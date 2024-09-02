В 20:23 военный аналитик Греселл обсуждает боевую ситуацию в Донецке, называя Покровск "основным последним барьером обороны" Украины.

Прогресс в Курске замедляется, Россия усиливает активность возле Покровска Прогресс в Курске происходит медленно, что приводит к эскалации военных действий России вокруг Покровска. Этот украинский город имеет стратегическое значение, так как находится на "последней крупной, эффективно укрепленной оборонительной линии", по словам стратега Густава Гресселя. Это приводит к тому, что пространство для ошибок украинских сил постепенно сокращается.

Обновление в 19:50: Союзники Украины ожидают скорой поставки иранских ракет России Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что союзники Украины ожидают поставку баллистических ракет из Ирана в Россию в ближайшее время. Если это произойдет, это может спровоцировать быстрый ответ от союзников Украины. С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Иран уже предоставил России значительное количество беспилотников. Передача баллистических ракет будет тревожным развитием в текущем конфликте, согласно отчету, ссылаясь на различные неназванные источники. К сожалению, источники не предоставили срока или масштаба поставок. Однако один официальный представитель сказал, что поставки могут начаться в течение нескольких дней. Мощь баллистических ракет, которые могут летать быстрее, чем крылатые ракеты или беспилотники, и нести более существенные полезные нагрузки, примечательна.

Обновление в 19:24: Без прогресса в Покровске в течение двух дней, по словам Зеленского По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска в Донецкой области не продвинулись в течение двух дней подряд. Однако ситуация в Покровске на восточном фронте остается сложной, сказал Зеленский, ссылаясь на отчет командующего Вооруженными силами Украины Александра Сирского, опубликованный украинской газетой "Киевский независимый". Окружающая Покровск территория в течение месяцев была зоной боевых действий, служа важным логистическим центром для украинских сил. Российские войска недавно добились значительных успехов (см. обновление в 17:22).

19:03: Глава МАГАТЭ готовится посетить Киев и АЭС в Запорожье Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Киев и атомную электростанцию в Запорожье на следующий день. Станция, захваченная Россией во время их вторжения почти два с половиной года назад, подвергалась нападениям и попыткам саботажа. Обе страны обвиняют друг друга в ответственности за эти инциденты. В середине августа инспекторы сообщили о повышенной напряженности на объекте. Взрыв вблизи зоны безопасности, который, как считается, был вызван беспилотником с взрывным устройством, был указан МАГАТЭ.

18:09: Новая помощь Нидерландов Украине объявлена премьер-министром Премьер-министр Нидерландов Дик Шооф объявил пакет помощи Украине на сумму более 200 миллионов евро во время неожиданного визита в Запорожье. Это первый визит Шоофа в Украину с момента его вступления в должность в начале июля. Он сменил Марка Рютте, который станет следующим генеральным секретарем НАТО в октябре. Зеленский поблагодарил Нидерланды за спасение многих жизней благодаря их помощи. "Наши отношения никогда не были крепче. Мы разделяем общую цель достичь справедливого и долговременного мира", - заявил Зеленский.

17:47: НПЗ PCK остается под немецким контролем Нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, скорее всего, останется под федеральным управлением в ближайшее время. Согласно сообщениям, немецкое правительство готовится продлить доверительное управление большинством акций НПЗ PCK, принадлежащих российскому государственному конгломерату Роснефть, за пределами 10 сентября. Доверительное управление было введено в связи с решением Германии прекратить импорт российской нефти в ответ на российское вторжение в Украину. PCK переключился на альтернативных поставщиков в начале 2023 года. Кроме Шведта, два других объекта также затронуты этим решением. Роснефть владеет 54% акций НПЗ PCK в северо-восточной Бранденбурге.

17:22: Россия зафиксировала крупнейшие территориальные приобретения в Украине с октября 2022 года - 15 квадратных километров в день По расчетам американского аналитического центра Института изучения войны (ISW), Россия в августе добилась значительных успехов, превзойдя рекорд, установленный в октябре 2022 года. В августе российская армия смогла захватить 477 квадратных километров территории в Украине, что эквивалентно среднесуточному показателю в 15 квадратных километров. Этот рост в основном наблюдался в Донецкой области восточной Украины, где российская армия находилась всего в 7 километрах от стратегически важного логистического центра Покровска накануне.

16:40: Коррупционные обвинения против российского военного чиновника В России начаты расследования в отношении еще одного высокопоставленного военного офицера по обвинению в коррупции. Как сообщает Следственный комитет России через Telegram, генерал Валерий Муминджанов обвиняется в получении взятки на крупную сумму. Это преступление может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 15 лет в России. Муминджанов занимает должность заместителя командующего Ленинградским военным округом по логистике и ранее работал в Министерстве обороны. По данным следствия, он получил взятку, превышающую 20 миллионов рублей (приблизительно 202 000 евро), в связи с завершением поставок контрактов на форму. С апреля по крайней мере десять военных чиновников, в том числе генералы и высокопоставленные сотрудники Министерства обороны в Москве, были целью российских правоохранительных органов из-за обвинений в коррупции или мошенничестве. Некоторые эксперты подозревают, что может идти кампания по "очищению рядов".

16:25 Операция в Курске проходит по плану - Зеленский: По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция в российском регионе Курск проходит согласно плану. Он сделал это заявление во время рабочего визита в Запорожье, как сообщает корреспондент государственного новостного агентства Укринформ. "Операция в Курске достигает своих целей и проходит по плану", - сказал Зеленский. "Что касается трудностей в направлениях Покровск и Торецк, мы считаем, что операция в Курске также может способствовать этому", - добавил президент Украины. Боестолкновения в Курской области могут привести к снижению интенсивности атак российских войск в Покровске и Торецке, "но там сейчас сложно", - сказал он. Он также упомянул, что наиболее боеспособные бригады России были развернуты на этих участках фронта с самого начала.

15:52 Лесные пожары угрожают селам в оккупированном Луганске - нет пожарных, чтобы их тушить?: Жители оккупированного Луганска сейчас сталкиваются не только с войной, но и с угрозой природы: лесные пожары угрожают региону. Социальные сети заполнены жалобами на отсутствие пожарных, чтобы потушить огонь.

15:16 Украина получает систему Patriot от Румынии: Правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПВО Patriot. Документ теперь будет передан на окончательное голосование в парламенте, как сообщает Рейтер. Согласно сообщению, Бухарест согласился в июне 2022 года передать одну из своих двух оперативных систем ПВО Украине при условии, что союзники заменят ее аналогичной системой ПВО.

14:53 Мобилизация в Украине: петиция призывает снизить возрастной порог до 50 лет: Петиция призывает президента Украины Владимира Зеленского снизить возрастной порог для мобилизации до 50 лет. На данный момент петицию подписали более 25 000 человек, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". Текущий возрастной порог для мобилизации в Украине составляет 60 лет. Согласно украинскому законодательству, электронная петиция президенту должна получить не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы быть рассмотренной. Осталось 34 дня, чтобы собрать подписи.

14:34 Пострадавшие в российском приграничном регионе Белгород: В результате украинских атак на российский регион Белгород и его столицу с таким же названием пострадали 11 человек, в том числе двое детей, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. По данным Reuters, местные власти решили закрыть несколько школ и детских садов в регионе на неделю после атак. Во многих регионах Украины и России 2 сентября - первый день школы после летних каникул.

14:10 Мечеть повреждена в результате ракетного удара России по Киеву: В результате ракетного удара России по Киеву ночью (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29) была серьезно повреждена мечеть и прилегающий исламский культурный центр. В посте в Twitter президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия не уважает духовные или человеческие ценности и не уважает никакую религию или веру. "Она продолжает свою разрушительную кампанию против украинского народа и пытается уничтожить все наши сообщества и даже святые места поклонения", - добавил Зеленский. Главный муфтий местной общины Вадим Дашевский сказал Reuters, что нападение на мечеть было "подлым актом".

12:58 Польша рассматривает возможность сбивать российские БПЛА: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что ему следует сбивать входящие российские БПЛА и другие самолеты, исходящие из Украины, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство, как он сказал Financial Times (FT). Сикорский не согласен с позицией НАТО, согласно которой риск эскалации конфликта через прямое противостояние с российскими силами слишком велик. На данный момент военный альянс отказался от применения силы против российских БПЛА и ракет в Украине, а также отклонил просьбу Киева о зоне, свободной от полетов, внутри страны. Сикорский сказал FT, что, по его мнению, целеустремленное уничтожение вражеских самолетов до их входа в воздушное пространство будет законным актом самообороны. "Учитывая, что они вошли в наше воздушное пространство, риск становится значительным, что кто-то может пострадать от обломков".

12:12 Мунц обсуждает реакцию России на победы AfD и BSV на выборах: Победы AfD и BSV на выборах в Тюрингии и Саксонии также вызывают интерес у России. Корреспондент ntv Рейнер Мунц сообщает о реакциях на успехи AfD и BSV и объясняет, как русские относятся к тому, что, возможно, крупнейшему дрону-вселенному, когда-либо направленному на российскую столицу.

11:40 Путин поздравил российских военных с территориальными приобретениямиПрезидент России Владимир Путин похвалил быстрый темп продвижения российских сил в захвате новых территорий в соседней Украине. Он заявил, что контрнаступление Украины в Курской области мало повлияло на прогресс российских сил в Донецкой области. "Не только о продвижении на 200 или 300 метров", - сказал Путин российским информационным агентствам. "Речь идет о нескольких квадратных километрах. Эта быстрая наступательная операция в Донецкой области необычна". Путин ненадолго заглянул в Туву, сибирскую республику, во время своей поездки в Монголию, чтобы принять участие в новом уроке под названием "Беседы о важных вещах", введенном после начала конфликта. Урок является частью пропагандистской кампании по обучению детей политической позиции Кремля. Путин часто берет на себя роль учителя во время публичных уроков, даже в первый день школы. На этом уроке он повторил свою утверждение, что конфликт, который он начал, был для защиты России.

11:07 ВСУ сбили 22 ракеты и 20 дроновВоздушные силы Украины сообщают, что сбили 22 из 35 российских ракет и уничтожили 20 из 23 российских ударных БПЛА.Nine баллистических ракет и 13 крылатых ракет были перехвачены над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео: ракетный удар России по ХарьковуРоссия уже несколько дней обстреливает Харьков ракетами, сообщают украинские источники. В воскресенье было выпущено не менее 10 ракет, поразивших торговый и развлекательный центр. Пострадали десятки людей.

10:01 Количество жертв российского удара по Сумы возрослоКоличество жертв ракетного удара России по Сумам, северо-восточному украинскому городу, возросло. Министерство внутренних дел Украины сообщает о 18 раненых, в том числе 6 детей, при этом предыдущий отчет сообщал о не менее 13 раненых гражданских, в том числе 4 детей. Удар был нанесен по центру социальной и психологической реабилитации детей и приют. Безопасность в регионе Сумской ухудшилась после incursio в Россию 6 августа. Сумы, население которого составляет более 250 000 человек, находятся примерно в 350 км к востоку от Киева.

09:29 Киев сообщает о двух раненых в результате ракетного удара РоссииРоссия вновь обстреляла украинскую столицу Киев ракетами (ссылки 05:39 и 06:20). По меньшей мере двое пострадали от обломков сбитых ракет, сообщили местные власти. Были повреждены здания и инфраструктура, начались пожары. Был объявлен общенациональный сигнал тревоги в течение почти двух часов, с вечера до утра.

08:57 ISW: большинство россиян поддерживают войну в УкраинеРоссийское население продолжает поддерживать конфликт в Украине, согласно последнему отчету Института изучения войны (ISW), даже после incursio Украины в российский пограничный регион Курск. Независимое российское агентство опросов общественного мнения "Левада-центр" обнародовало поддерживающие цифры. Поразительно, поддержка военной операции России в Украине среди россиян существенно возросла в августе, с 78% опрошенных, по сравнению с 75% в июле и 77% в июне. Эксперты ISW считают, что российское население не кажется уставшим от войны, что дает Кремлю большую гибкость для ведения затяжной войны износа против Украины.

08:11 Украина раскрывает данные о потерях РоссииГлавный штаб Украины обнародовал данные о потерях российских войск в Украине, оценивая, что Россия потеряла около 617 600 soldiers с 24 февраля 2022 года, с ежедневной потерей 1300. Отчет из Киева также сообщает, что были уничтожены 9 танков, 10 артиллерийских систем, 1 реактивная система залпового огня и 30 БПЛА. С начала основной операции Россия, как сообщается, потеряла более 8601 танка, 17 646 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, БПЛА, 28 кораблей и 1 подводную лодку. Западные оценки дают более низкие цифры потерь, но они могут быть занижены.

07:29 Губернатор: Запорожская область испытала 171 атаку за 24 часаПо данным регионального военного губернатора Ивана Федорова, опубликованным в Telegram, украинский регион Запорожье испытал 171 атаку в течение 24 часов. Российские силы якобы использовали 95 дронов в четырех воздушных ударах по поселкам Лобково, Пятигорское и Новодариевка.

07:03 Спасенный выжил под завалами в ХарьковеСпасатели успешно спасли человека из-под обломков обрушившегося концертного зала в Харькове после ракетного удара России. Согласно сообщениям Reuters, спасенный человек жив и чувствует себя хорошо сразу после спасения. Власти сообщили, что более 40 человек, в том числе пять детей, получили ранения в результате ракетных ударов России по Харькову, которые разрушили торговый центр и концертный зал в воскресенье днем.

06:20 Киев страдает от бомбардировок и взрывов: российская авиационная атакаРоссийские силы, как сообщается, выбрали обширную авиационную атаку, в том числе с использованием беспилотников, более десяти крылатых ракет и множества баллистических ракет, против Украины, в основном целясь в Киев и потенциально другие города, как подтвердил украинский военный. Взрывы побудили киевлян искать укрытие в укрытиях от воздушных атак. Мэр Виталий Кличко подтвердил ущерб в районах Голосеевский и Соломенский, в то время как Кличко и глава киевской военной администрации Сергей Попко заявили о множестве пожаров в районе Шевченковский. Один человек якобы пострадал в районе Шевченковский из-за обломков, падающих с крыш. "Готовьтесь к ответным действиям. Противник почувствует это", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак через Telegram.

05:39 Российская ракетная атака по КиевуКиев снова стал мишенью российской ракетной атаки, как сообщает украинская военная. Единицам ПВО приходится работать непрерывно, чтобы защищаться от нападения, как объявили представители украинской военной через Telegram. Свидетели в Киеве сообщают о нескольких громких взрывах, что указывает на активацию систем ПВО. В настоящий момент неизвестно точное количество выпущенных ракет и возможный ущерб.

04:46 Путин: Строительство нового газопровода в Китай в процессеСтроительство нового российского газопровода через Монголию в Китай якобы продвигается согласно плану, как заявил президент Владимир Путин. Путин рассказал в интервью монгольской газете "Оноодор", что в январе 2022 года было утверждено технико-экономическое обоснование и проведены технические обследования, как сообщается на сайте Кремля. Планируемый газопровод "Сила Сибири - 2" оценивается в способность транспортировки 50 миллиардов кубометров природного газа в год из российского Ямало-Ненецкого автономного округа в Китай через Монголию.

03:34 Российские войска обстреляли детский дом в Сумах: 13 пострадавшихРоссийские войска якобы атаковали как центр социально-психологической реабилитации детей, так и детский дом в Сумах ракетами. Украинская правда сообщает, что в результате пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Здание находится в жилой зоне, как сообщает местная военная администрация.

02:26 Большинство поляков хочет сбивать российские разведывательные дроныБольшинство поляков, согласно опросу, проведенному польской газетой "Резекспосполита", считают, что польская армия должна сбивать российские дроны, вторгающиеся в польское воздушное пространство во время операций в Украине. Это мнение относится к неопознанному летающему объекту, предположительно являющемуся беспилотником-камикадзе Shahed, который висел над Польшей в течение 30 минут 26 августа, прежде чем исчезнуть. Полковник Томаш Древеняк заявил, что Россия, скорее всего, тестирует систему ПВО Польши, запуская дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Гибель в Белгородской области в результате обстрела УкраиныВ результате украинского обстрела в российской области Белгород погиб один человек в селе Шагаровка на границе, как сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Еще трое пострадали во время обстрела села Шебекино. Множество других сел также пострадали от украинского обстрела.

23:08 Россия отразила 158 украинских ударов беспилотникамиРоссия заявила, что успешно отразила "интенсивные" украинские атаки беспилотниками на Москву и 14 других регионов. Министерство обороны сообщает об interception 158 летающих объектов за ночь, как сообщается через Telegram. По официальным данным, десять дронов атаковали Москву.

22:24 Обширная российская авиационная атака на Харьков: число пострадавших возросло до 47Общее число пострадавших в результате обширной российской авиационной атаки на Харьков возросло до 47, в том числе семь детей, как объявила украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям через Telegram. Во время атаки были повреждены многочисленные гражданские объекты, такие как торговый центр, как видно на фотографиях из новостных агентств.

21:06 Украинская энергетическая компания объявила о черныхoutagesИз-за массированных российских атак на инфраструктуру электроэнергии Украины ожидаются многочисленные отключения электроэнергии в понедельник. Об этом сообщила украинская энергетическая компания Ukrenergo, как сообщает Ukrinform. Поставка электроэнергии на критически важные объекты не будет нарушена. Тем не менее, Ukrenergo предупреждает, что диапазон ограничений может меняться.

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1. Президент Украины выразил обеспокоенность перед Комиссией по застою в Курске и усилению российской активности возле Покровска.2. В контексте ожидаемой поставки иранских ракет России союзники Украины призывают Комиссию принять немедленные меры для предотвращения возможного эскалации конфликта.

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