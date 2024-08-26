- В 2024 году наблюдается заметное снижение, достигнув беспрецедентного минимума.

В 2024 году предварительные данные свидетельствуют о том, что Тюрингия достигла самого низкого уровня рождаемости за всю историю, как сообщают специалисты Государственного статистического управления. Число новорожденных в 2023 году составило 12 952, что всего на несколько меньше, чем исторический минимум 1994 года, когда родилось 12 721 ребенка. Эксперты назвали это падение рождаемости "ошеломляющим".

Рост числа рождений у родителей, не являющихся гражданами Германии, в 2015 и 2016 годах ненадолго приостановил этот спад, но с 2017 года цифры резко снизились. В настоящее время около 15% рождений имеют иностранное происхождение.

По данным, число женщин детородного возраста с 1990 года сократилось на 42%. Единственным заметным исключением был 2022 год, когда приток украинских женщин в Тюрингию привел к небольшому увеличению. К концу 2023 года в Тюрингии проживало 44 268 иностранных женщин в возрасте от 15 до 45 лет, что составляет 14,2% от общей численности населения.

Среднее количество детей на одну женщину в 2023 году составило 1,32. Этот показатель снизился с 1,42 в 2022 году и 1,52 в 2021 году. Для поддержания естественного роста общества необходимо 2,1 ребенка на одну женщину, этого порога не достигнуто со времени воссоединения Германии.

Текущее падение рождаемости существенно повлияло на общую численность населения, с числом новорожденных в 2023 году, составляющим всего 12 952, что на 42% меньше, чем в 1990 году. Несмотря на рост числа рождений у иностранцев с 2015 года, они составляют лишь 15% от "населения".

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