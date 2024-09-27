В 2024 году в Юго-Восточной Европе будет самое жаркое лето за всю историю.

В 2024 году Юго-Восточная Европа пережила беспрецедентную жаркую волну, согласно данным Европейского климатического сервиса Copernicus. В течение шести недель с июня по август регион испытал поразительные 66 дней "тяжелой жары". Это превысило типичную среднюю норму в 29 дней в этом регионе.

Регионы Европы, такие как Юго-Восточная Европа и Фенноскандия, в которую входят Скандинавия, Финляндия и Кольский полуостров, зафиксировали рекордные температуры. В то же время северо-западная Европа сохранила температуры, соответствующие или ниже средних значений.

Средиземноморский регион также побил свой рекорд, с средней поверхностной температурой, достигшей обжигающих 28,45°C 13 августа.

Саманта Бергсс, заместитель директора климатического сервиса, прокомментировала ситуацию, сказав: "Беспрецедентная жара в регионах, подобных Юго-Восточной Европе, наносит ущерб благополучию европейцев, так как граждане этого региона испытывают большее тепловое напряжение, чем когда-либо прежде".

По всей Европе наблюдались значительные колебания осадков. Например, на Юго-Востоке выпало значительно меньше осадков, чем обычно, в то время как в северной части Великобритании, Фенноскандии и балтийских странах наблюдался избыток до 20 дождливых дней.

Примерно 35% европейских рек, в основном в Юго-Восточной Европе, столкнулись с серьезной водной нехваткой. В то же время реки в Центральной Европе были значительно полноводнее, чем обычно в это время года.

Комиссия предупредила об влиянии затяжной жары на общественное здоровье в Юго-Восточной Европе. Комиссия призвала к большей готовности со стороны стран-членов ЕС к реализации мер по смягчению изменения климата.

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