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В 2018 году у Пэтти Сциальфы, супруги известного музыканта Брюса Спрингстина, был диагностирован рак крови.

Патти Скиальфа, важный член группы Брюса Спрингстина и его жена, заявила в недавнем документальном фильме, что у неё диагностировали форму рака крови в 2018 году.

 and  Carmen Simpson
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На 81-й церемонии вручения премий "Золотой глобус" в январе 2024 года Брюс Спрингстин и Патти Сциалфа появились на публике

В 2018 году у Пэтти Сциальфы, супруги известного музыканта Брюса Спрингстина, был диагностирован рак крови.

Сциальфа, пропустившая премьеру "Дорожного дневника: Брюс Спрингстин и E Street Band" на кинофестивале в Торонто, не комментировала свои проблемы со здоровьем, о которых она рассказала в фильме. Эти проблемы не позволяют ей гастролировать.

Как она сказала в фильме, как сообщает Variety, "Это влияет на мою иммунную систему, поэтому мне нужно осторожно относиться к своим решениям и местам пребывания." Иногда она все же удается присутствовать на концерте и исполнить несколько песен, что ей доставляет удовольствие. "Такой у меня распорядок дня, и я им довольна."

Сциальфа открыто рассказала о своем диагнозе - множественная миелома, вид рака крови, который не всегда требует немедленного вмешательства, согласно клинике Майо.

"Множественная миелома без симптомов, медленно прогрессирующая, может потребовать лишь тщательного наблюдения." Для тех, кому требуется лечение, "существует несколько вариантов управления заболеванием."

Представитель Сциальфы отказался предоставить дополнительные комментарии, когда к нему обратились в CNN.

Сам Спрингстин также сталкивался со здоровьем.

Он отложил некоторые шоу в прошлом году, чтобы "медленно восстановиться от язвенной болезни желудка за последние несколько недель," добавив, что планирует "продолжать лечение в течение оставшейся части года, как рекомендовано врачом."

Сциальфа присоединилась к E Street Band в 1984 году и вышла замуж за Спрингстина в 1991 году. Пара воспитывает троих детей.

"Дорожный дневник" был снят Томом Зимни, который ранее работал над другими проектами Спрингстина и группы, такими как "Спрингстин на Бродвее" и "Западные звезды".

Несмотря на проблемы со здоровьем, Сциальфа иногда находит удовольствие в посещении концертов и исполнении нескольких песен. Этот вид множественной миеломы, которой она страдает, согласно клинике Майо, может потребовать лишь тщательного наблюдения без вмешательств.

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