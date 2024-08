В 20:05 Зеленский поддерживает главнокомандующего Сирского

19:19 Российские пользователи сетуют на сбои в интернете - подозревается кибератака Украины

Кибервоины из украинской военной разведки якобы провели масштабную кибератаку на российских интернет-провайдеров, сообщает украинское издание "Киев независимый". По словам информатора из военной разведки, несколько цифровых платформ в российских отраслях стали недоступными. Последняя атака якобы затронула не менее 33 серверов и 283 офисных компьютера в промышленных объектах, вывела из строя 21 веб-сайт и уничтожила 15 облачных и систем хранения данных. Украинские кибервоины также якобы оставили проукраинские лозунги на затронутых цифровых платформах. Российские пользователи сообщили о проблемах с телекоммуникационной компанией Ростелеком, прерывистой связи у мобильных операторов МТС и Билайн, и технологическом гиганте Яндекс и его сервисах. Информатор заявил, что российские платформы, ставшие жертвами кибератаки, поддерживали и финансировали конфликт России против Украины.

18:31 Лукашенко выражает "нежность и уважение" к украинцам в ироничной приветственной речи

Белорусский диктатор Александр Лукашенко решил поздравить украинский народ с Днем Независимости, несмотря на развертывание значительной части своей армии на границе с Украиной. В сообщении, отправленном на государственном Telegram-канале Pul Pervogo, Лукашенко заявил: "Белорусская земля всегда была нежной к трудолюбивому и дружелюбному украинскому народу". Он добавил, что "наше общее наследие, семейные связи и общий желание быть друзьями и жить в гармонии с соседями связывают нас". Лукашенко также заявил: "Я уверен, что мирные речи не только возможны, но и обязательны сегодня для благополучия нынешнего и будущих поколений славян. Другого пути нет. Белоруссия продолжит делать все необходимое для обеспечения региональной безопасности в кратчайшие сроки".

17:49 Шольц и Зеленский обсуждают дела по телефону и дают обещание

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента Украины Владимира Зеленского о "непреклонной преданности" Германии в телефонном разговоре. Согласно заявлению официального представителя правительства Стеффена Хебestreита, Шольц говорил с Зеленским о военной и гуманитарной ситуации в Украине в День Независимости. Канцлер вновь заверил о непреклонной преданности Германии Украине в свете продолжающейся российской агрессии, как заявил Хебestreит. Зеленский поблагодарил правительство Германии за постоянную военную помощь, в частности, в области ПВО. "Оба согласились с важностью швейцарского процесса саммита и обсудили его продолжение", - добавил Хебestreит, имея в виду конференцию по Украине в Швейцарии в середине июня.

17:02 Популярность Путина среди россиян падает после наступления в Харькове

Опрос, проведенный Аналитическим центром Юрия Левады, показывает снижение рейтинга одобрения и доверия президенту России Владимиру Путину после наступления украинских сил в Харькове. Медуза, российский медиа-портал, базирующийся в Латвии, сообщает эту информацию, ссылаясь на данные исследовательского агентства Агентство. Медуза сообщает, что, согласно данным сайта Аналитического центра Юрия Левады, рейтинг одобрения Путина упал на 3,5 процента по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 73,6 процента, а доверие к нему упало на 2,6 процента до 78,2 процента. Это самое значительное снижение с начала конфликта между Россией и Украиной.

16:24 Лондон: разговоры Кремля о переговорах - пустая болтовня

Отдел британской военной разведки сообщает, что несмотря на заявления высокопоставленных российских официальных лиц о готовности к переговорам, другие заявления подтверждают, что Россия по-прежнему стремится достичь первоначальных целей Кремля в Украине. Министерство обороны Великобритании ссылается на заявление Дмитрия Рогозина, бывшего заместителя премьер-министра России и "сенатора" из оккупированной области Запорожье, который хвастался разрушением украинской литературы. Рогозин выступает за полное уничтожение всего "украинского" и заявляет, что любое перемирие с Украиной означает "неминуемую смерть для наших детей". "Эти заявления являются последними в серии антиукраинских заявлений высокопоставленных российских официальных лиц, которые подрывают и угрожают украинской идентичности и культуре", - отмечает в своем отчете британский отдел военной разведки. Вероятно, многие в российском правительстве придерживаются максималистских целей в конфликте, включая уничтожение украинской культуры, идентичности и государственности, продолжает он. "Даже с якобы российской готовностью к переговорам, которую 1 июля 2024 года заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков", - заключает отчет.

15:50 Зеленский: Украина впервые использует новый дрон-ракета

Военные Украины впервые отреагировали на Россию с помощью нового оружия - дрона-ракеты Паланка, как сообщил президент Владимир Зеленский во время празднования Дня Независимости. "Это новый способ отвечать агрессору. Враг повержен. Я благодарю всех, кто способствовал этому успеху. Всем разработчикам, производителям и нашим солдатам. Я горжусь вами", - заявил Зеленский. Это, несомненно, создаст проблемы для России, и будет труднее точно определить, что цель ракеты или дрона. Это оружие "совершенно нового класса".

15:31 Украинские беженцы сохраняют притязания как поздние репатрианты

16:56 Министерство внутренних дел Германии объявило, что перемещенные украинцы сохранят право на возможное возвращение как поздние репатрианты. Это будет обеспечено соответствующим указом, объявленным государственным секретарем Юлианой Зеферт из Министерства внутренних дел на мероприятии «День родины» Ассоциации изгнанников (БдВ) в Берлине. Для беженцев из страны, attacked by Russia for over two years, это правило будет применяться ретроактивно с момента начала конфликта, добавила она. Даже те, кто ранее безуспешно подавал заявку на статус позднего репатрианта из-за своего военного перемещения, теперь могут предъявить свои требования и возобновить заявку - при условии соблюдения дальнейших правовых требований Закона о немецких изгнанниках.

14:56 Зеленский угрожает Путину, Россия может стать «буферным государством»

В своем выступлении по случаю Дня независимости Украины президент Владимир Зеленский подчеркнул решимость народа оставаться свободным. "Мы не позволим превратить землю в серую зону, где будет легально развеваться сине-желтый флаг (национальный флаг Украины)", - сказал Зеленский в своем выступлении. Украинцы отомстят агрессору за все неприятности - в пропорции, предупредил Зеленский. Он сказал президенту Владимиру Путину, что тот должен быть осторожен, если хочет превратить Украину в буферную зону, имея в виду контрнаступление в Курской области.

14:28 Российская атака убивает пять гражданских лиц на востоке Украины

По меньшей мере пять гражданских лиц были убиты в результате российской атаки на востоке Украины этим утром, сообщили официальные лица. Спасательные службы находятся на месте в городе Костиантыновка, объявил губернатор Донецкой области Вадим Филащенко в Telegram. Он снова призвал жителей искать убежище. Костиантыновка находится поблизости от фронта, где российские войска добились успехов в последние месяцы и неоднократно обстреливали ближайший город Покровск, важный логистический центр украинских сил.

14:06 Дом украинского анархиста Нестора Махно в Хuliaipole поврежден в результате атаки на Сaporishshia

Исторический дом и семейное имение украинского анархиста Нестора Махно в Хuliaipole были повреждены в результате российской атаки на Сaporishshia. Об этом сообщила газета "Киевский независимый", ссылаясь на Национальную полицию Украины. Дом знаменитого революционера 20 века был превращен в музей. После российской атаки здание получило значительные повреждения. По данным Национальной полиции, российская армия нанесла 306 ударов по девяти передовым поселениям в Сaporishshia за последние сутки, повредив или разрушив несколько домов и инфраструктуры. Не было сообщений о погибших или раненых гражданских лицах.

13:38 115 украинских солдат вернулись из российского плена

115 украинских солдат вернулись из российского плена. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский через Telegram. "Мы помним каждого из них. Мы ищем и делаем все возможное, чтобы вернуть всех", - написал украинский лидер. Он поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за посредничество в обмене пленными с Москвой. Зеленский также опубликовал несколько фотографий освобожденных пленных в Telegram, заявив, что они включают членов украинской армии, национальной гвардии, флота и пограничной службы.

13:25 Обмен пленными между Россией и Украиной состоится сегодня

Обмен пленными между Россией и Украиной вот-вот состоится: сегодня будет обменено по 115 пленных с каждой стороны, заявил представитель посредничающих Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Это будет первый такой случай после того, как Украина начала свою наступательную операцию внутри России в этом месяце. Государственное российское информационное агентство РИА подтвердило это, ссылаясь на Министерство обороны России. Российские солдаты, захваченные украинцами во время их наступления в Курской области, якобы находятся на территории Белоруссии. Это будет седьмой такой обмен, посредничаемый ОАЭ, с тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Абу-Даби, близкий партнер США в области безопасности, сохранил хорошие отношения с Москвой в течение всего конфликта, что вызывает раздражение западных правительств. В то же время отношения с Киевом также укрепились.

13:16 Президент Польши Дуда и премьер-министр Литвы Симоните присутствуют на празднованиях в Киеве

Украина сегодня празднует свой 33-й День независимости. Президент Украины Владимир Зеленский принимает президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Литвы Ингриду Симоните по этому случаю. Офис президента Украины опубликовал несколько фотографий с празднований в Киеве:

12:56 Латвия предоставит $126 млн военной помощи Украине в 2024 году

Латвия обещает $126 млн (€112 млн) военной помощи Украине в этом году и будет способствовать расширению инициативы по дронам. Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook. Ранее он встречался с латвийской делегацией, возглавляемой министром обороны Латвии Андris Spruds. "Особенно важной темой является укрепление коалиции по дронам, в которой Латвия играет одну из ведущих ролей", - сказал Умеров. Латвия предоставит Украине тысячи дронов, чтобы помочь отразить масштабную российскую агрессию. По словам министра обороны Украины, в коалицию уже входят десятки стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал значительный шаг к присоединению Украины к Международному уголовному суду (МУС), подписав закон о ратификации Римского статута. Это приближает Украину к интеграции в ЕС, считающейся важным шагом. Ранее парламент дал согласие на это. МУС выдал международные ордера на арест лиц, таких как президент России Владимир Путин.

11:38 "Свобода от влияния Москвы": Целений подписал закон, запрещающий про-российскую православную церковьПрезидент Владимир Целений подписал закон, запрещающий про-российскую Украинскую православную церковь. Он подчеркнул, что этот шаг укрепит независимость Украины. Опубликованный на веб-сайте украинского парламента, закон был одобрен парламентом во вторник, запрещающий религиозные организации, связанные с Москвой. Россия осудила этот шаг. Закон устанавливает срок для религиозных организаций, чтобы они порвали связи с Россией. Реализация закона может занять годы, сказал Целений, обращаясь к толпе: "Сегодня Украинская православная церковь движется к свободе от влияния Москвы."

11:02 Новости: Пожар на российском складе боеприпасов после удара дрономСогласно сообщениям, Украина обстреляла военную цель: российский склад боеприпасов в регионе Воронеж, якобы подвергся ударам украинских беспилотников, согласно независимому новостному источнику Астра. Целью был склад вблизи города Острогожск, примерно в 100 километрах к югу от Воронежа. Хотя официальные лица не подтвердили, что это был склад боеприпасов, губернатор Александр Гусев объявил режим чрезвычайной ситуации в трех поселениях из-за "ликвидации последствий пожара и взрыва взрывчатых объектов".

10:26 Целений: "Война вернулась в Россию"Президент Украины Владимир Целений заявил, что война "вернулась в Россию". Своим вторжением в Украину Россия пыталась "разрушить" Украину, заявил Целений в видеообращении, отмечающем День независимости своей страны. Вместо этого Украина отмечает свой 33-й День независимости. "И то, что враг принес на нашу землю, теперь вернулось к своему источнику", - сказал Целений. Его видеообращение, по сообщениям, было снято на границе, откуда Киев запустил свою внезапную контрнаступную операцию в России 6 августа.

09:54 Россия объявляет чрезвычайное положение в Воронежской области после ночного удара дрономРоссия объявила чрезвычайное положение в части Воронежской области, граничащей с Украиной, после ночного удара дроном. Губернатор Александр Гусев объявил в Телеграмме, что российские силы перехватили пять дронов, но обломки, упавшие, вызвали пожар, который привел к взрыву взрывчатых веществ. Этот инцидент не повредил никакие гражданские здания, подчеркнул Гусев, но потребовал принятия чрезвычайных мер в трех поселениях. Около 200 человек были эвакуированы, и две женщины получили ранения, одна из которых была госпитализирована.

09:31 Киев: 1160 российских солдат "побеждены" за деньОфициальные данные Киева показывают высокие потери со стороны России: 1160 российских солдат были убиты или выведены из строя за день. Согласно Министерству обороны Украины, 606 490 российских солдат были "побеждены" с начала войны в феврале 2022 года. Министерство также сообщает, что враг потерял 9 дополнительных танков (всего 8542) с момента начала вторжения. Украина утверждает, что уничтожила или захватила более 16 600 бронетранспортеров и около 14 000 дронов. Эти цифры нельзя независимо проверить, поскольку Москва хранит молчание о своих потерях в Украине.

08:48 Целений: "Мы постепенно вытесняем российскую армию из Харькова"Президент Украины Владимир Целений заявил, что российскую армию вытесняют из Харьковской области. Он сделал это заявление в своем вечернем видеообращении после беседы с главнокомандующим украинскими вооруженными силами, генералом Александром Сирским. "Харьков действительно героический город, дом для людей и жизни. С ранней весны наша оборона успешно отбивала попытки России продвинуться к Харькову и разрушить наш город и всю Харьковскую область. Мы постепенно вытесняем российскую армию."

08:10 Власти сообщают о 10 раненых в результате обстрела Харьковской области российскими войскамиДесять человек получили ранения в результате обстрела российскими войсками в Харьковской области вчера, сообщает государственное новостное агентство Ukrinform со ссылкой на Александра Прокудина, главу военной администрации Харьковской области.

07:54 Российские ракеты поразили объекты хранения зерна в Сумской областиРоссийские ракеты поразили несколько объектов хранения зерна в Сумской области, сообщает региональная прокуратура, как сообщает государственное новостное агентство Ukrinform. Российские войска запустили ракетные атаки на объекты хранения зерна вчера днем.

07:29 Сообщается: удар дроном повредил склад боеприпасов в российской Воронежской областиУдар дроном прошлой ночью в российской Воронежской области вызвал пожар и взрыв взрывчатых веществ, сообщает "Киевский независимый", ссылаясь на губернатора Александра Гусева. Российские подразделения ПВО якобы сбили несколько беспилотных летательных аппаратов над областью, с обломками, вызвав пожар и взрыв на неопределенном месте. Российский Telegram-канал Астра сообщает, что взрыв произошел на складе боеприпасов в Острогожске. В последние месяцы украинские силы провели серию ударов дронов, целясь в военную инфраструктуру и нефтяную промышленность России.

06:53 США вводят санкции против более 400 организаций и лиц, якобы поддерживающих Россию в конфликте на УкраинеПо данным Госдепартамента США, около 400 организаций и лиц подверглись санкциям за якобы оказание поддержки России в конфликте на Украине. Аарон Форсберг, директор по политике экономических санкций в Госдепартаменте США, заявил: "Сегодняшние меры причинят боль России там, где она чувствительна". Меры затрагивают различные секторы в России, в том числе энергетический сектор, и компании в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Китайские фирмы, подозреваемые в оказании помощи Москве в обходе западных санкций и укреплении своей военной мощи, также были включены. Например, отдел импорта-экспорта китайской группы компаний "Дalian Machine Tool" якобы поставила российским компаниям двойное использование товаров на сумму $4 млн. Посольство Китая в Вашингтоне через своего спикера Лю Пэнью выразило протест против односторонних санкций и подчеркнуло важность поддержания регулярной торговли между Китаем и Россией.

06:18 Беларусь и Китай укрепляют сотрудничество в сферах безопасности, финансов и энергетикиБеларусь и Китай согласились усилить сотрудничество в сферах безопасности, финансов и энергетики, сообщает украинская газета "Киевский независимый". Страны стремятся не только укрепить сотрудничество в сфере безопасности, но и укрепить связи в финансовом и энергетическом секторах, а также усилить сотрудничество в цепочках поставок промышленных товаров.

04:38 Премьер-министр Великобритании Стармер обещает долгосрочную поддержку Украине в День независимостиПремьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал продолжать поддерживать Украину в День независимости. Стармер сказал всем украинцам: "Мы с вами сегодня и навсегда". Его слова отражают предыдущую беседу с президентом Украины Володимиром Зеленским, где он вновь подтвердил приверженность Англии Украине. По словам Стармера, правительство Великобритании и вся нация стоят за Украиной, обещая помощь в течение всего необходимого времени.

01:29 Норвегия дает разрешение на разработку и финансирование гранат для УкраиныНорвегия предоставила Украине лицензию на разработку 155-мм гранат и обязалась финансировать проект. Норвежская компания Nammo согласовала с украинской компанией по обороне лицензию на производство артиллерийских гранат в Норвегии. "Норвегия в настоящее время поставляет боеприпасы из своих собственных запасов и напрямую от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своими планами с Украиной. Это означает, что украинские вооруженные силы могут быть обеспечены быстрее", – сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арольд Грам.

23:54 Кисеветер об инциденте на базе НАТО в Гайленкирхене: потенциальная цель гибридной войны РоссииВ связи с повышенными предупреждениями на базе НАТО в Гайленкирхене и признаками возможных атак российских дронов немецкие политики в области безопасности призывают к повышенной бдительности. Эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кисеветер сказал газете "Тагесшпигель": "Мы должны осознавать, что Германия уже давно является целью гибридной войны России, и поэтому военные объекты и особенно те, которые важны для НАТО в Германии, находятся в фокусе потенциальных диверсий и шпионажа". Он также заявил, что база в Гайленкирхене, важный объект НАТО из-за системы раннего предупреждения и контроля AWACS, в настоящее время находится под усиленными мерами безопасности.

22:21 Латвия отправляет крупнейшую партию дронов на УкраинуЛатвия объявила о самой крупной поставке дронов на Украину на данный момент. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что 1400 дронов, произведенных в Латвии, готовы к отправке, завершив более 2700 закупок дронов у латышской промышленности. Наравне с Великобританией Латвия возглавляет альянс по поставке миллиона дронов на Украину, члены которого, в том числе Германия, обязались инвестировать в производство дронов и поставлять дроны и запасные части на Украину.

21:34 Байден обещает новую военную помощь Украине, делая акцент на противовоздушной оборонеПрезидент США Джо Байден пообещал новую военную помощь Украине, делая акцент на противовоздушной обороне. По данным Белого дома, пакет помощи включает противовоздушные ракеты, оборудование для защиты от дронов, противотанковые ракеты и боеприпасы. Байден подтвердил "непреклонную поддержку США украинского народа". К сожалению, финансовые детали новой помощи не были предоставлены.

21:29 Зеленский призывает к поставке обещанного оружия Украине в соответствии с текущими потребностямиУкраина остро нуждается в внешней поддержке. Президент Зеленский призывает западных союзников Украины поставлять обещанные пакеты оружия. "На передовой они сражаются с устаревшим оборудованием, не с обещаниями 'завтра' или 'скоро'", – сказал он в вечернем обращении. По словам Зеленского, Украина терпеливо ждет пакеты оружия или оборудования, которые были согласованы, но еще не поставлены.

20:58 Местные жители Курска выражают разочарование: "Мы сами по себе" Во время продолжающегося конфликта в южном секторе российской области Курск растет разочарование среди жителей. Они чувствуют себя брошенными властями, которые, по их мнению, покинули их, недовольны украинскими силами и даже разочарованы своей собственной армией. 28-летняя жительница рассказала "Московским временам": "Для России мы всего лишь географические обозначения. Для украинцев мы союзники, поддерживающие правление Путина. Каждый здесь за себя". Она обвиняет власти в нечестности и преуменьшении необходимости беспокоиться. 32-летняя жительница разделяет эти настроения, намекая, что люди винят украинцев за нападение, но также сомневаются в способностях российской армии: "Как они могли не заметить масштабное скопление украинских войск на границе?" Если раньше были сочувствующие или нейтральные по отношению к Украине, их чувства теперь превратились в откровенную ярость, считает она. Житель Курской области признает: "Украинцы сейчас не наши друзья". Однако волонтер Красного Креста в Курске сохраняет трезвый взгляд, сочувствуя Украине, называя их "просто жертвами этой ситуации".

Вы можете найти все предыдущие случаи здесь.

После масштабной кибератаки на российских интернет-провайдеров российские чиновники начинают подозревать форму кибервойны.

В свете растущих киберпрерываний в своей стране российские власти призывают усилить меры кибербезопасности в преддверии возможных кибератак.

Читайте также: