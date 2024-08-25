В 21:09 Зеленский объявляет о захвате еще двух мест в Курске.

19:59 Украина продвигается в российском Оblasts Kursk

По словам Президента Зеленского, Украина смогла сделать шаг вперед в российском Оblasts Kursk, продвинувшись примерно на 3 километра и захватив два дополнительных поселения, согласно его вечерней речи. Россия пока не сделала никаких заявлений по этому поводу.

20:39 Украинский депутат сбежал после обвинений в нападении

Украинский депутат Артем Дмытрук сбежал из страны после обвинений в нападении на солдата и полицейского в двух отдельных инцидентах, как сообщает "Киевский независимый". В Одессе депутат якобы ранил полицейского и пытался украсть оружие полицейского вместе с другим лицом. В отдельном инциденте в Киеве он подозревается в ударе по солдату, причинившему легкие травмы. В субботу Дмытрук заявил, что его гостиничный номер в Киеве и его квартира в Одессе были обысканы, утверждая, что действия против него имеют политическую мотивацию. Независимый депутат представляет про-российские взгляды в украинском парламенте.

20:03 Украина: Беларусь накапливает войска на границе

Украина сообщает, что Беларусь накапливает значительное количество войск и военной техники на границе под предлогом военных учений, согласно Министерству иностранных дел в Киеве. Беларусь, близкий союзник России, пока не прокомментировала это.

19:30 Журналист найден мертвым после нападения на отель

Журналист Reuters, пропавший после российского нападения на отель в Краматорске, был найден мертвым. Украинские власти объявили, что тело британского журналиста было извлечено из руин несколько часов спустя. Также было ранено четыре человека, как сообщил губернатор Донетской области Вадим Филяшкін в Telegram. Изначально сообщалось только о двух травмах.

18:49 Украинцы сбивают дроны с вертолета

Украина продолжает использовать необычные тактики в борьбе против российских дронов. Несколько видео показывают экипаж украинского вертолета, вооруженный пулеметом, занимающийся охотой на дроны. Как сообщает журнал Forbes, это транспортный вертолет Ми-8. На видео показан украинский солдат, стреляющий из кабины вертолета по иранскому дрону Shahed.

17:34 Зеленский критикует бизнес-связи Индии с Россией

Во время беседы с индийскими журналистами президент Украины Зеленский также критиковал бизнес-отношения Индии с Россией. Он заявил, что Путин использует доходы от продажи нефти и газа для финансирования своей войны против Украины. "Он тратит миллиарды своего народа", - заявил Зеленский о Путине. Он также подчеркнул, что российский народ беднеет, хотя, возможно, не осознает этого из-за контроля Путина над СМИ и социальными сетями. Зеленский также заявил, что экономика войны Путина питается миллиардами, поступающими из Индии, Китая и арабских государств. Тем не менее, он признал, что Киев не может оказывать давление на Нью-Дели. "Вы - независимая нация, это ваше правительство", - сказал он индийским репортерам. Однако он призвал их подумать о способах прекращения потока денег, укрепляющих российские силы.

17:09 Musk призывает к освобождению основателя Telegram

Глава X Элон Маск призывает к освобождению основателя Telegram Павла Дурова, который был задержан в Париже. Маск делится клипом интервью Дурова с американским журналистом Туком Карлайлом, добавляя хэштег #FreePavel. В другом посте в X он пишет: "Liberté, Liberté! Liberté?"

16:37 Сöder дистанцируется от мнения Креtschmer по Украине

Министр-президент Баварии Маркус Сöder дистанцируется от позиции по Украине своего саксонского коллеги Михаэля Креtschмера (ХДС). "У нас есть четкая позиция. Мистер Креtschмер имеет свою, которую я уважаю. Но у нас совершенно разные взгляды", - заявляет лидер ХСС в интервью ARD. "В общем, чтобы быть прямым: закончилась бы Вторая мировая война, если бы Гитлеру позволили продолжать?" - говорит Сöder, имея в виду российского президента Владимира Путина. "Оканчиваются ли войны умиротворением агрессора?" Креtschmer критиковал поставки оружия в Украину. Сöder называет веру в то, что Путин прекратит свою агрессию, если ему удастся захватить Украину, "наивной".

16:09 Зеленский: Трамп поддерживает Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал поддержать Украину и положить конец конфликту. Зеленский сообщает об этом в беседе с индийскими репортерами, которую он делится в своих социальных сетях.

15:41 Медведев заявляет, что предупреждал основателя Telegram

После ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже бывший президент России Дмитрий Медведев заявляет, что "некоторое время назад" предупреждал Дурова, что он столкнется с "серьезными проблемами" из-за своей позиции по конфиденциальности данных пользователей "во всех странах". "Он ошибся", - пишет Медведев в Telegram. "Теперь он должен понять, что нельзя выбирать свою родину".

14:13 Папа высказался против закрытия про-российской православной церкви в УкраинеПапа Франциск высказался против закрытия про-российской православной церкви в Украине. Отмечая декрет, изданный президентом Владимиром Зеленским, Папа сказал в своей воскресной молитве: "Ни одна христианская церковь не должна быть ликвидирована, будь то прямо или косвенно. Церкви не должны трогать!" Украина оправдывает свой запрет поддержкой Московского патриархата войны России. На площади Святого Петра Папа обратился к десяткам тысяч верующих, сказав: "Не делают плохого, потому что молятся. Если кто-то вредит своему народу, он ответственен. Но он не может сделать плохого, потому что молился."

13:43 Украина осуждает "варварское военное преступление" - "целенаправленный удар" по отелю в КраматорскеМинистерство иностранных дел Украины осуждает российский удар по отелю в Краматорске, где проживают иностранные журналисты. Как подтвердил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихый, "Вчера вечером еще одно жестокое и целенаправленное российское нападение на жилые районы Краматорска повредило иностранных журналистов в отеле." Тихый также сообщил, что нападения на сотрудников СМИ стали системной стратегией российской войны. "Такие варварские военные преступления должны быть осуждены и наказаны", - добавил спикер Министерства.

13:14 После российских атак на Сумы: полиция сообщает о 4 погибших и 13 раненыхРоссийская армия атаковала украинскую область Сумы более 260 раз вчера, согласно местным правоохранительным органам. Погибло не менее четырех человек, и 13 получили ранения в северном регионе. Как сообщает украинская газета "Украинская правда", были повреждены шесть жилых домов, 26 частных домов, школа, вспомогательные сооружения, автомобили, газопровод и различные магазины. Огонь охватил около двух гектаров сухой растительности.

12:42 Зеленский обменивается колкостями с Путиным: "Больной старик из Кремля"Президент Украины Владимир Зеленский отметил День независимости своей страны, представив новый украинский дрон Palianytsia и высмеяв лидера России Владимира Путина в видеообращении. Зеленский назвал Путина "больным стариком из Кремля" из-за его ядерной риторики. Зеленский заявил, что Путин - "больной старик из Кремля, который постоянно угрожает всем красной кнопкой. Он не будет диктовать нам свои красные линии."

12:14 Министерство энергетики: более 500 украинских общин остаются без электроэнергии после атакБолее 500 поселений в Украине остаются без электроэнергии после российских атак на энергетическую инфраструктуру страны, сообщает Министерство энергетики Украины, как сообщает государственное новостное агентство Укринформ. Несмотря на трудности, нет ограничений на электроэнергию. Техники уже подключили электричество более чем к 7200 человек, согласно заявлению. Министерство призывает граждан экономно и ответственно использовать электроэнергию, особенно вечером. Энергетическая инфраструктура была серьезно повреждена в результате непрерывных атак российских войск, что делает ее очень уязвимой для сбоев.

11:38 Украина: 160 столкновений с российскими войсками на фронте в течение дняУкраинские силы зафиксировали 160 боевых действий на линии фронта вчера. Интенсивные бои произошли в десяти районах, при этом ситуация в направлении Покровска была самой нестабильной, согласно утреннему обновлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Согласно отчету, российские войска запустили пять ракетных ударов и 95 управляемых воздушных атак на украинские позиции, а также города и села.

10:57 Сотрудник Reuters пропал без вести после ракетного удара по отелю в Краматорске - продолжаются поискиРоссийские войска атаковали отель в восточноукраинском городе Краматорске, согласно украинским сообщениям. Сотрудник Reuters пропал без вести, двое других получили ранения. Заявление новостного агентства показало, что шестиличная команда Reuters находилась в отеле "Сапфир", когда произошла атака. Здание, по-видимому, было поражено ракетой вчера. "Один из наших коллег все еще пропадает без вести, в то время как двое других были доставлены в больницу." Команда сотрудничает с властями Краматорска. Губернатор Донетской области заявил в Telegram, что "российские войска атаковали Краматорск". Двое журналистов были ранены, и один все еще не найден. "На месте присутствуют службы экстренной помощи, полиция и спасательные команды. Ведутся работы по разборке и спасению." Министерство обороны России не сразу ответило на запрос комментария. Согласно заявлению Генеральной прокуратуры Украины, ракетный удар произошел вчера в 22:35 по местному времени.

Обновление в 13:30: Количество пострадавших сотрудников Reuters было скорректировано до четырех. Об этом объявил глава регионального военного управления Донецка Вадим Филяшкин через Telegram.

10:44 Командующий ВВС: большинство российских дронов были сбиты и нейтрализованы прошлой ночьюУкраинские силы ПВО отлично справились прошлой ночью, перехватив и уничтожив семь из восьми российских Shahed-дронов. Об этом сообщило государственное новостное агентство Укринформ, ссылаясь на командующего ВВС Миколу Олещука. Он сообщил, что не только большинство этих самоубийственных дронов были перехвачены, но и значительное количество выпущенных ими ракет.

10:20 Украина: Отель в Краматорске пострадал от российского удара - несколько западных журналистов пострадалиВ результате российского удара по восточному украинскому городу Краматорск ночью несколько западных журналистов получили ранения, сообщают официальные источники. Был поражен отель, в результате чего двое человек были спасены с ранениями, а еще один все еще находится под завалами. Об этом сообщил губернатор Donetskской области Вадим Филащенко в Telegram. Он заявил, что "все трое пострадавших - журналисты из Украины, США и Великобритании". Удар был подтвержден на пророссийских блогах, которые заявили, что Краматорск был поражен тяжелыми планирующими бомбами типа ФАБ-1500. Однако также упоминалось, что был атакован машиностроительный завод и несколько военных объектов.

09:54 США ужесточают правила экспорта электроники в Россию, вызывая напряжение со стороны КитаяКитай выразил озабоченность ужесточением американских правил, затрагивающих многих экспортеров из Китая. Министерство торговли в Пекине заявило, что этот шаг нарушает мировой порядок торговли и препятствует свободному обмену товарами. Китай примет необходимые меры для защиты законных прав своих компаний в ответ на решение правительства США от прошлой пятницы, которое добавило 105 компаний - 42 из Китая, 63 из России и 18 из других стран - в список с ограничениями на торговлю. Эти компании были наказаны за различные причины, такие как перевозка американской электроники российской военной промышленности или производство тысяч дронов, используемых Россией в своем вторжении на Украину. Теперь этим компаниям придется получать разрешения, которые трудно получить.

09:29 ISW призывает Украину к неограниченному использованию дальнобойных ракет против РоссииАмериканский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) призывает к неограниченному одобрению использования дальнобойного оружия против территории России Украиной. Несмотря на перемещение российских воздушных сил вглубь территории, множество военных целей все еще находятся в радиусе действия американских ракет ATACMS, которые в настоящее время используются Украиной. Однако из-за ограничений Вашингтона эти ракеты не использовались против территории России. "По оценкам ISW, как минимум 250 военных и паравоенных целей в России находятся в радиусе действия ракет ATACMS, поставленных США Украине", - говорится в недавнем анализе. Тем не менее, в настоящее время разрешены только удары ракетами HIMARS и ракетами GLMRS. "Это позволяет Украине атаковать не более 20 из 250 возможных целей", - заявляет ISW.

09:06 Киев: якобы более 1100 российских солдат убиты или ранены за деньЧисло потерь среди российских военнослужащих остается высоким, согласно данным из Киева. За один день якобы было убито или выведено из строя около 1190 российских солдат. Министерство обороны Украины сообщило, что с начала войны в феврале 2022 года было "уничтожено" 607 680 российских солдат. Министерство также сообщило, что противник потерял еще пять танков (8547). С начала российского вторжения Украина зафиксировала более 16 600 бронетранспортеров и около 14 000 дронов, которые больше не находятся в распоряжении российской военной промышленности или были уничтожены. Эти числа не могут быть независимо подтверждены. Москва молчит о своих потерях на Украине.

08:39 ВВС Украины: большинство российских ракет и дронов перехвачены ночьюПо данным Украины, Россия запустила множество ракет и дронов против северных и восточных частей страны ночью. "Большинство ракет не достигли своей цели", - сообщило ВВС. Россия использовала баллистическую ракету типа "Искандер-М", крылатую ракету типа "Искандер-К" и шесть управляемых ракет. Количество уничтоженных не уточняется. Между тем, якобы восемь из девяти российских ударных дронов были сбиты.

08:08 Шесть раненых в результате ночного ракетного обстрела ХарьковаЧисло жертв возросло до шести в результате ночного ракетного обстрела района Слободской в Харьковской области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в сообщении в Telegram, как сообщает государственное информационное агентство Ukrinform.

07:32 Зеленский хвалит запуск новых украинских ракетных дронов PalianytsiaПрезидент Украины Владимир Зеленский похвалил дебют новых ракетных дронов Palianytsia, произведенных в Украине. Украинский лидер заявил, что эти ракетные дроны, а также другие военные достижения Украины являются жизненно важными для страны, учитывая задержку в принятии решений со стороны некоторых международных партнеров. "Сегодня состоялся первый успешный запуск нашего нового оружия", - сказал он, как сообщает "Киевский независимый". "Первый запуск полностью нового класса украинских ракетных дронов Palianytsia".

06:55 Командир Азова критикует обмен пленными: среди освобожденных нет бойцов АзоваВ обмене пленными между Россией и Украиной вчера не было вовлечено ни одного бойца Азова, согласно украинским сообщениям, цитирующим командира бригады Дениса Прокопенко. "Киевский независимый" сообщает, что командир полка "Азов" критиковал недавний обмен пленными, выразив разочарование тем, что ни один из бойцов Азова, которые были в плену у России более двух лет, не был включен.

06:14 Украина: Жертвы среди мирного населения в результате авиационного удара по Белгородской областиВ результате авиационного удара, нанесенного украинскими силами по российскому пограничному региону Белгородской области прошлой ночью, погибли пять человек, еще двенадцать получили ранения, четверо из которых в тяжелом состоянии, сообщают местные власти. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что также были ранены трое детей, двое из которых были госпитализированы. Украина в последнее время усилила свои атаки на российские территории, продвинувшись в начале августа в прилегающий к Белгороду Курский регион. Белгород регулярно подвергается авиационным и беспилотным ударам со стороны Украины в ответ на атаки со стороны России.

05:47 Россия: Гибель мирных жителей в результате украинского обстрелаВ результате артиллерийского обстрела в городе Ракитное в юго-западной России погибли пять мирных жителей и еще двенадцать получили ранения, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. Однако независимое подтверждение сообщений не было возможно, и Украина не выступила с заявлением в ответ.

04:26 Сумская область сообщает о ракетных ударах и пострадавшихГород Сумы подвергся двум ракетным ударам, в результате чего семь человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает региональное военное управление. По словам властей, Россия якобы целенаправленно атаковала гражданскую инфраструктуру города в субботу вечером.

03:35 Сообщения о ракетных ударах по Харькову и ЧугуевуГубернатор Харьковской области Олег Синегубов предупредил о запуске ракетных атак на города Харьков и Чугуев российской военной стороной. В настоящий момент сообщается об одном пострадавшем. В Харькове был зарегистрирован более крупный взрыв, вызвав тревогу среди жителей города, как заявил мэр в Telegram. Причина взрыва пока не установлена.

03:06 Украина предупреждает о приближении боевых дронов к НиколаевуВ течение ночи в восточной и южной частях Украины был объявлен воздушный тревоги, когда украинские Воздушные силы предупредили о группе приближающихся боевых дронов Shahed к южному украинскому региону Николаев. Период вокруг Дня независимости Украины, который состоялся в субботу, ожидается с увеличением российских атак. На данный момент более масштабной волны атак не произошло.

01:32 Венгрия обвиняет Брюссель в прерывании поставок нефтиВенгрия обвиняет Еврокомиссию в причастности к прерыванию поставок российской нефти. По словам министра иностранных дел Питера Сийярто, отказ Еврокомиссии помочь в обеспечении энергетической безопасности Венгрии и Словакии свидетельствует о том, что приказ из Брюсселя был направлен на ухудшение энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Еврокомиссия первоначально отказалась комментировать вопрос. В июне правительство Украины добавило российскую компанию Лукойл в свой санкционный список и заблокировало трубопровод Дружба, проходящий через территорию Украины, что значительно затруднило для таких стран, как Венгрия и Словакия, доступ к основному поставщику нефти.

22:12 Российские войска ранят женщин в нападении на село в КупиянскеРоссийские войска атаковали село Новоосёновка в Купиянском районе Харьковской области, в результате чего четверо женщин получили ранения, заявил Олег Синегубов, глава военного управления Харьковской области. "Вторгающиеся силы атаковали село Новоосёновка в Купиянском районе около 12:00. В результате атаки частное здание было подожжено", - сказал Синегубов. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Расследование последствий атаки продолжается.

21:03 Министр обороны Великобритании: "Украина продолжает противостоять большим силам России"Джон Хили, министр обороны Великобритании, поздравил Украину с Днем независимости в гостевой статье, опубликованной на портале "Европейская правда". "Тридцать три года назад сегодня Украина провозгласила свою независимость. Она обещала более светлое, более процветающее будущее как суверенная демократия, освобожденная от влияния Советского Союза", - сказал Хили. Украинцы празднуют свой День независимости посреди войны. Они участвуют в существовальной борьбе за сохранение своей свободы и независимости в условиях жестокого и незаконного вторжения Путина. "Украина всегда сталкивалась с невероятными трудностями против могущественных сил и ресурсов России. Сегодня мы чествуем украинский народ", - написал Хили. Они демонстрируют замечательную храбрость, как в военной, так и в гражданской сфере. Британцы должны подтвердить свою твердую поддержку своим украинским друзьям, оставаясь рядом с ними столько, сколько потребуется. В результате сегодня запускается кампания, призывающая людей по всей Великобритании и за ее пределами выразить свою поддержку Украине. "В социальных сетях мы просим вас 'Сделать шум для Украины' и поделиться связанными постами. Кроме военной и экономической поддержки, оказанной Украине, мы также обещали свою дружбу и солидарность", - сказал Хили.

20:05 Зеленский повышает Сирского до звания генералаПрезидент Украины Владимир Зеленский повысил Александра Сирского, главнокомандующего украинскими вооруженными силами, до звания генерала в соответствии с указом. Ранее Сирский занимал звание colonel-general. Повышение было предоставлено в знак признания успешного продвижения украинских войск в российский пограничный регион Курск.

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