В 20:01 британские добровольцы готовятся к холодному сезону.

19:34 Множество шахтеров застряло в ДонецкеПриблизительно 150 шахтеров оказались заблокированы в угольной шахте Доброполье из-за отключения электроэнергии, вызванного российскими нападениями в Донецкой области, сообщает "Киевский независимый", ссылаясь на Михаила Волынца, главу Украинского союза горняков. Город Доброполье, расположенный примерно в 20 километрах к северу от Покровска, который недавно стал основной целью российских войск, до войны насчитывал около 28 000 жителей. Российские атаки повлияли на поставку электроэнергии в Доброполье и близлежащие районы, в том числе угольные шахты. Отключение электроэнергии приводит к накоплению газа и затоплению шахты, согласно сообщению. Волынец также подчеркнул, что ситуация в регионе "трудная".

19:08 Швеция удваивает финансирование гражданской обороны из-за страха войныШвеция планирует удвоить свой бюджет гражданской обороны в течение следующих трех лет, чтобы подготовиться к возможным военным действиям. "Уроки из украинского конфликта показывают, что важно защищать функционирование критически важных секторов общества", - заявило шведское правительство. Говоря об этом решении, министр гражданской обороны Карл-Оскар Бохлин сказал, что Швеция увеличит свой бюджет гражданской обороны на два миллиарда крон в этом году, доведя его до 8,5 миллиарда крон (около 740 миллионов евро). Цель состоит в том, чтобы иметь годовой бюджет в размере 15 миллиардов крон к 2028 году. "Ситуация с безопасностью остается нестабильной и сохранится в обозримом будущем", - заметил Бохлин.

18:39 Путин: если Запад поддержит использование Украиной дальнобойного оружия, НАТО будет в войне с РоссиейПрезидент России Владимир Путин заявил, что если Запад утвердит использование Украиной дальнобойного оружия против российских целей, это будет означать, что НАТО ведет войну против России. "Это радикально изменит характер конфликта. Это будет означать, что страны НАТО ведут войну против России", - сказал Путин журналисту государственного телевидения. Если такое решение будет принято, "это будет равносильно прямому вовлечению стран НАТО в конфликт на Украине". Украина просит Запад разрешить развертывание западного дальнобойного оружия для сдерживания атак из России. Россия неоднократно наносила удары по украинской инфраструктуре в последние месяцы.

18:07 Зеленский критикует китайско-бразильскую инициативу мира как "разрушительную"Президент Украины Владимир Зеленский отверг китайско-бразильскую инициативу мира, назвав ее "разрушительной, это всего лишь политическое заявление". В интервью бразильскому изданию Metropoles Зеленский сказал: "Как можно предложить 'вот наша инициатива', даже не посоветовавшись с нами?" Китай и Бразилия предложили международную конференцию по миру в мае. "А что это такое?" - спросил Зеленский. В отличие от Киева, Зеленского не проконсультировали перед предложением.

17:40 Украина: российская ракета поразила судно с зерномРоссийская ракета, по сообщениям, поразила гражданское судно, перевозившее зерно из Украины, согласно украинским источникам. Президент Владимир Зеленский сообщил, что судно находилось в украинских водах в Черном море во время атаки. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал это "провокационной атакой на свободу мореплавания и глобальную продовольственную безопасность". Зеленский подтвердил, что жертв нет. Спикер украинского флота заявил, что судно с зерном не находилось в украинском коридоре для зерна во время атаки. Оно находилось в морской экономической зонеRomania вместо этого. Спикер Romanian Navy заявил, что судно не находилось в территориальных водахRomania.

17:12 Президент Китая посетит Россию сноваПрезидент Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию в октябре. Си примет участие в саммите БРИКС в городе Казань, подтвердил министр иностранных дел Китая Ван И. Си встретится с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в тот же день. Оба похвалили отношения между Китаем и Россией. Си поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС в Казани, сказал Ван. Путин предложил, что они также обсудят аспекты их отношений, которые "успешно развиваются" во время bilateral встречи.

16:50 США готовы "модифицировать" военную помощь УкраинеСША готовы "модифицировать" свою военную помощь Украине по мере необходимости, согласно госсекретарю Антону Блинкену. На пресс-конференции в Варшаве Блинкена спросили, дали ли американцы разрешение Украине атаковать цели в России с помощью западного оружия. Он ответил: "Я могу вам сказать, что мы будем продолжать делать то, что мы делали: мы будем модифицировать, мы будем адаптироваться, если понадобится, в том числе в отношении доступного Украине оружия". Блинкен сообщил, что провел "подробные и плодотворные обсуждения" со своим британским коллегой Дэвидом Ламми в украинской столице Киеве в среду. Они будут учитывать это. "И если понадобится, мы адаптируемся".

16:35 Новая должность для генсека НАТО СтолтенбергаГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым главой Мюнхенской конференции по безопасности. Норвежец возглавит организацию после конференции, которая состоится в феврале 2025 года. Кристоф Хюйген, занимавший должность с 2022 года и служивший в качестве долгосрочного советника по внешней политике канцлера Ангелы Меркель, уйдет с поста, в то время как бывший многолетний председатель Вольфганг Ишinger продолжит работать в качестве президента совета фонда. Столтенберг должен покинуть свой пост генерального секретаря НАТО 1 октября после десяти лет работы, передав его бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

16:11 Гибель сотрудников Красного Креста в УкраинеВ результате российского нападения в селе на спорной территории Донецкой области погибли трое сотрудников Украинского Красного Креста, сообщают украинские источники. Об этом сообщило Telegram-сообщение Украинского прокурора. Двое других сотрудников были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. "Еще одно варварство оккупанта в гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области", - написал на своей странице в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский. Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Любинец призвал Международный комитет Красного Креста признать нарушение Россией принципов Женевских конвенций.

15:45 Суд над адвокатами Навального закрыт для публикиСудья в российском городе Петушки быстро закрыл судебное разбирательство над тремя адвокатами, представляющими заключенного критика Кремля Алексея Навального - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. В качестве причины судья сослался на предупреждение полиции о возможных провокациях со стороны сторонников Навального. Троицу обвиняют в принадлежности к экстремистской организации - отсылка к антикоррупционному фонду Навального.

15:18 Стычка между Украиной и Россией в Черном мореПоступают сообщения о столкновении на море и в воздухе между Украиной и Россией в Черном море. Украинская военная разведка сообщает, что российский истребитель Су-30 был сбит во время специальной операции на море (см. запись в 08:04) с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Однако военные в Киеве не предоставили дополнительных подробностей об операции во вторник вечером. Министерство обороны России сообщило в Telegram, что попытка украинского нападения на российскую буровую платформу в Черном море с использованием скоростных катеров привела к уничтожению и потоплению восьми из 14 катеров, а остальные отступили. Министерство обороны не упомянуло о потерях авиации. Однако военный блог, близкий к России, Rybar, сообщил, что Су-30 был сбит во время украинской атаки.

14:54 Просьба украинских солдат: хватит войныУкраинским солдатам приходится расходовать боеприпасы экономно и разумно. Репортер ntv Кавита Шарма встретила как старые советские вооружения с ограниченным боезапасом, так и редко доступные, но более современные западные вооружения на передовой.

14:23 Зеленский: Россия начала контрнаступление в КурскеПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия начала контрнаступление в районе Курска на российской границе. Это действие российской армии соответствует украинской стратегии, сказал Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, не предоставив дополнительных подробностей. Министерство обороны России объявило в Telegram, что российские силы захватили десять поселений в Курской области за два дня.

13:55 Критика России от высокопоставленного иранского политикаВысокопоставленный иранский консервативный политик выступил с необычной критикой отношений Ирана и России на фоне последних санкций и дипломатических tensions. На платформе X бывший вице-спикер парламента Али Мотахhari публично осудил новые санкции, введенные Германией, Францией и Великобританией против Ирана за поставки баллистических ракет России. Министерство иностранных дел Ирана решительно опровергло эти утверждения.

13:38 Нехватка воды и газа в украинском городе ПокровскПосле российских атак город Покровск в Донецкой области Украины испытывает нехватку воды, и многие жители остались без газа для приготовления пищи и отопления, как сообщил губернатор региона Вадим Филашкин. Недавно была повреждена водоочистная станция, и город вынужден полагаться на более чем 300 аварийных скважин для питьевой воды. Кроме того, газораспределительный центр был разрушен несколько часов назад, в результате чего 18 000 жителей Покровска остались без газа.

13:07 Возможное преувеличение количества российских военных кораблейПо данным независимого российского новостного агентства "Агентство", заявление России о количестве военных кораблей, участвующих в военном учении "Океан-2024", может быть преувеличено. Министерство обороны России утверждает, что в учениях участвуют более 400 военных кораблей, но агентство ссылается на сомнительные онлайн-данные с сайтов "Global Naval Powers Ranking 2024" и "RussiaShips.info", которые оценивают количество кораблей в 264 и 299 соответственно. Кроме того, около 50 кораблей и подводных лодок, приписанных к Черноморскому флоту, не участвуют в учениях. Россия имеет историю завышения размеров своих военных сил.

12:28 Усиление российской разведки против Бундесвера и помощи УкраинеПо данным последнего годового отчета военной контрразведки (МАД), российские спецслужбы усилили свою разведывательную деятельность против немецкой помощи Украине и Бундесвера. Отчет подчеркивает, что стратегический фокус российских служб на военной политике и стратегии сдвинулся на тактический уровень. Сейчас для России критически важно знать, какую военную помощь Германия оказывает Украине, в том числе подробности о транспортировке оружия и боеприпасов, процедурах развертывания и тактическом использовании западного оружия в Украине. Кроме того, российские спецслужбы все чаще нацелены на возможности Бундесвера по территориальной и альянсовой обороне.

11:52 Мунц: Угроза ядерным оружием Берлина неслучайнаВеликобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российской территории, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. Поскольку Кремль удалось предотвратить такое решение угрозами, неудивительно, что специалист по ядерному оружию выступает за нападение на Берлин.

11:15 Задержка решения о использовании украинских дальнобойных ракетРешение о использовании Украиной западных дальнобойных ракет в России может занять больше времени. На встрече Генеральной ассамблеи ООН 24 сентября, где соберутся около 150 глав государств и правительств, это решение, скорее всего, не будет принято. Как сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на британского министра иностранных дел Ламми, следующая возможность обсудить использование дальнобойных ракет представится на этой встрече. Президент Украины Зеленский планирует повторить свою просьбу на этом собрании. В среду Ламми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы обсудить планы Зеленского по нападению на российскую территорию. Блинкен планирует обсудить этот вопрос с президентом США Байденом в пятницу, а премьер-министр Великобритании Стармер также встретится с Байденом в тот же день.

10:31 Визит Блинкена в Польшу после КиеваГоссекретарь США Блинкен заезжает в Польшу, ключевого союзника Украины, на обратном пути из Киева. Блинкен планирует встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество с Польшей, которая служит основным логистическим коридором для западной военной помощи Украине. Военные расходы Польши значительно выросли после российского вторжения в Украину, страна заказала 96 боевых вертолетов Apache у американского оборонного гиганта Boeing на сумму 10 миллиардов долларов.

09:59 Украинские ВВС сообщают о российском дроне и ракетном удареУкраинские ВВС сообщают о российском нападении на Украину с помощью 5 ракет и 64 боевых дронов иранского производства. Хотя 44 дрона были перехвачены, военные данные не полностью верифицированы. ПВО также была активна вокруг Киева для перехвата приближающихся дронов.

09:11 Российский эксперт призывает к более жесткой ядерной политикеРоссийский эксперт по внешней политике Сергей Караганов считает, что России следует четко продемонстрировать свою готовность использовать ядерное оружие. Основная цель ядерной политики России, по мнению Караганова, заключается в том, чтобы сделать "всех нынешних и будущих врагов" осознать готовность России использовать ядерное оружие. Россия могла бы провести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны, считает Караганов. Если США заявят о предоставлении ядерной защиты своим союзникам, это будет неправдой, считает Караганов. Ранее он выступал за рассмотрение ядерного превентивного удара для устрашения противников. Некоторые западные эксперты считают, что взгляды Караганова полезны для Кремля, так как они тревожат Запад и делают Путина более умеренным в сравнении.

08:46 Украина ждет одобрения США дальнобойных ракет ЗападаВ Украине растет надежда, что в скором времени им будет разрешено наносить глубокие удары по территории России с помощью западного оружия. Госсекретарь США заверил во время своего визита в Киев, что стремится к тому, чтобы Украина имела "все, что ей нужно". В Великобритании, похоже, есть признаки того, что будет дан зеленый свет:

08:04 Украинская разведка сообщает о сбитом российском истребителеПосле сообщений о пропавшем с радаров российском истребителе Су-30SM в предыдущий день украинская военная разведка теперь сообщает, что украинские солдаты сбили этот самолет во время боев в Черном море. Об этом сообщает "Киевский независимый". Самолет, оцененный в 50 миллионов долларов и базирующийся в Крыму, якобы был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Дюжины раненых в результате массированного российского дронового удара по КонотопуЧисло раненых в результате массированного российского дронового удара по энергетической инфраструктуре Конотопа в сумской области возросло до 14. Как сообщает государственное украинское информационное агентство Ukrinform, по данным региональной военной администрации, был поражен жилой дом в центре города.

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06:42 Украинским беженцам в Германии предоставлены исключения из ограничений на поездкиБундестаг впервые сегодня обсудит planned security package немецкого правительства, в том числе ограничения на ножи и возврат статуса беженца для тех, кто едет в свои страны. Однако для беженцев из Украины действуют исключения.

04:50 Российское нападение на Конотоп: значительный ущерб энергетическим объектамВ результате российского нападения на город Конотоп в сумской области несколько местных жителей получили ранения. Как сообщает мэр Артем Семенихин, водоснабжение города было временно нарушено. Также есть значительные повреждения энергетической инфраструктуры, и точная дата восстановления электроэнергии в частных домохозяйствах неясна. После центрального городского нападения вспыхнули несколько пожаров; школы и жилые дома были повреждены. Двоих человек госпитализировали, один из них находится в критическом состоянии.

03:29 Дополнительная военная помощь от Латвии для УкраиныВо время своего визита в Киев премьер-министр Латвии Ева Силиня объявила о военной помощи Украине, в том числе поставках бронетранспортеров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил это после встречи с Силиней, добавив, что ведутся обсуждения о расширении сотрудничества в области обороны.

01:32 Великобритания требует от иранского бизнесмена объяснений по поводу возможных поставок ракет РоссииМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне объявило о вызовах иранскому бизнесмену в связи с подозрениями в поставках ракет России. Правительство Великобритании подчеркнуло, что передача баллистических ракет России будет расценена как опасное обострение, что вызовет решительный ответ. Вчера, Германия, Франция и Великобритания ввели дополнительные санкции против Тегерана в ответ на подозрения в поставках ракет, в частности, приостановив двусторонние соглашения о воздушном сообщении. Европейский союз ранее упоминал "достоверные доказательства" поставок иранских ракет в Россию.

00:14 Россия направляет неподготовленные войска в ВовчанскПо данным украинской армии, Россия направила неподготовленные войска на фронт в Харькове. Спикер Виталий Саранцев, выступая от имени оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове, заявил, что подразделения, участвующие в операциях по захвату Вовчанска, не имеют опыта. Предполагается, что эти пополнения - резерв мобилизации, собранный Россией, возможно, сформированный из бывших заключенных или солдат, набранных из стран Центральной Азии, Африки или Ближнего Востока.

22:39 Языковые патрули мэра в западной УкраинеМэр города Ивано-Франковск на западе Украины объявил о развертывании языковых патрулей из-за роста использования русского языка. Мэр города Руслан Марцинкив сообщил телеканалу NTA, что любой может присоединиться к этим языковым патрулям. Ожидается, что будет как минимум 100 таких языковых контролеров, в настоящее время около 50 волонтеров уже записались. Был установлен горячая линия для граждан, чтобы сообщать о русскоговорящих в общественных местах. Из-за конфликта миллионы людей, в основном из русскоговорящих регионов на востоке и юге, ищут убежище в украинскоговорящей западной Украине.

21:42 Эрдоган требует от России вернуть Крым УкраинеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал вернуть полуостров Крым, аннексированный Россией, Украине. Эрдоган призвал к неуклонной поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Он вновь потребовал возвращения Крыма в соответствии с международным правом. С созданием платформы Крым в 2021 году Киев стремится привлечь больше международного внимания к ситуации вокруг аннексированного полуострова.

21:05 Украина представит военную стратегию СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский считает поддержку США решающей для отражения российского вторжения. "Стратегия победы (...) в основном зависит от поддержки Соединенных Штатов. И от других партнеров", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Стратегия, которая будет представлена перед запланированной второй конференцией по миру в Украине, направлена на "значительное усиление Украины" и "принуждение России к прекращению войны". Согласно Bloomberg, США давят на Зеленского, чтобы он представил четкую стратегию ударов по России, прежде чем ослабить ограничения на использование западного оружия. Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Ламми должны были обсудить долгосрочный план на следующий год с Зеленским в Киеве, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен подтверждает позицию Байдена по использованию оружия в РоссииПо словам госсекретаря США Антона Блинкена, США усердно работают над тем, чтобы встретить военные потребности Украины, которые хотят использовать поставляемое Западом дальнобойное оружие для ударов по российским целям. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер должны были обсудить эти потребности в пятницу, согласно Блинкену на совместной пресс-конференции с его британским коллегой Дэвидом Ламми и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. "Мы усердно работаем над тем, чтобы Украина имела все необходимые средства для эффективной самообороны", - заявил Блинкен, подтвердив: "Мы хотим, чтобы Украина победила".

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Горняки в Добропилле страдают из-за отключения электроэнергии, вызванного российскими нападениями, что влияет на угольную шахту и инфраструктуру города. В то же время, военная мощь Швеции усиливается в ответ на ситуацию в Украине, так как правительство Швеции планирует удвоить свой бюджет гражданской обороны в течение следующих трех лет.

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