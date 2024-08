В 22:01 в Украине, около 170 различных беспилотных летательных аппаратов были использованы на линии фронта до сих пор.

Украина использовала около 170 различных типов дронов в своей борьбе против российских войск на данный момент. Об этом сообщил Вадим Сухаревский, заместитель командующего вооруженными силами, во время беседы с Ukrinform. Украинская армия в значительной степени полагается на беспилотные воздушные vehicles в своих оборонительных усилиях. Кроме того, страна постоянно изобретает и производит новые модели, которые могут время от времени достигать целей глубоко на территории России.

21:27 Лидеры Киева хотят провести второе мирное саммит в странах ЮгаЛидеры Киева хотят провести второе саммит по Украине в одной из стран Юга. Как заявил советник президента Украины Андрей Ермак, "Мы хотим, чтобы второе саммит состоялось в одной из стран Юга". Он также упомянул, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил поддержку территориальной целостности Украины во время своего недавнего визита в Киев.**

20:58 США осуждают смерть сотрудника Reuters в результате атаки РоссииБелый дом осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и двое журналистов Reuters получили ранения. "Мы решительно осуждаем этот удар и выражаем deepest condolences Reuters в связи с гибелью их коллеги", - заявил представитель Совета национальной безопасности.**

20:25 Зеленский: Операция в Курске является одним из "этапов для окончания войны"По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция в российском регионе Курск является одним из "этапов для окончания войны". "Операция в Курске не связана ни с какими пунктами формулы мира Украины", - сказал Зеленский. "Связана ли операция в Курске со вторым мирным саммитом? Да, она связана. Потому что операция в Курске является одной из частей плана победы Украины".**

19:52 Россия строит понтонные мосты в Курске для обеспечения поставокПосле того, как Украина разрушила несколько мостов в Курской области, Россия пытается защитить свои линии поставок с помощью понтонных мостов. Спутниковые снимки, сделанные в понедельник, показывают, что российские силы построили временный мост через реку Сейм рядом с разрушенным мостом. Украина продолжает пытаться разрушить эти российские переходы с помощью таких методов, как дальнобойная артиллерия.**

19:17 Зеленский планирует представить план окончания войны президенту США Джо Байдену, Дональду Трампу и Камале ХаррисПрезидент Украины Владимир Зеленский планирует представить свой план успешного окончания войны против России выходящему президенту США Джо Байдену в сентябре. Дональд Трамп и Камала Харрис также будут проинформированы о плане, как заявил Зеленский. Операция в Курске уже включена в этот план. Помимо военных компонентов, план также включает дипломатические и экономические предложения, по словам Зеленского.**

18:44 Украинские власти зарегистрировали 136 000 военных преступлений, совершенных российскими агрессорамиС начала широкомасштабного российского вторжения в 2022 году украинские правоохранительные органы задокументировали 136 000 военных преступлений, совершенных агрессором. Прокуратура расследовала 660 подозреваемых, из которых 126 были признаны виновными, согласно данным украинских властей. Андрей Костин, генеральный прокурор Украины, отметил, что эти цифры могут быть неполными из-за недоступных оккупированных территорий.**

18:20 Российское разведывательное агентство расследует немецких и украинских журналистовРоссийское внутреннее разведывательное агентство ФСБ начало расследование в отношении корреспондента Deutsche Welle и украинского журналиста. Их обвиняют в незаконном въезде в российский регион Курск, как объявило ФСБ. Ник Коннолли, сотрудник немецкого международного вещателя Deutsche Welle (DW), и Наталья Нагорная, сотрудница украинского канала 1+1, якобы работают в украинских контролируемых районах в Курске.**

17:51 Зеленский: Украина может производить до двух миллионов дронов в этом годуПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина имеет возможность производить 1,5-2 миллиона дронов в этом году. Однако financing отсутствует, как заявил Зеленский. Войну с Россией можно закончить только через переговоры. Для продвижения своей видения мира правительство в Киеве должно быть в сильной позиции во время конференции, которая все еще запланирована на этот год, по словам Зеленского.**

17:25 Гросси: Близость конфликтов к АЭС в Курске "очень серьезная"Близость боевых действий между Украиной и Россией к атомной электростанции в российской приграничной области Курск очень опасна, как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на место. "АЭС такого рода, расположенная так близко к зоне конфликта или военному фронту, - это очень серьезная проблема", - сказал Гросси. "Факт того, что мы имеем военные действия, происходящие всего в нескольких километрах, делает это немедленной заботой", - добавил он. "В конечном счете, это может все звучать довольно просто: не нападайте на атомную электростанцию", - сказал Гросси. АЭС в настоящее время работает почти в нормальных условиях, добавил он.**

16:51 Сирский: Россия перебрасывает 30 000 солдат в КурскГлавной целью операции Украины в Курске является отвлечение российских войск от других районов, в частности, Покровска и Курачево в Донецке. По словам военного лидера Украины Александра Сирского, Россия в настоящее время перебрасывает примерно 30 000 солдат в Курск. Он добавил, что это число растет. В результате, Россия, похоже, снижает свое присутствие в южной Украине. Однако tensions остаются высокими в районе Покровска. По словам Сирского, Россия концентрирует свои самые сильные силы именно там.

16:25 Обстрел России убил одного человека в Харьковской областиАрмия России обстреляла город Богодухов в Харьковской области ракетами. По данным генеральной прокуратуры Украины, погиб один человек и ранено шесть. Одна ракета якобы попала в автобусную остановку, в результате чего погибла 71-летняя женщина. Российские атаки также затронули промышленные объекты, жилые районы и автомобили.

15:57 Шмыгаль предсказывает бюджетный дефицит Украины в размере 15 миллиардов долларов к 2025 годуПремьер-министр Денис Шмыгаль оценивает, что Украине понадобится дополнительных 15 миллиардов долларов, чтобы покрыть proyected бюджетный дефицит в 2025 году. Reuters цитирует его слова, согласно которым Украина ожидает дефицит в размере 35 миллиардов долларов в 2026 году, планируя покрыть 20 миллиардов. Оценки правительства предполагают дефицит в размере 38 миллиардов долларов в 2024 году. Шмыгаль сообщил, что правительство планирует повысить налоги и увеличить внутреннее заимствование, чтобы собрать дополнительные средства для борьбы с Россией. Парламент должен обсудить эти предложения в сентябре.

15:32 Украина исследует разработку отечественных систем вооруженияПосле самого крупного взрыва и ракетной атаки российской армии с начала войны Украина изучает альтернативные методы защиты, помимо западной военной помощи.

15:11 Зеленский празднует первый успешный испытательный запуск украинской баллистической ракетыПрезидент Владимир Зеленский объявил, что Украина успешно провела испытания своей первой произведенной баллистической ракеты. "Наша оборонная промышленность достигла первого успешного испытания украинской баллистической ракеты", - сказал он. Однако он отказался предоставить подробности о ракете.

14:45 Рябков обвиняет США в причастности к инциденту в КурскеЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал причастность США к инциденту Украины в российском регионе Курск фактом. Он ссылается на возможные более жесткие ответы со стороны российского правительства из-за этого, но не предоставил никаких доказательств или подробностей, чтобы поддержать свои обвинения. Белый дом опроверг предварительное знание о внезапном проникновении украинских войск в Курск 6 августа.

14:19 Зеленский заявляет, что F-16 перехватили российские ракетыПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые истребители F-16 уже успешно перехватили российские ракеты. "Во время этого масштабного ракетного удара мы сбили некоторые ракеты с помощью F-16", - сказал он. Говорится, что эти самолеты использовались для противодействия разрушительной воздушной атаке 8 августа. Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия пообещали предоставить Украине более 60 этих американских истребителей в совокупности.

13:44 Российские солдаты, якобы, захватили еще одну локацию возле ПокровскаПо данным Министерства обороны России, российская армия, якобы, захватила еще одну деревню возле стратегически важного города Покровск на востоке Украины. Деревня Орловка в Донецке была "освобождена", согласно заявлению Министерства обороны России. Несмотря на продолжающиеся бои в российском регионе Курск, Москва продолжает свою наступательную операцию в Донецке. Министерство обороны часто сообщает об захваченных локациях. Фокус на районе Покровска остается напряженным.

13:21 Лавров предупреждает о ядерной угрозеМинистр иностранных дел России Сергей Лавров осудил просьбу Украины к своим союзникам использовать предоставленное оружие против России, назвав это шантажом. Он предупредил западные ядерные державы не "играть с огнем". Лавров упомянул о поправках в ядерной доктрине России, но отказался предоставить дополнительную информацию. Доктрина позволяет использование ядерного оружия, когда под угрозой суверенитет или территориальная целостность России.

13:04 Сирский сообщает о трудностях в Покровске и прогрессе в КурскеПо словам главнокомандующего украинской армии Александра Сирского, войска продвигаются в российском регионе Курск. Однако российские солдаты также продвигаются к украинскому городу Покровск, где ситуация сложная.

12:42 Мунц предсказывает усиление атак на УкраинуПосле недавних дроновых атак Россия усилила ракетные удары по Украине, согласно корреспонденту ntv Райнеру Мунцу. Он объяснил, что это не случайно, поскольку приближается осень и отопительный сезон.

После самого крупного российского нападения на Украину с начала конфликта ожидаются отключения электроэнергии и жесткие ограничения на несколько дней. По словам президента Украинской энергетической ассоциации Ивана Плахкова, он сказал телеканалу Kyiv24, что они могут продлиться до одной-двух недель. Плахков заявил, что масштабная атака в понедельник была "одной из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру", целью которой было полностью отключить электроэнергию в энергосистеме.

По данным эксперта по внешней политике СДП Германии Михаэля Ротта, продолжающиеся агрессивные атаки России на инфраструктуру Украины спровоцируют движение беженцев в сторону Европы. По словам Ротта, эти атаки являются началом новой "кампании разрушения" против энергетической инфраструктуры Украины, цель которой - затруднить производство оружия Украины с одной стороны, и сделать жизнь украинцев невыносимой с другой, что приведет к новым волнам беженцев в Европу. Ротт призвал оказать поддержку предстоящей "тяжелой зимой" - например, резервными генераторами электроэнергии - и дать разрешение США на использование дальнобойных оружий против российских аэродромов.

Украинская пограничная охрана сообщает об отсутствии заметных перемещений войск в Белоруссии. Спикер Андрей Демченко сообщил украинскому телевидению, что не наблюдалось перемещений солдат или техники возле границы, но сохраняется общая угроза со стороны границы с Белоруссией. Недавно Министерство иностранных дел Украины заявило, что Белоруссия сосредоточила войска и технику возле границы. Белоруссия является близким союзником России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в Telegram, что "поступили сообщения о попытке врага прорваться через границу". Это подтверждает сообщения из российских Telegram-каналов (см. запись от 10:02). По словам Министерства обороны России, ситуация на границе сложная, но управляемая. Гладков заявил, что Украина атаковала регион более чем 20 дронами за последние 24 часа. Киев еще не прокомментировал предполагаемые инциденты.

Украина якобы создает новые механизированные бригады для оборонительной борьбы против российской агрессии, которые могут быть Operational к 2025 году. Солдат планируется набирать из украинцев, проживающих за рубежом, и частично обучать там. Механизированная бригада обычно состоит из около 2000 солдат, оснащенных тяжелой военной техникой, такой как танки.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл для проверки Курской атомной электростанции в российском регионе Курск, согласно сообщению российского государственного новостного агентства ТАСС. Гросси планировал лично провести проверку станции возле города Курск из-за критической ситуации. Тысячи украинских солдат внезапно атаковали регион 6 августа. Россия обвиняет Украину в частых атаках на станцию. Украинское правительство еще не официально прокомментировало это.

Российская служба безопасности (ФСБ) якобы начала уголовное расследование в отношении двух иностранных журналистов. Их подозревают в незаконном пересечении российской границы для освещения событий в Курской области после украинского вторжения. Согласно этому сообщению, журналисты - корреспондент Deutsche Welle и корреспондент украинского телеканала 1+1. ФСБ якобы начала уголовное расследование в отношении как минимум семи иностранных журналистов, освещавших события в Курске.

Украинские силы якобы пытаются прорваться через российскую границу в южной части Белгородской области. Согласно The Guardian, со ссылкой на российские Telegram-каналы, в настоящее время происходят столкновения, с участием около 500 украинских солдат, атакующих два checkpoint в Нечетойевке и Шебекино в Белгородской области, и продолжающиеся бои на обоих участках. Белгородская область граничит с российским регионом Курск, где украинские силы захватили российскую территорию с раннего августа.

Россия якобы потеряла 1280 солдат за один день, согласно украинскому генеральному штабу. Это приводит к общему количеству погибших или выведенных из строя российских солдат с начала войны до 610 100. Киев также сообщает, что за последние 24 часа были уничтожены 12 танков, 19 бронированных машин, 52 артиллерийских системы, 120 дронов, 103 ракеты и одна установка залпового огня. Эти цифры нельзя независимо проверить, и Россия не раскрывает подробности своих потерь.

Воздушная оборона Украины утверждает, что успешно нейтрализовала пять российских ракет и шестьдесят дронов. Российская агрессия включала запуск десяти ракет и восемьдесят одного дрона, согласно официальному Telegram-аккаунту Воздушных сил. В Киеве было перехвачено около пятнадцати дронов и несколько ракет, как сообщает Сергей Попко, глава военной администрации города. "Каждый полет, направленный в сторону Киева, был прерван", - заявил Попко. Десять дронов все еще были в воздухе в 9 часов местного времени (8 часов CEST), в то время как другие дроны потерпели крушение. Несмотря на оборонительные усилия, три гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и две ракеты "Искандер" не были перехвачены, согласно Николаю Олещуку, командующему Воздушными силами. Хотя эти статистические данные не полностью проверяются, они дают приблизительное представление о масштабе нападения.

08:57 Ночь с жертвами - Россия обстреливает Украину ракетами "Кинжал"

Россия усилила воздушные атаки против Украины во вторую ночь подряд. Украинские власти сообщают о не менее четырех погибших, указывая на гостиницу в Кривом Роге как цель ракетной атаки и двоих погибших от атак дронов в Запорожье. Согласно сообщениям украинских Воздушных сил, Россия использовала дальнобойные бомбардировщики для запуска крылатых ракет и запустила гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

08:33 Пекин продвигает собственную инициативу мира

Китай призывает к более широкому принятию своего предложения о мире. Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуи подчеркнул, что Индонезия, Бразилия и Южная Африка, представляющие глобальный Юг и ключевые игроки в продвижении мира во всем мире, активно работали tanto с Украиной, как и с Россией. Страны привержены дипломатическому решению конфликта, согласно заявлению Ли. Пара опубликовала совместную программу мира в 2023 году, предлагающую конференцию по миру с участием всех сторон конфликта и прекращение дальнейшего расширения на поле боя. Однако ни Россия, ни Китай не присутствовали на швейцарской конференции по миру, прошедшей в июне, при этом Россия не была приглашена, а Китай отказался участвовать.

08:05 Командир чеченского подразделения "Ахмат" заявляет о "освобождении" двух населенных пунктов в Курской области

Министерство обороны России объявило о "освобождении" двух жилых районов в Курской области, сообщил Тасс новостному агентству заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, генерал-майор Апти Алаудинов, и командир чеченского спецподразделения "Ахмат". Несмотря на отсутствие изменений на фронте, противник понес значительные потери во время маневров, заявил Алаудинов. Эти утверждения не могут быть независимо подтверждены. Фотографии от понедельника показывают, что украинские силы находятся близко к Нечаеву, который находится под контролем России.

07:37 Джо Байден осудил недавние российские атаки как бесчеловечные

Президент США Джо Байден осудил недавние российские атаки как бесчеловечные, критикуя их как целенаправленные против украинского населения, пытающиеся нарушить их коммунальные услуги и блокировать поставки. Германия через свой министерство иностранных дел также выразила решительное осуждение, назвав российские атаки "подлыми". Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми также осудил атаки.

07:05 Вторжение с Беларусью маловероятно - анализ ISW

Институт изучения войны (ISW) считает, что вторжение Украины белорусскими войсками маловероятно. Его выводы основаны на анализе Frontline Insight и Rochan Consulting, которые показывают, что боевые подразделения Беларуси функционируют всего на 30-40% от полной мощности и мобилизуются для развертывания. Никакой мобилизации не объявлено, и вместо этого текущая стратегия, похоже, заключается в отвлечении внимания украинских сил от текущих фронтов конфликта. Кроме того, количество российских войск, размещенных в Беларуси, недостаточно для проведения скоординированного вторжения из Гомельского региона. Наконец, участие в войне или военная помощь Украине может ослабить власть Александра Лукашенко, что может привести к значительному росту внутренней оппозиции. Следующие президентские выборы в стране назначены на февраль 2025 года.

Бывший претендент на пост демократического президента и бывший член конгресса Тулси Габбард, теперь дистанцирующаяся от Демократической партии, поддерживает республиканского кандидата Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре. Габбард объявила о своем намерении оказать любую возможную помощь для возвращения Трампа в Белый дом, заявив, что если он победит, его основной целью будет "вернуть США от края войны". Габбард ранее баллотировалась на пост демократического президента в 2020 году, но у нее были небольшие шансы на победу, в итоге она поддержала Джо Байдена, который впоследствии выиграл демократические выборы. В то время Габбард выступала за менее милитаристскую внешнюю политику США. 43-летнему политику предъявлялись обвинения в том, что ее кампания поддерживалась Россией и была направлена на подрыв демократов.

06:17 Джо Байден отдает дань уважения Нарендре Моди

Президент США Джо Байден хвалит премьер-министра Индии Нарендру Моди за свой недавний визит в Украину. Моди, чья страна заявляет о своем нейтралитете в конфликте Украина-Россия, сообщает в Твиттере, что он поговорил с Байденом о полной поддержке Индии в быстром восстановлении мира и стабильности в Украине. Белый дом подтверждает, что Байден похвалил tanto Моди за его взаимодействие с Украиной, так и за его недавнюю поездку в Польшу. Польша является одним из ближайших союзников Украины в Восточной Европе. Как заявил Джон Кирби, координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности, "мы приветствуем любую другую страну, которая разделяет перспективу президента Украины Владимира Зеленского и стремится ему помочь в достижении справедливого мира".

05:45 Свидетели сообщают о серии взрывов в Киеве

Во время последней атаки беспилотников на Киев свидетели сообщают о минимум трех сериях взрывов. Пока нет сообщений о погибших или раненых. Системы ПВО в Киевском регионе были активны всю ночь, чтобы перехватить ракеты и беспилотники, целящиеся в город, сообщает на Телеграм Киевское региональное военное управление. Атаки произошли всего через день после самого крупного российского авиационного удара на данный момент в этом конфликте.

05:03 ВВС: российские бомбардировщики и беспилотники направляются в Украину

Россия направила бомбардировщики и беспилотники в сторону Украины, сообщает украинский источник. Ту-95мс бомбардировщики вылетели с авиационной базы Энгельс в юго-западной России, объясняет ВВС Украины на Телеграм. Также в пути беспилотные атаки. Предупреждения объявлены в нескольких частях Украины, сообщают местные власти.

04:04 Два человека погибли в результате ракетного удара России по Кривому Рогу

Число погибших в результате ракетного удара России по украинскому городу Кривому Рогу возросло до двух, сообщают украинские источники. Российская ракета поразила отель, под завалами могут находиться до пяти человек, продолжаются спасательные работы, сообщают украинские СМИ, ссылаясь на военные администрации района и города. Городская администрация сообщает, что Russians destroyed the hotel using a ballistic missile. These reports cannot be independently verified.

02:04 Еще одна атака беспилотников на Киев

Еще одна атака беспилотников России произошла в Киевском регионе, сообщают украинские источники. "Зафиксировано вторжение вражеских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов)", - сообщает на Телеграм Киевское региональное военное управление. "Системы ПВО активны в районе".

00:35 Украина: Как минимум один погибший в результате ракетного удара России по Кривому Рогу

По меньшей мере, один человек погиб в результате ракетного удара России по гражданскому зданию в центре украинского города Кривой Рог. Еще пятеро могут оставаться под завалами, сообщают региональные власти. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает в Telegram, что четверо человек были госпитализированы с ранениями. Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак сообщает в Telegram, что гражданское здание было "сведено в руины". Эти сообщения не могут быть независимо подтверждены. Пока нет реакции со стороны России.

23:19 Зеленский обещает ответные удары против России после воздушных атак

После массированных воздушных атак России в Украине президент Владимир Зеленский пообещал ответные удары. Военная реакция готовится с использованием истребителей F-16, поставленных Западом, заявил он в своем вечернем видеообращении. Он не предоставил подробностей planned retaliation. However, he refers once again to the Ukrainian offensive in the Russian region of Kursk, which has been ongoing for three weeks. Ukrainian troops have expanded their control there and taken more Russian prisoners of war, improving the prospects for prisoner exchanges.

22:03 США: Россия пытается погрузить Украину во тьму

После массированных бомбардировок в Украине США обвиняют Россию в попытке "погрузить украинский народ во тьму с наступлением осени", заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США. Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины являются "скандальными", заявил Кирби. США осуждают "продолжающуюся войну России против Украины".

21:20 Продолжаются эвакуации в Донецкой области

Украинские власти приказали провести дополнительные эвакуации в Донецкой области из-за продвижения России. Зона эвакуации расширена из-за ухудшающейся безопасности, и детям и их родителям или опекунам придется покинуть свои дома, сообщает губернатор Донецкой области Вадим Филащенко. В списке 27 поселений в районах Костянтынівка и Селидове. Ранее эвакуации были приказаны в районе Покровск из-за продвижения российских войск.

