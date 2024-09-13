В 22:59 Россия перемещается на юг.

17:25 Бывший министр иностранных дел России Коzyrev предупреждает Запад о дальнейшей агрессии России - "Конечная цель - унижение"

Бывший министр иностранных дел России Андрей Коzyrev предостерегает Запад от возможной дополнительной агрессии России. Коzyrev считает, что если Путин получит награды на Украине, он воспользуется воспринимаемой слабостью и трусостью НАТО, чтобы атаковать государства-члены НАТО в Балтийском регионе, не получая гарантий от НАТО. Коzyrev считает, что мотив Путина не территориальное приобретение, а преднамеренное унижение и дискредитация США и НАТО.

17:04 Возрождается дебаты о Таурусе: политики коалиции выступают за поставку дальнобойного оружия на Украину

16:50 Интенсивные бои продолжаются на востоке страны, согласно отчету украинской армии. Генеральный штаб в Киеве сообщил в своем вечернем брифинге о 115 столкновениях. Самое напряженное место дня было в направлении Курacho, а враг также был активен в направлениях Лыман и Покровск, согласно отчету. Курacho - это небольшой город, расположенный к югу от Покровска, который ранее считался основным направлением наступления российских войск. Однако недавно русские смогли добиться лишь скромных территориальных приобретений в этом районе. Вместо этого они расширили линию фронта на юг, чтобы захватить шахтерский город Хирнык, расположенный недалеко от Курacho.

В 22:18 президент Украины Владимир Зеленский объявил, что продвижение в российский Курск привело к желаемым результатам. В Харькове враг был остановлен, а в Донецке продвижение России замедлилось, как они сказали. На данный момент Россия не смогла добиться каких-либо значительных успехов в своем контрнаступлении в Курске. Многие эксперты выразили сомнения в отношении переброски более крупных формирований российских войск из Донецка и других регионов в Курск. Россия утверждает, что они захватили десять из ста деревень, которые они изначально оккупировали.

Президент Зеленский обвинил Запад в страхе даже не упоминать о помощи Украине в сбивании российских ракет во время конференции в Киеве. "Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны на Ближнем Востоке, почему до сих пор нет подобного решения о сбивании российских ракет и (иранских) Shahed в небе Украины?", - спросил он. "Они даже боятся сказать: "Мы работаем над этим". И это происходит не только тогда, когда ракеты и дроны буквально летят на территорию наших соседей", - сказал украинский лидер. "Это стыдно для демократического мира".

По данным украинского правительства, Россия запустила 8060 иранских Shahed-дронов против Украины с начала войны. Пока нет заявлений от Ирана или России. Украина обвиняет правительство Ирана в поставке камикадзе-дронов России осенью 2022 года.

В Вашингтоне проходят переговоры между британским премьер-министром Киром Стармером и президентом США Джо Байденом. Большие ожидания на то, будет ли объявлено о разрешении на поставку дальнобойного оружия Украине. Источники из британской "Гардиан" предполагают, что Великобритания дала Украине разрешение на проведение атак с помощью ракет "Тень", но никаких заявлений по этому поводу не будет сделано на сегодняшней встрече. Джон Кирби, директор по коммуникациям Национального совета безопасности, лишь говорит, что они продолжают разговаривать с Великобританией, Францией и другими союзниками о предоставлении Украине необходимых возможностей. Он также не дает ясного ответа, объявит ли правительство США, если будет изменение.

Немецкие самолеты были развернуты для перехвата российских самолетов над Балтийским морем. Ту-142 "Медведь" - морской разведывательный/противоракетный самолет был замечен с сопровождением Су-30, летящим без плана полета или транспондера, согласно сообщению люфтваффе в X. Немецкие Eurofighter, базирующиеся в Лааге и Льельварде в Литве, сопровождали российские самолеты, так как подобные инциденты происходили неоднократно в последние месяцы.

Колonel Сергий Осачук объясняет, как Украина могла бы выиграть от использования дальнобойных ракет в тылу России, поскольку Украина добивается разрешения на использование дальнобойных ракет на территории России. В настоящее время Великобритания и США рассматривают это предложение.

Президент Зеленский планирует пригласить Россию на следующую мирную конференцию в Швейцарии в ноябре, согласно сообщениям, но остается неясно, примет ли Россия участие. Высокопоставленные представители неоднократно отказывались участвовать, а Москва продолжает утверждать, что намерена достичь всех своих военных целей в Украине или устанавливать отравленные мирные условия или диктующие условия для Украины.

Эксперт по безопасности Нико Ланге видит обычные психологические игры в заявлениях Путина после выпуска дальнобойного оружия Украине. Путин угрожает Западу после выпуска дальнобойного оружия Украине, и Ланге считает, что федеральный канцлер переборщил с его последними заявлениями.

ЕС планирует новые санкции против Ирана за поставку ракет России, так как Иран поставлял ракеты России в течение всей войны. Новые санкции еще не объявлены.

После сообщений о том, что Иран поставляет ракеты России, 27 стран ЕС рассматривают новые санкции против Тегерана. Согласно заявлению ЕС, Иран неоднократно предупреждался о прекращении передачи баллистических ракет России. Эта передача представляет собой прямую угрозу безопасности и является существенным эскалация. Меры ЕС будут быстрыми и всеобъемлющими, потенциально включая санкции против авиационной отрасли Ирана, такие как потенциальный запрет на посадку или посадку. Германия активно участвует в дискуссиях со своими европейскими и международными коллегами о введении новых санкций, особенно в авиационной отрасли.

16:35 Интенсивные бои в Курachoве - Украина сообщает о жестких атаках

Российские силы якобы усиливают свои атаки на востоке Украины в районе оспариваемого города Курachoве, где в этом месяце произошли наиболее масштабные бои. В то же время российские войска продвигаются к городу Покровск, важному железнодорожному узлу, расположенному в 33 км к северу от Курachoве. Целью этого движения является открытие новых фронтов, нарушение украинской логистики и захват контроля над восточной областью Донецк. Украинская армия сообщает о отражении 64 атак в районе Курachoве и 36 в районе Покровска в течение последних 24 часов. Президент Украины Владимир Зеленский хвалит своих солдат за удержание позиций в Покровске и Курachoве, двух самых сложных секторов на восточном фронте.

15:56 Украинские атаки якобы происходят в 1900 км от границы - российский регион закрывает воздушное пространство

Власти российского региона Мурманск объясняют reinstallation закрытия воздушного пространства угрозой от украинских дронов, при этом регион находится примерно в 1900 км от украинской границы. Федеральное агентство воздушного транспорта России, Rosaviatsiya, приостановило взлеты и посадки tanto в аэропорту Мурманска, как и в аэропорту Апатитов из-за безопасности. Регион является домом для Северного флота и авиационной базы, на которой базируются стратегические бомбардировщики, ответственные за удары по Украине.

15:22 Министерство обороны Великобритании раскрывает подробности - эти иранские ракеты теперь в распоряжении России

Министерство обороны Великобритании обнародовало информацию о якобы поставленных Ираном России ракетах, которые являются короткорадиусными баллистическими ракетами типа Fath-360 (или BM-120). Эти ракеты, представленные в 2020 году, способны нести 150-килограммовую боевую часть на расстояние до 120 км и поражать цели с якобы точностью 30 метров. Ежедневный отчет разведки Министерства обороны в Лондоне указывает на то, что это усилит способность России наносить точные удары по военной или гражданской инфраструктуре Украины поблизости от линии фронта.

14:45 Чешская артиллерийская инициатива сталкивается с финансовыми трудностями - Польша не предоставила средств

По данным Gazeta Wyborcza, Польша еще не внесла никаких средств в чешскую артиллерийскую инициативу, цель которой - получить боеприпасы для Украины по всему миру с помощью поддержки различных западных партнеров. Германия якобы является крупнейшим и самым быстрым спонсором. Если все пойдет по плану, Украина получит 100 000 боеприпасов в апреле, а к концу 2024 года и даже больше в 2025 году. Проблемы с российским участием на рынке вызывают трудности, как сообщается из Праги.

14:20 Писториус поддерживает законность использования дальнобойных вооружений для Украины союзниками по НАТО

Министр обороны Германии Писториус утверждает, что возможное разрешение со стороны партнеров по НАТО на использование Украиной дальнобойных вооружений против целей в России имеет законную основу. Писториус отмечает, что США и Великобритания имеют свободу принимать такие решения в отношении оружия, которое они поставили, и что Женевские конвенции санкционируют это. Когда его спросили о предупреждениях президента Путина о том, что НАТО вступает в конфликт с Россией, Писториус просто сказал: "Угрозы Путина - это угрозы Путина. Есть не так много, что можно добавить. Он выдает угрозы, когда ему заблагорассудится, и взятки, когда ему удобно".

13:57 Зеленский приветствует домой 49 пленных из России

Президент Украины Зеленский приветствовал возвращение 49 пленных из России, в том числе бывших бойцов из Мариуполя, которые были под российской осадой в апреле 2022 года. Зеленский заявил: "49 украинцев вернулись домой", опубликовав фотографии солдат и военнослужащих, закутанных в украинские флаги. Сообщается, что вернувшиеся представляют собой армию, национальную гвардию, национальную полицию, пограничную службу и гражданских. Сообщается, что среди 49 вернувшихся 23 женщины. Зеленский не сразу раскрыл, было ли это результатом обмена пленными с Россией.

13:46 Тusk отбрасывает угрозы Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск не впечатлен недавними угрозами президента Путина в отношении дальнобойных вооружений, целенаправленных против России. Несмотря на то, что он признает серьезность ситуации в Украине и вдоль украинско-российской границы, Туск пренебрежительно относится к заявлениям Путина, комментируя: "Я бы не придавал слишком большого значения последним заявлениям президента Путина. Такие заявления в основном отражают плачевное положение российской армии на фронте". Ранее Путин предупреждал, что любые западные атаки на российскую территорию с использованием западного дальнобойного оружия напрямую спровоцируют Россию.

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13:21 Пекин призывает к переговорам в кризисах в Украине и Газе

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, выступая на международном форуме по безопасности в Пекине, призвал к "переговорам" как единственному решению международных конфликтов, подобных тем, которые происходят в Украине и на Газе. Он заявил, что "продвижение мира и переговоров - это единственный способ смягчить" эти кризисы.

12:58 Германия стремится увеличить импорт казахстанской нефтиМинистерство иностранных дел Германии заинтересовано в увеличении поставок нефти из Казахстана. "Мы положительно относимся к потенциальному расширению поставок нефти из Казахстана", - сказал чиновник, готовясь к поездке канцлера Олафа Шольца в Узбекистан и Казахстан, которая начнется в эти выходные. Цель состоит в том, чтобы предоставить нефтеперерабатывающему заводу PCK в Шведте несколько вариантов поставок, одним из которых является казахстанская нефть. Однако требуются дополнительные альтернативы, учитывая, что казахстанская нефть транспортируется через российские трубопроводы в Германию, что дает Москве рычаги влияния. После вторжения России в Украину Германия прекратила импорт российской нефти. В расписании Шольца также есть обсуждение поставок газа из Центральной Азии. В отношении новых тендеров на газовые электростанции ясно: "Нам нужно получать газ откуда-то, а Центральная Азия особенно богата в этом отношении", - сказал чиновник.

12:26 Франция вызывает иранского дипломата из-за поставок баллистических ракетФранция вызвала иранского дипломата в Министерство иностранных дел в Париже из-за подозрений в поставках баллистических ракет в Россию, как сообщают дипломатические источники. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия получила ракеты от Ирана, которые должны быть развернуты в Украине в течение нескольких недель. Иран опроверг эти утверждения.

12:03 Пентагон считает контрнаступление России в Курске минимальнымПентагон приуменьшает контрнаступление России в Курске. "Российские подразделения пытаются провести контрнаступление в Курской области", - сказал представитель Пентагона Пат Райдер в четверг. "На данный момент я бы классифицировал это как небольшое, но мы пристально следим за этим", - добавил Райдер. Министерство обороны России сообщает, что его войска захватили десять поселений. Однако эти утверждения остаются неvérified. Украинские войска начали наступление на российский пограничный регион Курск около пяти недель назад и, якобы, захватили около 100 деревень и почти 1300 квадратных километров.

11:38 Украинские силы заявляют о сбитии 24 из 26 дронов, причинивших ущербУкраинские Воздушные силы заявляют, что сбили 24 из 26 дронов за ночь. Атаки дронов привели к одному ранению в Одесской области и ущербу для 20 домов. Кроме того, обломки дронов вызвали пожар на пищевом заводе в Николаевской области, как сообщают региональные власти. Кроме того, энергетическая инфраструктура в Ивано-Франковской области также пострадала, как сообщает Министерство энергетики.

11:16 Шойгу встречается с Кимом в ПхеньянеСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Беседы проходили в "уникальной атмосфере доверия и дружбы", как сообщает Совет безопасности России. Переговоры "окажут значительный вклад" в реализацию оборонительного пакта, подписанного Кимом и президентом России Владимиром Путиным в июне, который предусматривает "взаимопомощь в случае агрессии против одной из договаривающихся сторон". Запад подозревает, что Москва использует северокорейские ракеты и артиллерийские снаряды в Украине. Россия наращивает производство боеприпасов для поддержки своей offensivы в Украине, стремясь к партнерству с странами, такими как Китай, Иран и Северная Корея.

10:17 Мунц о военной угрозе Путина НАТО: "Предупреждение Путина даже не попадает в утренние новости"В западном мире есть опасения, что разрешение Украине наносить удары по территории России на дальние расстояния может привести к эскалации. Действительно, президент России Владимир Путин снова выступил с таким предупреждением. Однако корреспондент ntv Рейнер Мунц называет несколько причин, почему жесткие заявления Путина могут оказаться пустыми угрозами.

09:42 Семья: Оппозиционный лидер Белоруссии в критическом состоянииПо словам сестры, заключенная белорусская оппозиционная лидер Мария Колесникова находится в критическом состоянии. В течение четырех лет она подвергалась жестокому обращению, веся всего 45 кг при росте 1,75 м, говорит Татьяна Колесникова, ссылаясь на информацию от бывших заключенных. "Я считаю, что это критический момент", - говорит она, обвиняя власти в психологическом и физическом издевательстве над своей сестрой. Министерство внутренних дел Белоруссии не отвечает на запрос о медицинском уходе за Колесниковой. Колесникова, ставшая символом сопротивления с 2020 года протестов против белорусского президента Александра Лукашенко, отбывает 11-летний тюремный срок за якобы попытку свержения правительства.

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09:20 Подписано соглашение о размещении литовской бригадыГермания и Литва подписали соглашение о деталях развертывания боевой бригады в балтийской стране НАТО. Министры обороны Борис Писториус и Лауринас Казлаускас подписали соглашение в Берлине. Соглашение дополняет Соглашение о статусе сил НАТО, уточняя правовой статус немецких солдат и гражданских лиц в Литве. Оно обеспечивает правовую ясность, регулируя условия проживания, налоговые законы, систему образования, здравоохранение, дорожное движение и общественную безопасность. Например, оно устанавливает правовую основу для создания немецких школ и детских садов в Литве. Бригада должна быть operational к 2027 году.

08:56 Россия высылает британских дипломатов за шпионажРоссия выслала six британских дипломатов по обвинению в шпионаже. ФСБ утверждает, что обладает документами, доказывающими, что Министерство иностранных дел Великобритании координирует политические и военные эскалации, с целью обеспечить поражение России в войне в Украине. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвиняет британское посольство в намеренном причинении вреда российским гражданам. Министерство иностранных дел Великобритании отвергает обвинения как "совершенно ложные", заявляя, что действия России являются ответом на меры, принятые Великобританией в ответ на российскую деятельность в Европе и Великобритании.

08:31 Путин угрожает Западу из-за возможной роли НАТО в конфликте на Украине Президент Украины Зеленский уже некоторое время добивается разрешения на использование дальнобойных ракет для поражения позиций российской армии. США и Великобритания сейчас рассматривают эту возможность. Президент России Путин оперативно реагирует предупреждением для Запада.

08:03 Россия делится опытом борьбы с западным оружием Россия предлагает поделиться своим опытом противодействия западному оружию, используемому в конфликте на Украине. Заместитель министра обороны России Александр Фомин, выступая на конференции по безопасности в Китае, заявил, что Россия обладает бесценным опытом в борьбе с различными видами западного оружия. Он заверил, что Россия готова поделиться этими знаниями со своими партнерами, так как конфликт привел к разработке тактик современной войны. Российское оружие, по его словам, способно нейтрализовать западное оружие.

07:34 СБУ сообщает об арестах: мужчины поджигали машины в Киеве по поручению России Пять мужчин были арестованы по подозрению в поджоге военной техники в Киеве по поручению России, заявил Служба безопасности Украины. Мужчин обвиняют в поджоге пяти военных автомобилей и распространении листовок, направленных на подрыв военной мощи. СБУ заявила, что мужчины прибыли в Киев из разных регионов Украины в поисках работы и были завербованы российскими агентами через Telegram с обещанием быстрой оплаты. Они документировали свои действия на мобильных телефонах, чтобы получить оплату, но так и не получили ее.

07:05 Главный раввин Украины оплакивает погибшего усыновленного сына Главный раввин Украины Моше Азман оплакивает смерть своего усыновленного сына Антона Самборского, погибшего в результате российского вторжения. Поминальная служба прошла в Киеве в четверг, на которой присутствовали солдаты, ветераны и другие. Самборский, 32 года, пропал без вести в конце июля, и его смерть была подтверждена через несколько недель. Он стал отцом всего за несколько недель до призыва. Раввин Азман усыновил его, когда ему было 10 лет.

06:29 Япония описывает встречу с российским военным самолетом Японские военные направили истребители в четверг в ответ на два российских самолета, которые кружили вокруг страны. Российские самолеты не входили в воздушное пространство Японии, согласно данным министерства обороны. Два самолета Ту-142 летели с моря к Окинаве на юге Японии с утра до вечера. В ответ "мы направили истребители самообороны в экстренном порядке", - заявило министерство. Российские самолеты покинули район на севере и также пересекли спорные Курильские острова. Ранее на этой неделе российские и китайские военные корабли начали совместные учения в Японском море в рамках крупномасштабных военно-морских учений. Последнее кружение российских военных самолетов вокруг Японии произошло в 2019 году. Источник

06:07 Москва: США применяют стратегию сдерживания против России и Китая Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявляет на китайской конференции по безопасности, что США реализуют стратегию сдерживания tanto против России, как и против Китая. Об этом сообщает российское новостное агентство ТАСС. Фомин якобы заявляет, что Москва и Пекин выступают за создание справедливого, многостороннего миропорядка, основанного на равенстве и взаимном уважении, в то время как Запад готовится к возможным войнам в Азии, создавая новые альянсы в регионе.

05:27 Украина: грузовое судно подверглось ракетному удару Украинский флот сообщает о недавних сообщениях об якобы российском авиаударе по гражданскому судну в Черном море. Флот заявляет, что, возможно, бомбардировщик Ту-22 выпустил противокорабельную ракету Х-22 по судну. Судно, флаг которого принадлежит карибской стране Сент-Китс и Невис, якобы находилось за пределами территориальных вод Украины, следуя из южного украинского порта Черноморск в Египет с грузом пшеницы.BBC сообщает, что судно находилось в исключительной экономической зонеRomanii во время инцидента. Отчет также упоминает, что якобы была использована ракета Х-31, предназначенная для подавления радаров и имеющая меньшую мощность, чем Х-22.

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03:19 Трагический инцидент на границе: погиб солдат Молдовы Солдат из Молдовы трагически погиб в неясных обстоятельствах во время несения службы на границе с сепаратистским регионом Приднестровье. Министерство обороны Республики Молдова сообщает, что солдат был смертельно ранен своим собственным оружием во время выполнения задач на посту. Полиция и судебно-медицинские эксперты сейчас расследуют инцидент. Солдаты из Молдовы, Приднестровья и российские войска были развернуты на линии разделения между сторонами с момента начала конфликта в 1992 году после распада Советского Союза. Молдова заявила о намерении реинтегрировать Приднестровье в свою территорию. Инциденты на линии разделения являются редкостью.

здесь.02:18 Премьер-министр Великобритании: нет намерения вступать в конфликт с Россией Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опровергает заявление президента Путина о том, что поставки Западом дальнобойного оружия означают прямое участие НАТО в конфликте. "Украина имеет право на самооборону", - говорит Стармер. Великобритания твердо поддерживает это право и предлагает возможности обучения в этом контексте. "Однако мы не ищем конфликта с Россией - это не наша цель", - подчеркивает Стармер. Подробнее здесь.

01:09 Бывший посол США в Киеве: Харрис может более решительно поддерживать УкраинуБывший посол США на Украине Уильям Б. Тейлор считает, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис будет более решительно поддерживать Украину, чем нынешний президент Байден, если выиграет выборы. Харрис уже проявляла такую поддержку в различных областях, отметил Тейлор на мероприятии в Американском университете в Киеве. Байден был более умеренным в некоторых решениях, таких как те, которые касаются HIMARS, Abrams и истребителей F-16. В настоящее время он также колеблется в вопросе разрешения Украине наносить удары вглубь России. Тейлор предсказывает "более решительный" подход от Харрис - в основном потому, что она, скорее всего, приведет в Белый дом другую команду по внешней политике.

00:27 Зеленский благодарит Эстонию за военную помощьПрезидент Украины Владимир Зеленский выражает благодарность президенту Эстонии Алару Карису в Киеве за военную помощь. Эстония обязалась выделить 0,25% своего годового ВВП на нужды обороны Украины. Обсуждения также коснулись восстановительных усилий и евроинтеграционных устремлений Украины. Кроме того, премьер-министр Латвии Эвика Силиня пообещала больше поддержки во время встречи с Зеленским.

23:19 БНД не обязана раскрывать оценку ситуации в Украине журналистуФедеральная разведывательная служба (БНД) не обязана раскрывать журналисту, считала ли она победу украинской армии в Украине сложной или невозможной во время конфиденциальных дискуссий, решил Федеральный административный суд в Лейпциге. БНД не обязана сообщать, какие СМИ участвовали в этих фоновых дискуссиях. Однако БНД должна предоставить информацию о количестве конфиденциальных индивидуальных фоновых дискуссий о военной ситуации в Украине в этом году. Журналистский запрос на предписание был в основном отклонен. Суд указал, что журналист подал срочное заявление после статьи в газете от мая, в которой утверждалось, что политик от ХДС заявил, что БНД намеренно распространяла пессимистичную оценку военной ситуации в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.

22:06 Политики поддерживают использование дальнобойного оружия против РоссииПолитики из коалиции "траffic light" поддерживают предоставление Киеву разрешения использовать дальнобойное оружие против российских целей. Это и справедливо, и в соответствии с международным правом, наконец-то атаковать военные цели в России дальнобойными западными ракетами, считает эксперт по внешней политике от СДПГ Михаэль Рот для T-Online. Рот перечисляет военные аэродромы, командные центры и ракетные базы как потенциальные российские цели для дальнобойного оружия. Эти базы служат платформами для "бесчеловечных атак на гражданские украинские цели", и они могут быть наиболее эффективно противодействованы там. Председатель комитета по обороне от FDP Маркус Фабер считает, что разрешение "целиться в российские военные аэропорты дальнобойными ракетами, такими как ATACMS и Storm Shadow, уже давно назрело". Политик от "Зеленых" Антон Хофреитер подчеркивает, что "Россия ежедневно терроризирует украинское гражданское население ракетными Angriffen на больницы, жилые здания и энергоснабжение". Чтобы эффективно защитить украинское гражданское население, военным должно быть разрешено бомбить военные базы на территории России дальнобойным оружием.

21:35 Вэнс обсуждает стратегию Трампа по УкраинеПо словам республиканского кандидата в вице-президенты Дж.Д. Вэнса, стратегия Дональда Трампа по завершению конфликта с Россией может включать создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. Вэнс, в интервью телепродюсеру Шону Райану, предлагает собрать русских, украинцев и европейцев за стол переговоров, чтобы изучить возможность мирного разрешения. Вэнс выражает уверенность в способности Трампа быстро достичь соглашения. Трамп известен своими пророссийскими симпатиями и частыми критическими замечаниями о поддержке США Украины. Он также хвастается тем, что завершит конфликт за один день, если будет избран, но не предоставляет подробностей своего плана.

21:03 "Русские, Бог с нами" - фашистские протесты в Санкт-ПетербургеРусских на этом счету не переспоришь, и она не может их опровергнуть: "Русские, Бог с нами", - кричат многочисленные русские националисты и фашисты во время своего марша по Санкт-Петербургу. И неоднократно они кричат: "Вперед, русские!" Инициатором их марша является празднование Александра Невского, почитаемого национального героя и святого Orthodox Church, чьи мощи перевозятся.

20:28 Соловьев, российский пропагандист: "Атлантика - наша граница"По словам популярного российского телеведущего Владимира Соловьева, амбиции России не должны ограничиваться захватом Украины. "Я считаю, что идеальная граница - Атлантика. Естественная граница", - говорит кремлевский пропагандист. Мечтательное место для наших войск - Берлин, Лисабон, Мадрид. И как прекрасно они выглядели в Париже." Когда ему напоминают о отсутствии русского населения, он отвечает: "Наши братья-белорусы поддерживают нас." Или, в качестве альтернативы, можно рассмотреть Китай.

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20:01 Британские гуманитарные работники готовятся к зимеМногие украинские дома, которые выдержали обстрелы до сих пор, лишены окон, что является катастрофической ситуацией на подходе к зиме. Британская НГО "Утеплим Украину" решает эту проблему, посещая зоны боевых действий и устанавливая временные окна.

Просмотрите все предыдущие события здесь.

Европейский Союз пристально следит за ситуацией на Украине, выражая озабоченность действиями России в регионе.

В связи с продолжающимися интенсивными боями в Курachoove, Украина, многие официальные лица ЕС призывают к более решительным действиям против России из-за предполагаемых поставок ракет. Европейский Союз рассматривает возможность введения новых санкций против Ирана, так как считается, что страна поставляет эти ракеты России.

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