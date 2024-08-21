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ПолитикаНовостиГермания

В 2023 году Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) зафиксировало значительное увеличение числа проникновений примерно на 60%.

 and  Hanna Hofmann
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В 2023 году БКА фиксирует около 8000 случаев контрабанды.
В 2023 году БКА фиксирует около 8000 случаев контрабанды.

В 2023 году Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) зафиксировало значительное увеличение числа проникновений примерно на 60%.

Бюро криминальной полиции Германии (БКА) отметило рост случаев контрабанды людей в Германию. Эта тенденция растет, и как контрабандисты, так и иммигранты становятся более рискованными, используя методы, которые раньше не применялись.

В прошлом году полиция зафиксировала резкий рост случаев контрабанды людей в Германии. Более 7920 случаев были зарегистрированы, что на 60% больше, чем в предыдущем году, согласно данным БКА в Висбадене. Одновременно с этим число подозреваемых увеличилось примерно на 25% до 4404 человек. Большинство подозреваемых в случаях контрабанды людей были сирийского, немецкого, турецкого и украинского происхождения.

Авторитеты выразили обеспокоенность по поводу роста числа людей, перевозимых в опасных контейнерах. "Маленькие фургоны часто использовались для этой цели, так как они легко арендуются и не требуют специального водительского удостоверения", - объяснило БКА. Эти поездки представляли риск дефицита кислорода или воды, переохлаждения или травм в результате аварий. Количество людей, обнаруженных в грузовом отсеке небольшого фургона в Германии, почти удвоилось в сравнении 2022/2023 годов, согласно Германскому отчету о преступлениях, связанных с контрабандой людей.

Тактики побега после попыток контрабанды

Группы контрабандистов все чаще действовали более безрассудно и беспечно по отношению к людям, которых они перевозили, третьим лицам и правоохранительным органам, чтобы избежать обнаружения. "Без учета безопасности пассажиров и других участников дорожного движения, транспортное средство контрабандистов превращается в средство побега", - заявило БКА. Более 200 попыток побега были зарегистрированы в Германии в 2023 году в связи с так называемой "контейнерной контрабандой", с инцидентом, происходившим в каждом четвертом случае.

БКА также сообщило, что криминальная статистика полиции показывает, что в прошлом году было зарегистрировано 266 224 подозреваемых в нелегальном въезде и проживании. "Подозрение в контрабанде в Германию" было связано с около 39 700 человек, что на 33,4% больше, чем в предыдущем году. Главными странами происхождения подозреваемых были Сирия (54 207 человек), Турция (35 732 человека) и Афганистан (35 370 человек).

Нелегальные пересечения границы мигрантами на границе Германии снизились на 7% по сравнению с предыдущим годом, как было объявлено Федеральной полицией в конце июля 2024 года. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер распорядилась о введении фиксированных проверок на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией в середине октября прошлого года и неоднократно продлевала их. Однако полугодовые цифры не полностью надежны из-за отсутствия полной годовой тенденции.

Контрабандисты выбирают альтернативные маршруты

По опыту БКА, в 2023 году произошел сдвиг в маршрутах контрабанды. По сравнению с предыдущим годом наблюдалось увеличение пересечений границы через внешние границы ЕС/Шенгена через центральное Средиземноморье в Италию (центральный средиземноморский маршрут) и через восточное Средиземноморье в Грецию (восточный средиземноморский маршрут). В то же время пересечения границы по маршруту через Западные Балканы, например, через Албанию, и по восточному маршруту, например, через Россию в Польшу, сократились.

Тем не менее, каждая вторая контрабандированная личность, согласно этим данным, прибыла через Польшу (41,9%), каждая третья из Австрии (29,4%), и каждая пятая из Чехии (22,5%). Большинство беженцев, добравшихся до Германии, передвигались пешком (37,1%), в небольших фургонах (25,6%) или в машинах (24,3%). Многие из тех, кого поймали пешком, могли быть доставлены к границе на машинах или небольших фургонах заранее, согласно отчету БКА.

В операциях по контрабанде людей в основном использовались сервисы обмена сообщениями, такие как Telegram и WhatsApp, как сообщает БКА. Кроме того, организации контрабандистов использовали социальные сети для рекламы своих услуг. В основном через Facebook, Instagram и TikTok проводилась активная вербовка для контрабанды в Германию с помощью коротких видео. Тот же подход использовался для вербовки водителей.

Вальгенхейм: ни одна страна ЕС не так привлекательна, как Германия

Председательница БСВ Сахра Вальгенхейм обвинила федеральное правительство в росте числа контрабандированных мигрантов. "Германия предлагает существенные финансовые стимулы и очень мало депортаций, даже если заявка на убежище отклонена", - сказала Вальгенхейм. "Этот токсичный коктейль делает Германию столь же привлекательной для неконтролируемой миграции, как и ни одна другая страна ЕС".

Вальгенхейм критиковала коалицию за создание долгосрочной и неразрешимой проблемы, позволяя нелегальную иммиграцию. "Это печальное наследие 'трафика света' остается, даже если оно расторгнется завтра", - сказала основательница партии.

В качестве примера Вальгенхейм привела Данию, где социал-демократическое правительство проводит строгую миграционную политику. "Германия finally must send a message to the world that the loss of control is over, as Denmark has done", - said Wagenknecht. "Those without protection status should not expect financial aid - except for departure".

В ответ на растущую проблему контрабанды людей немецкое правительство объявило о ужесточении контроля на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Это было сделано для борьбы с потоком контрабандированных лиц, в основном из Сирии, Турции и Афганистана, как указано в криминальной статистике.

Несмотря на усилия по борьбе с нелегальной иммиграцией, Германия остается привлекательной целью для мигрантов из-за щедрых финансовых стимулов и низкого числа депортаций, как критиковала Сахра Вальгенхейм, председательница БСВ.

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