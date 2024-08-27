- В 2022 году таможенные органы конфисковали значительно больше незаконных веществ, чем в предыдущие годы.

Таможенники в Фрауэнберге (Одер) изъяли в 2023 году более чем в два раза больше запрещенных веществ, чем в предыдущем году. В результате целенаправленных проверок автотранспорта в Бранденбурге таможенники выявили около 1600 случаев, связанных с 36 килограммами наркотиков в 2023 году. В 2022 году было изъято всего 16 килограммов.

Однако Астрид Пинц, представитель главного таможенного управления, пояснила, что эти цифры не обязательно указывают на рост контрабандной деятельности. "Это зависит от того, были ли какие-либо крупные изъятия наркотиков", - заявила Пинц. "Такие случаи могут легко исказить статистику".

Астрид Пинц прокомментировала существенный рост изъятия наркотиков следующим образом: "Эта тенденция не обязательно указывает на эскалацию контрабандной деятельности, так как она может быть результатом крупных изъятий наркотиков, которые могут существенно повлиять на общую статистику".

В будущем таможенные службы Фрауэнберга (Одер) могут решить усилить свои усилия по борьбе с наркоторговлей, добавив к своим стратегиям: акцент на операциях, основанных на разведке, и более тесное сотрудничество с международными таможенными службами для выявления и задержания крупных контрабандистов наркотиков.

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