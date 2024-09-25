В 2001 году, один человек выдвинул обвинения в том, что Шон "Дидди" Комбс и его телохранитель отравили и изнасиловали ее, кроме того, утверждая, что они записали инцидент.

Талия Грейвс заявила, что встретила Сида Комбса, известного как Дідді, в возрасте 25 лет через своего бойфренда, который работал в лейбле Комбса Bad Boy. Лето 2001 года Грейвс провела в машине с Комбсом и Джозефом Шерманом, его охранником и главой службы безопасности. Она приняла его предложение выпить, что привело к тому, что она почувствовала себя дезориентированной и слабой, согласно иску.

Она потеряла сознание иlater обнаружила себя голой в студии в Манхэттене, руки были связаны за спиной, как указано в иске. Комбс якобы сексуально насиловал ее, и когда она сопротивлялась, он якобы ударил ей голову о бильярдный стол. В то же время Шерман якобы издевался над ней, когда она то приходила в сознание, то теряла его, согласно иску.

На пресс-конференции во вторник Грейвс, вместе с адвокатом Глорией Оллред, поделилась своими эмоциями через слезы, рассказав о физических и эмоциональных страданиях, которые ей причинил инцидент.

"Смесь физической и эмоциональной боли создала цикл агонии, из которого трудно вырваться", - сказала она. "Я хочу продолжить этот путь к выздоровлению и исцелению. Я рада, что он за решеткой, но это всего лишь временное облегчение".

CNN связалась с представителями Комбса и Шермана за комментариями.

Иск является последним в серии обвинений в сексуальном насилии против Комбса, появившемся через неделю после его обвинений в заговоре с целью racketeering, торговле людьми и перевозке для проституции. Комбсу 54 года, он не виновен в этих обвинениях и был заключен под стражу, а федеральный судья постановил, что он должен оставаться в заключении.

Обвинение утверждает, что Комбс возглавляет "преступную организацию" с другими сообщниками и сотрудниками, устраивает "Freak Offs" с наркотиками с участием жертв и мужчин-секс-работников, документирует случаи физического и сексуального насилия и обнаруживает большие запасы детского масла и лубриканта во время обысков в его домах, среди других утверждений.

Комбса обвиняют в 10 гражданских исках, связанных с различными формами сексуального неподобающего поведения и незаконной деятельности.

После нападения Грейвс испытывала боль и страдания, что заставило ее обратиться за медицинской помощью в службе такси, но она боялась мести Комбса и не вышла из машины, согласно иску.

В результате изнасилования Грейвс якобы страдает от тяжелой депрессии и ПТСР, и она даже пыталась покончить с собой, как она заявила.

В ноябре 2023 года Грейвс узнала через своего бывшего бойфренда, что Комбс и Шерман сняли и распространили видеодоказательства нападения, согласно иску.

Иск утверждает, что Комбс, Шерман и связанные с Комбсом компании нарушили закон Нью-Йорка о защите жертв насилия, мотивированного полом, и нарушили государственный закон о гражданских правах и городской административный кодекс, согласно иску.

Комбса перевели в общежитие в центре содержания под стражей в Бруклине в понедельник, где он разделяет помещение с бывшим CEO FTX Сэмом Банкманом-Фридом и бывшим президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом. Эти высокопрофильные заключенные находятся в более крупном изолированном блоке, отделенном от общего населения и их общих помещений, сообщил источник CNN.

Кара Сканнелл из CNN внесла вклад в этот отчет.

Это развивающаяся история и она будет обновляться.

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