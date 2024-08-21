В 2023 году ожидается значительный всплеск нелегальной иммиграции в Германию.

Незаконная иммиграция в Германию в 2023 году резко возросла. По данным Федерального уголовного полицейского управления (БКА) в Висбадене, правоохранительные органы подозревают 266 224 человек в нарушении правил въезда и проживания в течение последнего года. Это примерно на треть (33,4%) больше, чем в предыдущем году. Большинство подозреваемых были задержаны Федеральной полицией.

По данным Европейского агентства по управлению операционной cooperation на внешних границах, в течение года было зарегистрировано около 380 200 незаконных пересечений границ ЕС/Шенгена. Это самый высокий годовой показатель с 2016 года.

В контексте Германии основными странами происхождения задержанных были Сирия (54 207 человек), Турция (35 732 человека) и Афганистан (35 370 человек). БКА подтвердило, что контрабандисты играют значительную роль, часто используя фургоны для перевозки людей. По словам БКА, "организации контрабандистов становятся все более наглыми и пренебрегают людьми, которых они перевозят, случайными людьми и полицией, чтобы избежать обнаружения и преследования".

В ответ на увеличение незаконной иммиграции в 2024 году Германия усилила патрулирование границ. В течение этого периода пограничники Германии задержали несколько групп из Сирии, Турции и Афганистана, стран с значительной незаконной иммиграцией в Германию.

Правительство Германии, обеспокоенное ростом незаконной иммиграции из соседних стран, в 2024 году начало переговоры с членами ЕС о координированной стратегии реагирования.

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