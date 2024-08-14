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В 2023 году немцы покупают меньше рыбы и морепродуктов

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Немцы купили меньше рыбы и морепродуктов в 2023 году
Немцы купили меньше рыбы и морепродуктов в 2023 году

В 2023 году немцы покупают меньше рыбы и морепродуктов

Рост цен несколько охладил энтузиазм немцев по отношению к рыбе и морепродуктам. В прошлом году они приобрели 418 240 тонн рыбы и морепродуктов, что на 4,2% меньше, чем в 2022 году, согласно данным Петры Вайгл, председателя Центра информации о рыбе в Гамбурге. На это было потрачено примерно €5,1 миллиарда, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году.

"Это рекорд, превзойденный только двумя исключительными годами пандемии COVID-19", - пояснила Вайгл. В последний год до пандемии, 2019-й, немцы купили почти 401 000 тонн рыбы и морепродуктов и потратили около €4,1 миллиарда. Средняя цена за килограмм тогда составляла €9,80, но в прошлом году она достигла €12,13.

В прошлом году лосось заменил треску как любимую рыбу немцев. За ним следовали, как и в previous year, тунец, сельдь и креветки. Как и в previous year, самой популярной была консервированная и замороженная рыба, за ней следовали ракообразные и моллюски, а затем свежая рыба.

Традиционно, больше всего рыбы потребляют на севере страны. Жители Шлезвиг-Гольштейна, с потреблением на душу населения 6,7 кг, обошли жителей Бремена, которые потребляли 6,4 кг. За ними следовали Гамбург и Нижняя Саксония с 6,1 кг каждый. Во второй год подряд на последнем месте оказала Баден-Вюртемберг с 4,7 кг рыбы на душу населения.

Несмотря на снижение покупок рыбы и морепродуктов, потребители в Германии все равно потратили значительную сумму на лосось, сделав его своим любимым выбором в прошлом году. Фактически, расходы немцев на лосось увеличились примерно на 3,2% по сравнению с 2019 годом, отражая их продолжающуюся привязанность к этой импортируемой в Германию рыбе.

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