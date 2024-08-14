- В 2023 году немцы будут покупать меньше рыбы за больше денег

Рост цен несколько охладил энтузиазм немцев по отношению к рыбе и морепродуктам. В прошлом году они приобрели 418 240 тонн рыбы и морепродуктов, что на 4,2% меньше, чем в 2022 году, согласно данным Петры Вайгл, председателя Центра информации о рыбе, в Гамбурге. На это было потрачено около 5,1 миллиарда евро, что на почти 3,7% больше, чем в предыдущем году.

"Это рекорд, который превзойден только двумя исключительными годами пандемии COVID", - пояснила Вайгл. В последний предпандемийный год, 2019, немцы купили почти 401 000 тонн рыбы и морепродуктов и потратили около 4,1 миллиарда евро. В то время средняя цена за килограмм составляла 9,80 евро, но в прошлом году она достигла 12,13 евро.

В прошлом году лосось заменил алaskanскую треску как любимую рыбу немцев. За ним следовали тунец, сельдь и креветки, как и в предыдущем году. Как и в предыдущем году, немцы отдавали предпочтение консервированной и замороженной рыбе. За ними следовали ракообразные и моллюски, а также свежая рыба.

Традиционно, больше всего рыбы потребляется на севере страны. Жители Шлезвиг-Гольштейна, с потреблением на душу населения 6,7 килограммов, обогнали жителей Бремена, с потреблением 6,4 килограмма. За ними следовали Гамбург и Нижняя Саксония, каждый с 6,1 килограммом. Как и в предыдущем году, Баден-Вюртемберг оказался последним с 4,7 килограмма рыбы на душу населения.

Несмотря на снижение общего потребления рыбы и морепродуктов, немцы все равно потратили больше на свои любимые варианты в прошлом году. Креветки, после лосося, тунца и сельди, продолжали оставаться среди предпочтительных морепродуктов.

Ракообразные и моллюски, подобно предыдущему году, занимали более низкие позиции в предпочтениях немцев по отношению к морепродуктам после консервированной и замороженной рыбы, с креветками, возглавляющими группу.

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