В 2001 году, человек утверждает, что Шон "Дидди" Комбс и его телохранитель подвергли ее наркотикам и нападению, а инцидент также был зафиксирован на видео.

Талия Грейвс утверждает, что пересеклась с Комбсом, когда ей было 25 лет, благодаря своему бойфренду, который работал в лейбле Комбса, Bad Boy. Летом 2001 года она находилась в автомобиле с Комбсом и Джозефом Шерманом, его телохранителем и главой службы безопасности. Она приняла бокал вина от Комбса при данных обстоятельствах, в результате чего почувствовала себя оглушенной, легковесленной и слабой, как указано в иске.

Она потеряла сознание иlater woke up naked в студии в Манхэттене с завязанными за спиной руками, согласно иску. Комбс якобы принудил себя к ней, и когда она пыталась сопротивляться, он ударил ее головой о бильярдный стол. Шерман, как сообщается, также изнасиловал ее, пока она то приходила в сознание, то теряла его, согласно иску.

Представители Комбса и Шермана были kontaktiert для комментария CNN. Грейвс и ее адвокат, Глория Аллред, планируют провести пресс-конференцию во вторник.

Иск является последним в серии обвинений в сексуальном насилии против Комбса. Он последовал всего через неделю после того, как он был обвинен в заговоре о racketeering, торговле людьми и перевозке для занятия проституцией. Комбсу 54 года, он отрицал обвинения и был лишен залога.

Обвинительный акт обвинял Комбса в руководстве "преступной организацией" вместе с другими сообщниками и сотрудниками. Он упоминал "Freak Offs", напичканные наркотиками, с жертвами и мужчинами-проститутками, физическое и сексуальное насилие и обнаружение наркотиков, детского масла и лубриканта в домах Комбса во время рейда.

Комбс также был обвинён в 10 гражданских исках по разным правонарушениям и незаконным действиям, в том числе сексуального характера.

После нападения Грейвс испытывала боль и страдания и искала помощи в больнице, но не вышла из машины из-за своего страха перед Комбсом, так как считала, что он может причинить ей и ее семье вред, если она его сообщат, как указано в иске.

Из-за травмы от нападения Грейвс якобы страдает от тяжелой депрессии и ПТСР и даже пыталась совершить самоубийство.

В ноябре 2023 года Грейвс узнала, что Комбс и Шерман якобы записали и распространили видео-доказательства нападения, которое они якобы показывали другим, согласно иску.

Иск обвиняет Комбса, Шермана и связанные с Комбсом компании в нарушении закона Нью-Йорка о защите жертв насилия, мотивированного полом, и утверждает, что Комбс и Шерман нарушили государственный закон о гражданских правах и городской административный кодекс.

Теперь Комбс живет в общежитии с другими высокопрофильными заключенными в Метрополитен-Детеншн Центр в Бруклине, в том числе бывшим CEO FTX Сэмом Банкманом-Фридом и бывшим президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом. Эти заключенные живут в более крупном изолированном от общественности блоке и не имеют доступа к общим зонам тюрьмы, сказал источник CNN.

Кара Сканнелл из CNN внесла свой вклад в этот отчет.

Это развивающаяся история, и она будет обновляться.

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