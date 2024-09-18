В 2026 году в Портленде, штат Орегон, вновь появится новая команда.

В скором времени франшиза расширения примет свои игры в Moda Center в центре Портленда, что станет знаменем вступления в качестве 15-й команды WNBA, объявила ассоциация в среду.

"По мере того, как WNBA переживает беспрецедентный рост, возвращение команды в Портленд знаменует собой еще один значительный рубеж", - заявила комиссар WNBA Кэти Энгельберт. "Портленд всегда был центром революции в женском спорте и имеет преданное сообщество любителей баскетбола".

Неименованная команда будет управляться RAJ Sports под руководством владельца и губернатора WNBA Лисы Бхатал Мерейдж и заместителя губернатора Алекса Бхатала.

"В течение десятилетий Портленд был центром спортивной культуры мира, и сегодня мы стали передовой точкой женского спорта", - заявила Мерейдж в заявлении. "Мы верим в трансформационную силу женского спорта и не можем сдержать своего возбуждения, когда Портленд становится новым домом WNBA. Мы знаем, что захватывающие и многообразные общества города будут страстно поддерживать и болеть за эту команду".

Семья Бхатал имеет более чем полувековой опыт в профессиональном спорте, инвестируя в команду NBA "Сакраменто Кингз" и выступая в качестве владельцев команды NWSL "Портленд Торнс".

Ранее в Портленде уже была команда WNBA - "Портленд Файр" - с 2000 по 2002 год, но она была закрыта. За эти три сезона "Файр" имели баланс побед и поражений 37-59 и не квалифицировались в плей-офф.

"Портленд полон любви к женскому спорту и спортсменкам, играющим в городе Роз, что делает его идеальным местом для новой команды WNBA", - прокомментировала губернатор Орегона Тина Котек в заявлении. "От "Торнс" до "Роуз Сити Роллерс" до "Спортс Бра" Портленд принимает разноцветную палитру спортсменов и болельщиков. Это знаменует собой захватывающую новую главу для нашего города и нашего штата".

Лига из 12 команд недавно расширилась за счет включения двух новых команд за последний год.

Ожидается, что "Голден Стейт Валькири" дебютируют в 2025 году, а команда в Торонто, первая франшиза лиги, базирующаяся за пределами США, начнет игру в 2026 году.

В апреле Энгельберт объявила, что цель WNBA - составить состав из 16 команд к 2028 году.

"Мы на пути к 16", - заявила она в то время. "Это добавит 48 мест в составе всего за несколько лет. Это составляет 30% увеличение в лиге из 144. Я думаю, это будет замечательно, когда мы добьемся этого в ближайшие годы".

28-й регулярный сезон WNBA завершится в четверг.

С приходом новичков Кэтилин Кларк из "Индиана Февер" и Энджел Риис из "Чикаго Скай", а также двухкратного MVP лиги А'джа Уилсон из действующего победителя "Лас-Вегас Эйсес", лига побила рекорды по количеству зрителей, посещаемости и продажам merchandise в этом сезоне.

Расширение женского спорта в городе очевидно с возвращением команды WNBA, предоставляя энтузиастам спорта Портленда еще один способ поддержать свою страсть к спорту.

Богатая спортивная история Портленда и поддерживающее сообщество делают его идеальным местом для растущей WNBA, предоставляя новый дом для этой растущей команды.

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