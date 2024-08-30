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ОбществоНовостиПринц Уильям

В 2023 году Уильям и Гарри воссоединились для первой встречи в этом году.

 and  Alex Stellmacher
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В 2022 году, последняя встреча принца Гарри и его брата принца Уильяма произошла на похоронах их...
В 2022 году, последняя встреча принца Гарри и его брата принца Уильяма произошла на похоронах их бабушки, королевы Елизаветы II.

- В 2023 году Уильям и Гарри воссоединились для первой встречи в этом году.

В этом году состоялась их первая встреча, прошедшая в непринужденной и скромной обстановке. В течение недели в графстве Норфолк проходила поминальная служба по барону Феллоуз, на которой присутствовали принц Гарри и принц Уильям.

Бaron Robert Fellowes, муж сестры принцессы Дианы Джейн Спенсер и бывший личный секретарь королевы с 1990 по 1999 год, скончался 29 июля 2024 года в возрасте 82 лет. Тем не менее, его похороны состоялись только через месяц, 28 августа. Для этого торжественного события принц Гарри прилетел из своего американского дома, где он проживает уже четыре года.

В 2008 году "Тейм" опубликовал редко даваемое интервью с бароном, в котором отмечалось: "Мало кто знает о королевской семье столько, сколько Роберт Феллоуз, и еще меньше людей говорили об этом".

Присутствие принцев заметили

Похоронная церемония состоялась в небольшом городе Снеттишэм, расположенном на побережье Северного моря в графстве Норфолк, в церкви Святой Марии. Благодаря исторической значимости церкви XIV века и живописным видам на деревню, неудивительно, что Уильям и Гарри привлекли внимание. Несмотря на их отдельные и тайные входы в здание, оба принца заняли места в углу церкви, где их заметили прихожане.

Согласно британскому новостному сайту "Дейли Мейл", прихожане подтвердили торжественную атмосферу и дистанцию между братьями. Их молчание, несмотря на то, что похороны их дяди, скорее всего, были их первой встречей в этом году, было подхвачено собравшимися. Последний раз братья были вместе на коронации короля Карла III более года назад, на которой они также сидели отдельно и не были засняты вместе. Их предыдущая встреча состоялась на похоронах покойной королевы в 2022 году.

Эта ситуация стала третьим визитом принца Гарри в Великобританию в 2024 году. Ранее в этом году он также посетил страну после того, как узнал о диагнозе рака своего отца, и вернулся, чтобы продвигать Игры несокрушимых.

Во время поминальной службы принц Уильям и принц Гарри, присутствовавшие на ней, вели себя тихо. Их места в углу церкви оставались незамеченными до тех пор, пока их не заметили прихожане.

Несмотря на торжественный характер события и то, что похороны их дяди были их первой встречей в этом году, братья оставались молчаливыми и держались на расстоянии друг от друга.

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