В 1995 году в штате Арканзас похитили шестилетнего ребенка, и почти три десятилетия прошло, прежде чем был найден потенциальный подозреваемый.

9 июня 1995 года, как заявила полиция города Альма, Морган Ник была похищена из парковки поля для игры в бейсбол в небольшом городе Альма.

Местные правоохранительные органы получили описание подозреваемого и описание красного пикапа с белым фургоном, якобы управляемого подозреваемым, согласно заявлению, выпущенному полицией Альмы.

В 1995 году человека по имени Билли Джек Линкс признали потенциальным подозреваемым из-за наличия у него красного пикапа. Два месяца спустя Линкс был арестован за попытку вовлечь несовершеннолетнего в сексуальную деятельность, согласно данным властей.

Во время допроса об исчезновении Морган Линкс отрицал свою причастность и казался искренним, что привело к его освобождению полицией, согласно заявлению.

Полиция Альмы и другие правоохранительные органы потратили тысячи часов на расследование более 10 000 leads, но так и не смогли получить никаких конкретных результатов по этому делу, как сообщили официальные лица.

Лишь в 2019 году полиция Альмы решила пересмотреть ранние этапы расследования.

Красный пикап, принадлежавший Линксу во время исчезновения Морган, был найден и прослежен до нескольких владельцев. Текущий владелец vehicles разрешил детективам тщательно осмотреть его, и результаты судебно-медицинских экспертиз показали, что волосы, представленные для анализа, принадлежали матери Морган Ник, Коллин Ник, или одному из ее родственников, согласно данным полиции.

"Физические доказательства, собранные с пикапа, принадлежавшего Линксу во время похищения Морган, свидетельствуют о том, что Морган находилась в его пикапе", - говорится в заявлении.

Линкс скончался в 2000 году, и Морган Ник все еще считается пропавшей без вести, согласно данным властей.

"Армия сторонников, защитников и героев объединилась, чтобы раскрыть правду о ее исчезновении", - сказала Коллин Ник в заявлении.

"Он украл Морган у меня, у ее отца, Логана, и Тарен. Он не понимал, что его победа никогда не наступит. Потому что наша любовь к Морган - ее память, ее голос - пережила его жизнь", - добавила она.

Мы провели множество интервью с Линксом во время расследования, и он неоднократно заявлял о своей невиновности в исчезновении Морган, заверяя нас, что "мы" не причастны.

Даже после смерти Линкса наша борьба за правду о исчезновении Морган продолжается, и мы едины в нашей любви и решимости.

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