- В 1989 году "Бэйвоч" пережил спасение благодаря "Уолл-Гигу".

Действительно ли Дэвид Хассеelhoфф (72) воскресил "Спасателей Малибу", считающийся самым успешным телесериалом когда-либо, на Берлинской стене в 1989/1990 году? По словам актера и певца, согласно "Нью-Йорк Пост", он утверждает, что это так. Недавно вышедший теледокументальный сериал углубляется в захватывающие подробности ревности Тома Ли (61), мужа Памелы Андерсон (57), и скромные зарплаты спасателей в красном, в отличие от их коллег из "Друзей".

"Нет 'Искать свободу', нет 'Спасателей Малибу'"

Незабываемая ночь на Новый год 1989/1990 с празднованиями падения Берлинской стены видела Дэвида Хассеelhoff, полного энтузиазма, в центре всего этого. Находясь на Бранденбургских воротах высоко над бывшей полосой смерти, он исполнил "Искать свободу", трек, записанный им с продюсером Джеком Уайтом (83) в 1988 году, который стал большим хитом в Германии. Песня была очень актуальна в то время, и Хассеelhoff, популярный звезда "Книжного преследования", воспользовался возможностью оживить свою карьеру.

Немецкие телевизионные сети заметили растущую популярность Хассеelhoff из-за его вокальных талантов и запросили дополнительные эпизоды "Книжного преследования". Хассеelhoф отказался, указав на свой новый проект на NBC, "Спасатели Малибу". Немецкие и международные телевизионные станции взяли "Спасателей Малибу", что привело к их триумфальному возвращению в 1991 году после неудачного дебюта в США. Хассеelhoф по-прежнему уверен, что его выступление на Берлинской стене и "Искать свободу" сыграли значительные роли в успехе "Спасателей Малибу", заявляя: "Без моего появления на Берлинской стене и 'Искать свободу', 'Спасатели Малибу' не существовали бы".

1,1 миллиарда зрителей в неделю

Сначала считавшийся провалом, "Спасатели Малибу" пережили невероятную трансформацию: с 1991 по 2001 год сериал собрал огромную аудиторию, с примерно 1,1 миллиардами зрителей, смотревших каждую неделю, как Хассеelhoф, Андерсон и другие развлекают своих поклонников на пляже Малибу. Знаменитые красные купальники подчеркивали соблазнительные тела женских главных героев, в то время как мужчины-спасатели демонстрировали свои мускулистые тела. Несмотря на критику, часто указывающую на плохие сценарии сериала, "Спасатели Малибу" soon gained cult status.

По мере развития сериала его сценарии становились все более абсурдными, что приводило к запоминающимся приключениям, таким как эпизод, в котором мстительный осьминог украл доски для серфинга у Келли Слейтера (52) и взял его в заложники. Хассеelhoф не возражает против бывшего насмехательства, как он объясняет в документальном фильме: "Сериал не был exactly хорошим. Но мы сделали его хорошим, потому что были страстны". Несмотря на нелепые истории, создатель "Спасателей Малибу" Дуглас Шварц (80) и его команда были постоянной мишенью для насмешек со стороны поздних шоу, таких как Jay Leno, что, в свою очередь, увеличивало рейтинги.

"Нет миллионеров-актеров благодаря 'Спасателям Малибу' - ни одного".

В свете невероятного успеха сериала удивительно узнать, что основные актеры не получали таких больших зарплат. Бывшая звезда "Спасателей Малибу" и продюсер документального фильма Николь Эггерт (52) раскрывает, что спасатели "Спасателей Малибу" получали всего около 3500 долларов за эпизод. В то же время, как сообщается, актеры "Друзей" получали миллион долларов за эпизод. Коллеги по старому сериалу, такие как Элена Эленiak (54), вспоминают свой шок при виде своих первых чеков, думая: "Как я должен свести концы с концами с этим?" Билли Уоллок (63), бывший спасатель сериала, просто заявляет: "Нет миллионеров-актеров, обязанных своим богатством 'Спасателям Малибу' - ни одного".

Ярость Тома Ли

Помимо Хассеelhoффа, Памела Андерсон (57) вряд ли больше выиграла от хайпа "Спасателей Малибу" в 90-х. Ее роль в сериале вывела Андерсон на глобальную известность. Во время пика Андерсон она вышла замуж за барабанщика Мотли Крю Томи Ли (61) в 1995 году, что добавило сложности tanto в их личной жизни, как и в сериале.

Сценарий сериала изображал Андерсона, влюбляющуюся в своего со-звезду Дэвида Чокачи (56) - "Коди Мадисона". Ли, якобы страдающий ревностью, становился все более раздраженным, часто посещая трейлер Андерсон, чтобы выразить свое недовольство. Совместный создатель Майкл Берк (76) вспоминает особенно бурную встречу, когда Андерсон обратилась к нему, сказав: "Пожалуйста, перепишите сцену, где я должна целовать Дэвида. Том не комфортно с этим". Писатели учли Андерсон, превратив их на экране отношения в своего рода братскую дружбу, что помогло восстановить мир в сериале, и поклонники оставались верны ему до самого финального эпизода в 2001 году и далее.

После мощного выступления Хассеelhoффа "Искать свободу" на Бранденбургских воротах зрители не могли не заметить знаковую Бранденбургские ворота на заднем плане. Это значительно укрепило карьеру Хассеelhoффа и помогло "Спасателям Малибу" набрать обороты tanto в Германии, как и за рубежом.

Ли, постоянно борющийся с сериальным изображением своей жены Андерсон на экране в романе с Чокачи, часто выражал свое недовольство Андерсон самой. Несмотря на их личные проблемы, слава Ли как барабанщика Мотли Крю и растущая популярность Андерсон из "Спасателей Малибу" помогли закрепить их статус знаменитостей.

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