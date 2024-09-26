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В 2024 году лето достигло рекордных температур в Юго-Восточной Европе, что сделало его самым теплым летом в регионе.

 and  Melissa Williams
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В 2024 году, в Средиземном море было recorded наивысшая когда-либо registering температура...
В 2024 году, в Средиземном море было recorded наивысшая когда-либо registering температура поверхностной воды, со среднем 28.45 градусов Цельсия, зафиксированным 13 августа.

В 2024 году лето достигло рекордных температур в Юго-Восточной Европе, что сделало его самым теплым летом в регионе.

В 2024 году Юго-Восточная Европа пережила беспрецедентную серию экстремальной жары, превысившую обычную среднюю температуру. По оценке эксперта ЕС, это явление оказало серьезное влияние не только на реки и моря, но и на благополучие местных жителей.

Служба Copernicus Европейского союза сообщила, что жители Юго-Восточной Европы испытали 66 дней "тяжелого теплового стресса" с июня по август. Это огромный скачок по сравнению с типичной средней нормой региона в 29 дней.

По данным Copernicus, регионы, такие как Юго-Восточная Европа и Фенноскандия (включая Скандинавию, Финляндию и российский полуостров Кола), зафиксировали беспрецедентные температурные рекорды. В то же время средние температуры в Северо-Западной Европе либо соответствовали, либо были ниже обычных уровней.

Средиземноморье также установило рекорд, с средней поверхностной температурой 28,45°C 13 августа.

Саманта Бергсс, заместитель директора Copernicus, прокомментировала ситуацию, отметив: "Экстремальные жаркие волны, поражающие регионы, такие как Юго-Восточная Европа, имеют серьезные последствия для благополучия европейских граждан, учитывая, что люди в этих районах теперь испытывают больше теплового стресса, чем когда-либо прежде".

В Европе наблюдались значительные колебания осадков. Большая часть континента, в частности юго-восток, испытала ниже среднего количества осадков. В то же время регионы, такие как северная Британия, Фенноскандия и балтийские страны, зафиксировали до 20 дополнительных дождливых дней по сравнению с обычным показателем.

Примерно 35% европейских рек, в основном расположенных в Юго-Восточной Европе, были оставлены с крайне низким уровнем воды. В то же время реки Центральной Европы показали необычно высокий уровень воды в этот период.

Жаркая волна, зафиксированная в Юго-Восточной Европе в 2024 году, согласно данным Copernicus, привела к 66 дням тяжелого теплового стресса, существенно превысив типичную среднюю норму региона в 29 дней. В результате европейские граждане в этих районах сейчас испытывают больше теплового стресса, чем когда-либо прежде, как отметила Саманта Бергсс, заместитель директора Copernicus.

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