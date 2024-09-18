В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан

После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на границе у реки Днестр.

19:02 Сообщение: 38 000 российских солдат присоединяются к контрнаступлению в Курске

По данным "Финансового времени", надежный источник разведки сообщает, что Россия направляет около 38 000 солдат в контрнаступление в районе границы Курска. Некоторые из этих солдат были переброшены из южной Украины. На данный момент контрнаступления незначительны. Источник предполагает, что России придется направить дополнительные brigades, закаленные в боях, чтобы добиться больших побед. Ранее президент Украины Зеленский упоминал о необходимости 100 000 российских солдат для эффективного противодействия украинскому наступлению в Курске.

19:36 Италия предоставит Украине современную систему ПВО

Министр обороны Италии Гуидо Кросетто объявил в Риме, что Италия отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T в этом месяце. Эта система может одновременно отслеживать несколько целей и перехватывать до десяти. Это единственная европейская система, способная перехватывать баллистические ракеты.

20:23 Украина утверждает, что уничтожила российские склады боеприпасов возле Мариуполя

Украинская армия заявляет, что уничтожила несколько российских складов с боеприпасами в оккупированных украинских территориях. Эти склады были обнаружены возле портового города Мариуполя и были атакованы и разрушены ракетами, согласно командованию ВМС в Киеве. Было уничтожено много тонн боеприпасов. Однако эти утверждения не могут быть проверены.

21:12 Критика России наказывается заключением в исправительном лагере

38-летний российский мужчина приговорен к пяти годам заключения в исправительном лагере в Москве за критику участия России в конфликте на Украине во время опроса на улице. После признания вины в конце апреля он получил пять лет принудительного труда, но остался на свободе. Прокуратура затем потребовала более строгого наказания, которое было удовлетворено москвоским судом, в результате чего Юрию Кохову было назначено пятилетнее заключение в исправительном лагере. Он был немедленно задержан и уведен из зала суда после вынесения приговора.

Молдова и Германия укрепляют сотрудничество в кибербезопасности

Молдова и Германия стремятся укрепить свою защиту от гибридных войн Путина с соглашением о кибербезопасности. Как заявила министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock в Кишиневе, целью президента Путина является продолжение использования гибридной войны против Европы, в частности, Молдовы, в качестве средства дестабилизации. В ответ они планируют ввести оборудование IT, обменять информацией и предоставить обучение, чтобы предотвратить кибератаки и обнаружить дезинформацию в Молдове.

17:44 Тайна покрышек на российских военных самолетах раскрыта

В конце лета 2023 года Россия начала накрывать некоторые военные самолеты автомобильными шинами. Цель этого оставалась неясной, пока высокопоставленный американский военный чиновник не предоставил ответ. По словам Шуйлера Мур, технического директора Центрального командования США, шины предназначены для сбивания систем целеуказания, используемых современными ракетами. Как объяснил Мур во время дискуссии в американском Think Tank Center for Strategic and International Studies (CSIS), "если вы повесите шины на крылья, многие модели компьютерного зрения имеют трудности в распознавании того, что это самолет". Ранее считалось, что шины могут служить дополнительной защитой от беспилотников-камикадзе.

16:56 Российские войска взрывают украинскую угольную шахту в Вугледар

Российские войска вторгаются в шахтерский город Вугледар, взрывая одну из крупнейших угольных шахт Украины. Видео документирует взрыв и последующее обрушение главной шахтной башни. В жилах предположительно остается более 150 миллионов тонн угля.

16:19 Министр обороны Германии видит финансирование как постоянную проблему

После специального фонда в 100 миллиардов евро министр обороны Германии Борис Писториус выражает обеспокоенность будущим финансированием бундесвера. Он заявляет, что специальный фонд будет полностью исчерпан к концу года, и потребуется дополнительное финансирование для закупок и инфраструктуры. "Я ожидаю, что это послужит основой, так как нам нужно будет обеспечить дополнительное финансирование для закупок и инфраструктуры", - заявляет Писториус, подразумевая, что это представляет собой значительную, постоянную проблему.

15:51 Украина наносит удары по жилым зданиям в Белгороде

Украина продолжает наносить удары по российским городам, сосредоточившись на Белгороде возле границы. Несколько автомобилей и жилое здание сгорели, а другие получили повреждения. Пострадали восемь человек.

15:14 Морские учения: китайские корабли прибывают в российский порт Владивосток

После объявления о совместных военных учениях два китайских корабля береговой охраны прибыли во Владивосток, российский порт на Дальнем Востоке, согласно российским сообщениям. Китайские корабли береговой охраны были приглашены российской пограничной службой и останутся во Владивостоке до пятницы, как заявило Министерство иностранных дел России. Эти учения направлены на укрепление стратегического сотрудничества между китайскими и российскими военными силами, как объяснило Пекин. Морские и воздушные силы обеих стран примут участие в учениях "Северное совместное 2024" в Японском и Охотском морях возле российского побережья, и Китай также примет участие в стратегических учениях России "Океан-2024".

14:39 Взгляд Баербок на помощь Молдове и УкраинеМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баербок считает, что помощь Украине является гарантией выживания для соседней Молдовы. На встрече платформы «Молдова — партнерство» в Кишиневе она заявила, что все, что укрепляет Украину, также способствует стабилизации в отношении Молдовы. Она также подчеркнула, что главный страх людей в Молдове — это опасение, что если Украина упадет, то следующей целью может стать Молдова.

13:56 Потери украинских спасателей в войне против РоссииС начала полномасштабного вторжения в Украину в войне против России погибли 97 спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщило информационное агентство Ukrinform со ссылкой на интервью службы. Также сообщается, что 395 спасателей получили ранения. Сегодня Украина празднует «День спасателей».

13:44 Потери России и Украины в войнеПо данным исследования, проведенного американской газетой «Уолл-стрит джорнал», российское вторжение в Украину привело к гибели и ранениям сотен тысяч солдат с обеих сторон. Украинские войска, по данным секретной оценки, потеряли около 80 000 убитыми и 400 000 ранеными. Россия, по оценкам западных разведывательных служб, потеряла примерно 600 000 soldiers — 200 000 убитыми и 400 000 ранеными. Ни Киев, ни Москва официально не сообщали о своих потерях.

13:21 Расширение армии России и источники пополненияПо указу России численность армии увеличена до 1,5 миллиона soldiers. По словам корреспондента ntv Рэйнера Мюнца, это сигнализирует о намерениях Кремля за пределами войны в Украине.

12:55 Обоснование расширения армии РоссиейКремль обосновывает свои планы по расширению военной мощи до второй по величине армии в мире растущими угрозами на своих границах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов, что есть значительные угрозы на периферийных границах России и нестабильность на восточных границах из-за враждебной обстановки и конфликта на западных границах, что требует соответствующих контрмер. Президент Владимир Путин приказал увеличить регулярную численность российской армии на 180 000 soldiers до 1,5 миллиона активных soldiers.

12:30 Мнение общественности о поставках дальнобойных ракет УкраинеКиевское правительство рассматривает возможность использования дальнобойных ракет, в том числе военных аэродромов, центров управления и инфраструктуры, для ударов по российским военным логистическим целям. В новом опросе RTL/ntv Trendbarometer 64 процента респондентов высказались против поставок таких ракет Украине, которые могут поражать цели глубоко внутри России. Однако это большинство присутствует только среди сторонников «Зеленых» (53 процента) и «Свободных демократов» (58 процентов). Лишь 34 процента сторонников СДПГ и 31 процент сторонников Союза выступают за поставку таких ракет Украине. Отклонение значительно выше на востоке — 83 процента по сравнению с 61 процентом на западе.

11:49 Арест подозреваемого в покушении на Трампа и его желание убить лидеровРайана Весли Рутта, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, в прошлом якобы выражал желание убить президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщила медсестра Чесли Уолш, работавшая в Украине в 2022 году. Уолш описала Рутта как «самого опасного американца», которого она встречала во время своего пребывания в Киеве. Якобы он пытался присоединиться к добровольческим бригадам и сражаться на стороне украинских сил.

11:18 Скандальный документальный фильм «Русские в войне» покажут на кинофестивале в ТоронтоСкандальный документальный фильм «Русские в войне» все же будет показан на кинофестивале в Торонто, несмотря на первоначальные угрозы. Российско-канадский filmmaker Анастасия Трофимова провела несколько месяцев с российскими солдатами на передовой в Украине над фильмом. Посол Украины в Канаде Василий Мирошныченко раскритиковал это решение, заявив, что фестиваль предоставляет платформу для российской пропаганды.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев выразил сомнения в возможности переговоров о мире в конфликте с Украиной. Он подчеркнул необходимость заключения мирного соглашения в первую очередь, выразив желание оценить, насколько план соответствует собственным взглядам России. Это заявление последовало за комментариями канцлера Германии Олафа Шольца в пользу ускорения мирных усилий, сделанными во время летнего интервью ZDF неделей ранее. «Новая конференция мира определенно на горизонте», — заявил Шольц, согласившись с президентом Украины Зеленским, что Россию также следует включить.

10:31 Программа ООН по развитию поможет Украине пережить зимуУкраинская энергетическая компания Naftogaz укрепляет свое партнерство с Программой развития ООН (ПРООН) для обеспечения энергетической безопасности. Эксперты опасаются, что многочисленные российские авиаудары по жизненно важной инфраструктуре могут привести к очень суровой зиме для украинцев, что приведет к массовым отключениям электроэнергии, отопления и воды. ПРООН планирует минимизировать перебои в подаче населения с помощью газовых генераторов.

09:55 280 000 человек остались без света после нападения на СумыПосле ранних утренних ударов российских Shahed-дронов по Сумам, Украина, 280 000 жителей остались без света. Украинские ВВС заявили, что сбили 16 дронов, но некоторые все же повредили жизненно важную инфраструктуру.

09:28 Украина: русские казнили безоружного военнопленного мечом

09:02 Командир чеченцев говорит о наступлении на Курск

Украинский парламентский уполномоченный по правам человека сообщил о жестоком убийстве безоружного украинского военнопленного русскими. Руки пленного были связаны скотчем, а фото убитого солдата, опубликованное в социальных сетях, показало, что меч, использованный для убийства, был надписью "За Курск". Украинские фотографы Константин и Vlada Liberova демонстрируют изображения украинских солдат, переживших российское заключение.

08:42 Германия предоставляет Украине 100 миллионов евро зимней помощи

Германия предоставляет Украине дополнительные 100 миллионов евро зимней помощи, как объявила федеральный министр иностранных дел Аннелена Баerbock во время визита в Республику Молдова в Кишиневе. "Осень уже наступила, а зима вот-вот наступит", - сказала она перед встречей платформы партнерства Молдовы в столице бывшей советской республики. Россия планирует еще одну "зимнюю войну", пытаясь сделать жизнь украинцев как можно более сложной.

08:01 Украина: Россия целенаправленно атаковала энергетические объекты в Сумы

Украина сообщает о еще одной значительной дроновой атаке со стороны России. ПВО сбила 34 из 51 российских дронов предыдущей ночи, как сообщило ВВС. Атаки были активны в пяти регионах, в том числе на жизненно важную инфраструктуру в северо-восточном регионе Сумы, включая системы водоснабжения и больницы. Экстренные службы в настоящее время проводят ремонтные работы.

07:37 Украина: Россия потерпела 1020 потерь за последние сутки

По данным украинского Генерального штаба, Россия потерпела 1020 потерь - tanto смертей, как и ранений - за последние сутки. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года украинцы насчитали 635 880 российских потерь. За последние 24 часа были повреждены или уничтожены шесть артиллерийских систем, два танка, шесть бронетранспортеров и 66 дронов.

07:10 Kyiv Post: Украина атаковала российский военный аэропорт

В ночь на украинские ударные дроны атаковали российский военный аэропорт в Энгельсе, Саратовской области, как сообщил Kyiv Post, поделившись видеороликами с слышимыми взрывами. Сообщается, что на аэродроме базируются стратегические бомбардировщики, оснащенные ракетами и используемые Россией для нападения на украинские города.

06:35 Генеральный секретарь НАТО поддерживает дискуссию о дальнобойном оружии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает международную дискуссию о возможном разрешении Украине наносить удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия. "Это решение каждый союзник принимает самостоятельно, но важно тесно сотрудничать по таким вопросам, как мы обычно делаем", - сказал Столтенберг британскому вещателю LBC. Украина добивается этого разрешения от своих союзников, чтобы наносить удары по российским командным центрам, аэродромам и инфраструктуре уже несколько недель. Что касается опасений эскалации, Столтенберг заметил: "Но я все еще считаю, что самый большой риск для нас - победа Путина в Украине".

06:13 Meta прекращает глобальное распространение российской пропаганды RT

Компания Meta, владеющая Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, прекращает распространение российской пропаганды через каналы, такие как RT (ранее Russia Today). Компания объявила, что RT и связанные с ним организации больше не смогут использовать их платформы по всему миру из-за участия в кампаниях дезинформации, в частности, вокруг российского вторжения в Украину. ЕС уже запретил RT весной 2022 года. Для получения более подробной информации нажмите здесь:

05:33 Лукашенко освобождает 37 белорусских заключенных

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 заключенных. Администрация президента в Минске объявила, что эти люди были осуждены за "экстремизм", что в Белоруссии часто используется для обозначения критиков правительства. Среди освобожденных - шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Дополнительные детали о том, кто именно был помилован, не предоставляются. За последние два месяца Белоруссия часто помиловала заключенных, протестовавших против правительства. 15 августа Лукашенко помиловал 30 политических заключенных, а затем еще 30 - 6 сентября. В каждом случае Лукашенко заявлял, что заключенные раскаялись и просили прощения.

03:11 Отчет ООН: нарушения прав человека в России растут

По данным отчета ООН, нарушения прав человека в России усугубляются. "Система государственных нарушений прав человека теперь установлена", - заявила Мариана Катзарова, назначенная специальным докладчиком по России Советом ООН по правам человека. Эта система направлена на подавление гражданского общества и политической оппозиции, согласно отчету. Критиков войны России против Украины и диссидентов преследуют более жестко. Катзарова оценивает, что не менее 1372 политических заключенных были осуждены. Эти правозащитники, журналисты и критики войны были обвинены в ложных преступлениях и приговорены к длительным срокам заключения. Они подвергаются пыткам в заключении. Политические заключенные содержатся в одиночных камерах, а другие принудительно помещаются в психиатрические учреждения. Это только известные случаи Катзаровой; фактическое число может быть выше, как отметил сотрудник.

23:24 Швеция готовится возглавить возможное присутствие НАТО в ФинляндииНАТО рассматривает возможность создания военного присутствия на севере Финляндии, при этом Швеция может возглавить эту операцию. Это будет включать в себя многонациональные силы НАТО, подобные тем, что есть в других соседних странах НАТО, известные как Forward Land Forces (FLF). Министр обороны Швеции Паль Йонссон и министр обороны Финляндии Антти Хакканен объявили об этом на пресс-конференции в Стокгольме. Йонссон выразил гордость тем, что Финляндия попросила Швецию возглавить это присутствие, что укрепит безопасность всего НАТО.

Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с приговором российского критика к трудовому лагерю за комментарии о роли России в конфликте на Украине.

Соседние с Украиной Молдова рассматривает возможность укрепить свою оборону против гибридных военных стратегий с помощью Германии, чтобы предотвратить потенциальную нестабильность в случае падения Украины.

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