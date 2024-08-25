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Федеральные земли ГерманииНовостиДрезден

В 2025 году едут в Иерусалим верхом на конях мира

Инициатива по миру, названная "От мечей на сохи", призывает к миру. Колокол, изготовленный из остатков военного оборудования, должен быть переправлен в Иерусалим к 2025 году. Предварительный показ прошёл успешно.

 and  Melissa Williams
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В Дрездене организация 'Колокола Мира' способствует гармонии и примирению между разными нациями с...
В Дрездене организация 'Колокола Мира' способствует гармонии и примирению между разными нациями с помощью кареты, запряженной лошадьми.

- В 2025 году едут в Иерусалим верхом на конях мира

Экспедиция "Мирный колокол" готовится к восьмимесячному путешествию в Иерусалим в следующем году. Коллектив "Мирный колокол" отправится из Берлина в Священный город, неся колокол, изготовленный из излишков военного снаряжения. После успешного пробега - из Дрездена в Прагу, затем в Кемниц - организаторы заявили, что "начатая как символическая кампания за мир, она превратилась в вдохновляющий опыт товарищества, примирения и взаимопомощи, оказавший существенное влияние не только на участников, но и на многих людей вдоль маршрута". Маршрут проходил через расстояние в 480 километров и преодолевал высоту в 17 000 метров, что потребовало расходования 23 000 литров воды для лошадей, примерно один кубический метр в день. Паломничество предоставило бесценные знания для предстоящих этапов в Иерусалим.

"Наша цель - оставить мощное послание о том, что мир когда-нибудь восторжествует", - заявил председатель ассоциации Хельмут Кауц в начале текущего путешествия в Дрездене в начале августа. В эпоху нестабильности и замешательства важно придерживаться обязательств мира. "Наша цель - встретиться с людьми и отпраздновать с ними примирение". После Второй мировой войны было немыслимо, чтобы мир примирился с немцами так, как это происходит сейчас. "Поэтому мы верим, что мир и примирение достижимы. Мы планируем подарить колокол школе в Иерусалиме, где учат как на иврите, так и на арабском".

Коллектив "Мирный колокол" рассматривает себя как неполитическую и нейтральную в вопросах веры инициативу, которая "собирает людей из разных backgrounds, чтобы нести сообщение мира во всем мире простым языком". Основанная в 2019 году, ассоциация уже провела конные путешествия и передала колокол мира от моста в Арнеме до Ваттерлоо - знаковых мест в истории войн Европы.

"Перед отправлением в Иерусалим коллектив "Мирный колокол" провел успешный пробег из Дрездена в Прагу, а затем в Кемниц".

"После того, как коллектив "Мирный колокол" испытал преобразовательное влияние своего путешествия, они планируют подарить колокол школе в Иерусалиме, где учатся как на иврите, так и на арабском".

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 and  Wendy Allen
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 and  Katherine Bradley
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