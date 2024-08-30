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ПолитикаНовостиСДПГ

В 2025 году страховщики столкнутся с повышенными расходами на страховые взносы.

Увеличение расходов на здравоохранение и уход создаст бюджетный дефицит в следующем году. Какие стратегии можно использовать для решения этой проблемы?

 and  John Stellmacher
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Будет ли повышение тарифов на медицинское страхование в следующем году? (Изображение из истории)
Будет ли повышение тарифов на медицинское страхование в следующем году? (Изображение из истории)

- В 2025 году страховщики столкнутся с повышенными расходами на страховые взносы.

В 2025 году, когда пройдут выборы, многие застрахованные лица могут столкнуться с необходимостью платить больше за свою страховку, считает министр здравоохранения Карла Лаутербаха от СДПГ. Он заявил "Дер Шпигелю", что повышение ставки взноса, скорее всего, произойдет. Это связано с запланированной реформой больниц, объяснил Лаутербах, отметив, что на этом этапе требуются как государственные, так и частные инвестиции. Он считает, что эти инвестиции в конечном итоге приведут к реформам, которые помогут контролировать долгосрочное увеличение затрат и улучшить систему.

Отвечая на вопросы о бремени для вкладчиков, Лаутербах признал: "Вы правы". Но он подчеркнул, что они также получат улучшенные медицинские услуги, такие как лечение сердечно-сосудистых заболеваний или рака. "Я не хочу опустошать систему. Эти инвестиции нам необходимы", - заявил Лаутербах.

В этом году обязательный дополнительный взнос страховых компаний для своих членов увеличился на 0,1 процентного пункта до среднего уровня 1,7%. Эта сумма, разделенная между работодателями и работниками, также включает общую ставку 14,6% от заработной платы. С членами более чем 58 миллионов человек и 16 миллионами застрахованных лиц страховые компании тратят почти 300 миллиардов евро в год на расходы на выполнение.

Однако критики не согласны с Лаутербахом. Ассоциация страховых компаний заявила, что вместо конкретного плана по финансовой стабилизации системы Лаутербах, похоже, готов мириться с растущими дополнительными взносами. Аналогично, Немецкое социальное общество заявило, что дополнительные расходы не должны ложиться только на плечи вкладчиков; должны быть использованы и налоговые средства.

По мнению ассоциации, к началу 2025 года может потребоваться повышение не менее чем на 0,6 процентного пункта из-за роста расходов и затрат на реформу больниц. Только в первом квартале 2024 года страховые компании сообщили о дефиците 776 миллионов евро.

"Самый дорогой федеральный министр здравоохранения в истории"

Страховая система по уходу предсказывает дефицит на 2024 и 2025 годы. В следующем году это теоретически потребует увеличения ставки взноса на 0,2 пункта, как рассчитано ассоциацией страховых компаний, которая также представляет страховые компании по уходу. Глава Федеральной ассоциации общих местных страховых компаний (АОК) Карола Ройманн раскритиковала Лаутербаха за то, что он продолжает тратить деньги вкладчиков, когда расходы рискуют выйти из-под контроля. Расточительство взносов при Лаутербахе может привести к тому, что он получит титул "самого дорогого федерального министра здравоохранения в истории".

Германия, с ее старением населения, сталкивается с более высокими расходами из-за растущего спроса на уход и здравоохранение - лекарства, методы лечения, персонал по уходу и другие расходы, такие как энергия. Есть также многочисленные проекты по улучшению ухода, от экстренной помощи до более крупных возмещений для сохранения сети терапевтов до большей профилактики инфарктов. С другой стороны, также планируются сбережения.

На горизонте вторая реформа здравоохранения

Лаутербах и канцлер Олаф Шольц (СДПГ) исключили сокращение показателей для застрахованных лиц, несмотря на сложную финансовую ситуацию. Планируется еще одно стабилизирующее мероприятие по уходу после выполнения первого, которое облегчило бремя для лиц, нуждающихся в уходе, в отношении личных взносов, но также увеличило взнос: для тех, у кого нет детей, он вырос до 4% в середине 2023 года, а для тех, у кого есть один ребенок, - до 3,4%. Семьи с двумя и более детьми в настоящее время платят меньше, чем раньше, в отношении доли работника.

Несмотря на возможное увеличение взносов за страхование здоровья из-за предложенной реформы больниц СДПГ, министр здравоохранения Карла Лаутербах заверил, что эти инвестиции приведут к улучшению медицинских услуг, таких как передовые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Отвечая на критику, что дополнительная нагрузка не должна ложиться только на вкладчиков, Лаутербах подчеркнул важность этих инвестиций для долгосрочной стабильности и улучшения системы здравоохранения, тем самым отвергая ярлык "самого дорогого министра здравоохранения в истории".

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