выступал за то, чтобы Россия рассмотрела возможность нанести превентивный ядерный удар, чтобы отразить угрозу. Некоторые западные аналитики считают, что Караганов играет полезную роль для Кремля, озвучивая взгляды, которые тревожат Запад, делая Путина в сравнении более сдержанным.

09:58 Украина ждет одобрения США на поставку западных ракет большой дальностиВ Украине растет ожидание того, что им скоро разрешат наносить удары deeper в российскую территорию с помощью западного оружия. Госсекретарь США во время своего визита в Киев заявил, что стремится к тому, чтобы «Украина имела все необходимое». Уже есть явные признаки одобрения в Великобритании.

09:32 Украинская разведка подтверждает сбитый российский истребительСообщения о том, что российский истребитель Су-30SM пропал с радаров, подтвердились украинской военной разведкой. Они утверждают, что украинские войска сбили такой самолет во время операции в Черном море. Истребитель, стоимостью $50 миллионов, базировался на полуострове Крым. Он якобы был уничтожен переносной системой ПВО.

08:58 Украина сообщает о более чем дюжине раненых в результате массированного удара дронов по КонотопуЧисло раненых в результате жестокого российского удара дронов по энергетической инфраструктуре Конотопа в регионе Сумская область возросло до 14. Об этом сообщает украинское государственное информационное агентство Ukrinform со ссылкой на региональное военное управление. В частности, был поражен жилой дом в центре города.

здесь.07:44 Украинцы в Германии сохраняют защищенный статус при посещении домаСегодня Бундестаг discutira пакет безопасности правительства, который включает предложение лишить убежища тех, кто посещает свою страну. Однако есть исключения, например, для беженцев из Украины.

06:48 Российский канал обвиняет в предвзятости против Трампа на дебатахНесколько комментаторов на российском телевидении обвинили "вмешательство" против Трампа в его дебатах с Камалой Харрис, как сообщает Kyiv Independent. Трампа якобы несправедливо обделили. Критика была направлена на факт-проверку заявлений Трампа. Многие наблюдатели сочли, что Трамп проиграл дебаты. Трамп объявил, что он сразу же закончит войну в Украине, если выиграет выборы.

04:20 Российский удар по Конотопу причинил серьезный ущерб энергетической инфраструктуреВ результате российского удара по Конотопу в Сумской области несколько граждан были ранены. Как сообщает мэр Артем Семенихин, водоснабжение в городе было временно отключено. Также есть значительные повреждения энергетической инфраструктуры, и непонятно, когда частные домохозяйства снова получат электричество. После удара по центру города возникло несколько пожаров, были повреждены школы и жилые дома. Двоих человек госпитализировали, один в критическом состоянии.

02:38 Латвия отправляет больше военной помощи в УкраинуПремьер-министр Латвии Эвика Силиня объявляет пакет военной помощи для Украины во время своего визита в Киев. Он будет включать бронетранспортеры. Об этом объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с Силиной. По словам Шмыгаля, обе страны также обсуждают расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

12:16 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за подозрений в поставках ракет в РоссиюВ ответ на подозрения в поставках иранских ракет в Россию Великобритания вызвала иранского бизнесмена, как сообщает заявление МИД в Лондоне. "Правительство Великобритании четко дало понять, что любая передача баллистических ракет в Россию будет считаться опасным эскалациям и вызовет решительный ответ", - говорится в заявлении. Во вторник Германия, Франция и Великобритания объявили о новых санкциях против Тегерана из-за подозрений в поставках ракет, в частности, приостановку двусторонних авиационных соглашений. Ранее Европейский Союз сослался на "достоверную информацию" о поставках иранских ракет в Россию.

10:00 Россия направляет неопытных солдат на фронт в ХарьковеПо данным украинской армии, Россия направляет неопытных солдат на фронт в Харькове. По словам спикера оперативной тактической группы сил в Харькове Виталия Саратсева, подразделения, участвующие в наступательных операциях в Вовчанске, плохо обучены: считается, что новые пополнения - это резерв мобилизации, собранный Россией. Все еще неясно, являются ли они бывшими заключенными или солдатами, набранными из других стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

20:23 Мэр на западе Украины назначает инспекторов, говорящих на русском языке(No translation needed as the text is already in Russian)

В западноукраинском городе Ивано-Франковск мэр объявил о начале патрулей для контроля за растущим использованием русского языка. Об этом сообщил мэр Руслан Марцинкив в интервью телеканалу NTA. Этот проект инициирован жителями города, и любой может присоединиться в качестве языкового надзирателя. В городе проживает много перемещенных лиц из восточной Украины, родом из русскоязычных регионов. По словам Марцинкива, уже зарегистрировано около 50 волонтеров, а всего ожидается не менее 100 языковых мониторов. Также создан горячая линия, по которой граждане могут сообщать о русскоязычных в общественных местах из-за продолжающегося конфликта. Беженцы, в частности из русскоязычных регионов востока и юга, массово перемещаются в относительно безопасную западную Украину, где преобладает украинский язык.

21:42 Эрдоган призывает вернуть Крым от России к Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию вернуть аннексированный в 2014 году Крым Украине. Выступая на саммите "Крымская платформа", инициированном Киевом для привлечения международного внимания к проблеме аннексированного полуострова, Эрдоган заявил: "Наше обязательство перед территориальной целостностью, суверенитетом и независимостью Украины остается твердым. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права".

21:05 СМИ: Зеленский представит военную стратегию США

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важную роль США в помощи Украине в сопротивлении российскому вторжению. "План победы (...) во многом зависит от поддержки США, а также других союзников", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Стратегия, которая будет представлена в деталях на второй конференции по миру в Украине, направлена на укрепление Украины и принуждение России к прекращению войны. Как сообщает Bloomberg, США давят на Зеленского, требуя конкретного плана действий против России перед снятием ограничений на поставку западного оружия. В Киеве находятся госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, которые, как сообщается, ищут долгосрочную стратегию от Зеленского на предстоящий год, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен подтверждает позицию Байдена по поставкам оружия Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что они усердно работают над удовлетворением военных потребностей Украины, в том числе поставками дальнобойного оружия от Запада для атак на российские цели. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, министром иностранных дел Украины Дмитром Кулебой в Киеве. "Мы работаем быстро, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла эффективно защищать себя", - сказал Блинкен, добавив: "Мы хотим победы Украины".

