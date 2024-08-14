Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиМузыка

В 2025 году появится "Ваккен" с некоторыми изменениями.

доплаты за водителей автомобилей

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут

В 2025 году появится "Ваккен" с некоторыми изменениями.

После анонса Machine Head и Papa Roach как первых групп на Wacken Open Air 2025 у нас есть еще несколько обновлений. В частности, варианты передвижения без автомобилей станут более привлекательными. Цена билета на уик-энд остается прежней.

Wacken Open Air состоится в следующем году с 31 июля по 2 августа 2025 года. Предварительная продажа уже началась, но металлистам следует обратить внимание на новое требование: будет взиматься обязательная плата за Access Pass для автомобилей.

После проблем в прошлом году в 2024 году был необходим отдельный пасс для всех посетителей фестиваля, приезжающих в Шлезвиг-Гольштейн на автомобиле. Так называемый Access Pass нужно было активировать дополнительно к билету на фестиваль для конкретного дня и маршрута. Он был в основном бесплатным, но за приезд в воскресенье взималась плата в размере 66 евро.

В 2025 году это концепция будет расширена: для каждого автомобиля будет обязателен Access Pass стоимостью 33 евро, независимо от дня прибытия. Транспортные средства более 3,5 тонн, а также автодома и прицепы будут стоить 66 евро за каждый день прибытия. "Цена рассчитывается исключительно на основе автомобиля и веса, а не количества людей. Это позволяет создать справедливую цену для всех, учитывая дополнительную нагрузку на персонал и логистику", - объясняют организаторы.

Хотя это может разочаровать водителей, те, кто путешествует на общественном транспорте, могут ждать приятного сюрприза: "Кроме того, автобус-шаттл из Ицехо к W:O:A будет бесплатным, делая безмашинное путешествие еще более привлекательным".

Билеты все еще доступны

В отличие от прошлого года, когда билеты на 2024 год разошлись за 4,5 часа, билеты на крупнейший в мире метал-фестиваль в 2025 году все еще доступны. "Мы потрясены тем, как быстро почти все 85 000 доступных билетов на W:O:A 2025 были проданы. [...] Наша цель - провести лучший возможный метал-фестиваль, а не просто объявить быструю распродажу", - говорят организаторы.

Чтобы сохранить доверие металлистов, они усердно работают над улучшением фестиваля. "Одна из задач - проектировать фестиваль таким образом, чтобы новые и устоявшиеся элементы сочетались и дополнялись друг друга. Для нас важно приглашать группы, которых хотят увидеть наши гости, и создавать единый фестиваль", - подчеркивают организаторы.

Цена билета на фестиваль, включая кемпинг, составит 333 евро в следующем году. Уже подтверждено 34 группы, на которые могут рассчитывать обладатели билетов, в том числе Apocalyptica, Machine Head, Saltatio Mortis и Papa Roach.

Посетители Wacken Open Air 2025 могут ожидать захватывающую программу, с такими группами, как Apocalyptica, Machine Head, Saltatio Mortis и Papa Roach. Чтобы сделать безмашинное путешествие более привлекательным, организаторы объявили, что автобус-шаттл из Ицехо к W:O:A будет бесплатным.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В новом сезоне 'Эмили в Париже', Лили Коллинз отправляется в Рим. Это не единственное изменение, на...
Общество

Интервью прервано землетрясением

- Интервью прервано землетрясением Во время интервью в рамках пресс-тура нового, четвертого сезона популярного сериала "Эмилия в Париже" внезапно дрогнула земля. Землетрясение магнитудой 4,4 в Лос-Анджелесе прервало беседу с главной актрисой Лили Коллинз (35), Лукасом Браво (36), Филиппой Leroy-Beaulieu (61) и Эшли Парк (33). "Это было

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает...
Политика

Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

Клиника, занимающаяся ИКС в Алабаме, будет закрыта до 1 января - еще одним фактором ограничения доступности ИКС в штате, где и так было мало вариантов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно