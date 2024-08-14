В 2025 году появится "Ваккен" с некоторыми изменениями.

После анонса Machine Head и Papa Roach как первых групп на Wacken Open Air 2025 у нас есть еще несколько обновлений. В частности, варианты передвижения без автомобилей станут более привлекательными. Цена билета на уик-энд остается прежней.

Wacken Open Air состоится в следующем году с 31 июля по 2 августа 2025 года. Предварительная продажа уже началась, но металлистам следует обратить внимание на новое требование: будет взиматься обязательная плата за Access Pass для автомобилей.

После проблем в прошлом году в 2024 году был необходим отдельный пасс для всех посетителей фестиваля, приезжающих в Шлезвиг-Гольштейн на автомобиле. Так называемый Access Pass нужно было активировать дополнительно к билету на фестиваль для конкретного дня и маршрута. Он был в основном бесплатным, но за приезд в воскресенье взималась плата в размере 66 евро.

В 2025 году это концепция будет расширена: для каждого автомобиля будет обязателен Access Pass стоимостью 33 евро, независимо от дня прибытия. Транспортные средства более 3,5 тонн, а также автодома и прицепы будут стоить 66 евро за каждый день прибытия. "Цена рассчитывается исключительно на основе автомобиля и веса, а не количества людей. Это позволяет создать справедливую цену для всех, учитывая дополнительную нагрузку на персонал и логистику", - объясняют организаторы.

Хотя это может разочаровать водителей, те, кто путешествует на общественном транспорте, могут ждать приятного сюрприза: "Кроме того, автобус-шаттл из Ицехо к W:O:A будет бесплатным, делая безмашинное путешествие еще более привлекательным".

Билеты все еще доступны

В отличие от прошлого года, когда билеты на 2024 год разошлись за 4,5 часа, билеты на крупнейший в мире метал-фестиваль в 2025 году все еще доступны. "Мы потрясены тем, как быстро почти все 85 000 доступных билетов на W:O:A 2025 были проданы. [...] Наша цель - провести лучший возможный метал-фестиваль, а не просто объявить быструю распродажу", - говорят организаторы.

Чтобы сохранить доверие металлистов, они усердно работают над улучшением фестиваля. "Одна из задач - проектировать фестиваль таким образом, чтобы новые и устоявшиеся элементы сочетались и дополнялись друг друга. Для нас важно приглашать группы, которых хотят увидеть наши гости, и создавать единый фестиваль", - подчеркивают организаторы.

Цена билета на фестиваль, включая кемпинг, составит 333 евро в следующем году. Уже подтверждено 34 группы, на которые могут рассчитывать обладатели билетов, в том числе Apocalyptica, Machine Head, Saltatio Mortis и Papa Roach.

Посетители Wacken Open Air 2025 могут ожидать захватывающую программу, с такими группами, как Apocalyptica, Machine Head, Saltatio Mortis и Papa Roach. Чтобы сделать безмашинное путешествие более привлекательным, организаторы объявили, что автобус-шаттл из Ицехо к W:O:A будет бесплатным.

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