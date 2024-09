В 19:40 Россия укрепляет свою политику ядерного оружия.

18:35 Зеленский обсудит "стратегию победы" с Байденом и Харрис

Украинский президент Владимир Зеленский планирует встретиться с американским президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне в четверг. Зеленский намерен представить свою так называемую "стратегию победы" перед Байденом, обрисовав план действий для прекращения войны на Украине. Зеленский предсказывает, что ход конфликта будет решаться к осени. Украинское правительство считает, что использование западного вооружения против целей на территории России может существенно переломить ситуацию в их пользу. Тем не менее, эти оружия еще не были переданы Украине ее партнерами.

По данным The Times из Великобритании, стратегия включает четыре ключевых аспекта:

Требование "устойчивых к Трампу" западных гарантий безопасности, подобных коллективной обороне НАТО

Продолжение продвижения Украины в российский регион Курск в качестве "инструмента территориальных переговоров"

Призыв к поставкам продвинутых вооружений

Международная финансовая помощь для восстановления экономики Украины

18:12 Бундестаг выделяет 70 миллионов евро на децентрализованную реконструкцию электроэнергетики Украины

Бюджетный комитет Бундестага утвердил помощь в размере 70 миллионов евро для украинских систем отопления и энергоснабжения. Это поможет украинским городам и муниципалитетам получить компактные системы отопления, котлы, генераторы и солнечные панели, как объявил Федеральный министерство экономического сотрудничества и развития. Цель состоит в том, чтобы помочь украинцам жить на своей родине и выдерживать российские атаки. Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Свеня Шулезе отреагировала на целенаправленные атаки России против гражданской инфраструктуры энергоснабжения, направленные на "изматывание и выселение украинцев". Она добавила: "Мы привержены помощи Украине в восстановлении ее энергоснабжения децентрализованным образом, что делает его труднее для России разрушить".

17:50 Зеленский предупреждает ООН о риске ядерной катастрофы

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил о риске ядерной катастрофы из-за российских атак на Запорожскую атомную электростанцию. Он заявил, что у него есть разведданные, указывающие на то, что российский президент Владимир Путин планирует атаки на другие украинские атомные электростанции. "Такой день никогда не должен наступить", - сказал Зеленский на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. "Если, не дай Бог, Россия вызовет ядерную катастрофу на одной из наших атомных электростанций, радиация не будет соблюдать национальные границы, и неприятные последствия будут ощущаться во всем мире", - сказал Зеленский. Он также обвинил другие страны в предоставлении России спутниковых данных об этих украинских атомных электростанциях. Во вторник Зеленский обвинил Китай в передаче изображений украинских атомных электростанций Москве.

17:08 Видео: Украина оспаривает российский контроль над окраинами Вугледара

С 2022 года украинские и российские войска ведут бои за шахтерский город Вугледар. Интенсивность конфликта, судя по видеороликам в социальных сетях, растет. Однако губернатор Донецка опровергает сообщения о присутствии российских войск на окраинах города.

16:31 Украина просит у союзников финансирование трехлетней программы дронов

Украина разработала трехлетнюю программу производства дронов, радиоэлектронной борьбы и наземных робототехнических систем, заявил министр обороны Руслан Уммеров. План был представлен во время недавних визитов Уммерова в США, Великобританию, Францию и Германию, а также на конференции в Рамштайне earlier this month. "Мы рассмотрели, сколько нам понадобится и как мы будем их использовать на стратегическом, операционном и тактическом уровне", - сказал министр. План также указывает точное количество оружия, которое Украина может производить, и необходимые средства. "Несколько стран уже согласились финансировать наши дроны и ракеты", - добавил Уммеров. По его словам, Украина уничтожила или повредила более 200 российских военных объектов в прошлом году с помощью технологии "роев дронов", в том числе российский арсенал боеприпасов в Тороpez. Киев имеет возможность производить более 3 миллионов дронов в год, но нуждается в иностранном финансировании.

15:49 Президент Лула выступает за бразило-китайский план мира на Генеральной ассамблее ООН

Бразильский президент Лула да Силва выступает за план мира, разработанный совместно с Китаем на Генеральной ассамблее ООН, несмотря на отказ Украины от этого предложения как "разрушительного". В то же время он осуждает "вторжение на территорию Украины" и подчеркивает важность создания условий для мирных переговоров между Киевом и Москвой. Китай и Бразилия впервые представили свой 6-пунктный план в мае. Сообщается, что советник Лулы по внешней политике Сельсо Аморимо планирует встретиться с представителями 20 стран в пятницу, чтобы мобилизовать дальнейшую поддержку. В этих встречах не примут участие союзники Украины.

Шестипунктный план, предложенный Китаем и Бразилией, называет конфликт "кризисом" и призывает к мирной конференции, которую примут Россия и Украина, с "справедливыми рассмотрениями" всех мирных предложений. Он не затрагивает территориальную целостность Украины или вывод российских войск.

15:12 Сведения разведки: Китай помогает России в разработке дальних БПЛА

Согласно данным Reuters, Россия пытается разрабатывать и производить дальние БПЛА в Китае, как сообщают источники разведки. Это первый случай, когда БПЛА, предназначенные для использования в Украине, разрабатываются и производятся таким образом, как заявили два офицера разведки изданию, ссылаясь на соответствующие документы. Компания IEMZ Kupol, дочерняя компания конгломерата Almaz-Antey, якобы разработала и испытала БПЛА Garpija-3 в Китае с помощью китайских специалистов. Г3, как считается, имеет радиус действия около 2000 километров и способен нести 50 килограммов взрывчатых веществ. В соответствии с данными разведки, это первый конкретный признак того, что Китай поставляет полностью произведенные в Китае БПЛА с начала конфликта. Место производства и разрешение на массовое производство неизвестны. Китай неоднократно отрицал поставку оружия России для использования в Украине.

14:29 Путин проведет заседание Совета безопасности России по вопросу ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин сегодня проведет заседание Совета безопасности России, чтобы обсудить ядерное сдерживание, как объявил Кремль. Эти дискуссии следуют за просьбами Украины о поставках западных ракет с увеличенной дальностью для атак на большую часть территории России. Представитель Кремля Дмитрий Песков описал встречу как значимую. "Президент выступит с речью. Остальное будет засекречено по очевидным причинам", - сказал Песков.

13:54 Песков критикует речь Зеленского в Совете Безопасности ООН

Кремль раскритиковал речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН. "Стратегия, пытающаяся принудить Россию к миру, является фатальной ошибкой", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия является защитником мира, но только если ее собственная безопасность защищена. Кроме того, согласно Пескову, цели "военной операции" в Украине должны быть достигнуты. Россия по-прежнему избегает называть свою атаку на страну войной. Москва требует, чтобы Украина отказалась от территорий, отказалась от планов вступления в НАТО и прошла так называемую "денацификацию", которую Кремль,umably, интерпретирует как установление марионеточного правительства.

13:18 Система ПВО Skynex обучает украинских солдат

Министерство обороны Украины опубликовало изображение, показывающее, как украинские солдаты получают обучение по современной системе ПВО Skynex от Германии. Две системы уже используются в Украине, находящейся под атакой России, и еще две ожидаются из Германии в ближайшее время. Skynex оптимизирован для защиты ближних целей, таких как БПЛА. "Благодарим наших партнеров за усиление возможностей ПВО Украины. Больше ПВО для Украины = больше спасенных невинных жизней", - написано в подписи к изображению.

12:42 Поддержка Китая для России выходит за рамки обмена стратегической информацией

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в передаче спутниковых данных России для шпионажа за украинскими ядерными электростанциями. Насколько военная поддержка Китая России? По словам корреспондента ntv Райнера Мюнца, поддержка не ограничивается распространением стратегической информации.

12:01 Politico: Украина определила предпочтительного посредника для мирного соглашения

По данным Politico, Украина определила своего предпочтительного посредника для достижения мирного соглашения с Россией: премьер-министра Индии Нарендру Моди. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил это СМИ, заявив, что Индия является наиболее многообещающим кандидатом на мирное соглашение, с которым может согласиться Киев. По словам чиновника, Моди четко дал понять во время летних дискуссий с Украиной, что Киев должен сделать уступки, но никакие предложения по прекращению конфликта не должны включать передачу территории России. Индия поддерживает хорошие отношения с Москвой.

11:35 Пострадавшие в результате украинской атаки на российский регион Белгород

Пять человек получили ранения в результате атаки на западный российский город Белгород возле украинской границы, как сообщили власти. Четверо были доставлены в больницу, как объявил губернатор региона Вячеслав Гладков через Telegram. Были повреждены несколько высоток и 75 небольших жилых зданий, а также большое количество автомобилей, водопроводов и газопроводов. Независимые наблюдатели подозревают, что украинская атака является реакцией на российскую авиаудару по украинскому городу Харьков.

10:59 Украинский медик использует электрический моноколесный велосипед на поле боя

Видео, опубликованное United24media и распространенное Министерством обороны Украины, показывает, как военный медик использует электрический моноколесный велосипед в боевых условиях. "Реинжиниринг динамики движения на передовой", - гласит подпись к ролику. Медик объясняет, что электрический моноколесный велосипед полезен для быстрого и тихого перемещения грузов, таких как боеприпасы, вода, радиостанции и батареи, используя обе руки.

10:18 Вызов СДП: БСВ потребовала прекратить поставки оружия в Украину

После выборов в земле Бранденбург лидер СДП Ларс Клингебель призывает к прозрачности в предстоящих переговорах с Альянсом за прогресс и социальную справедливость (БСВ). "Теперь, когда мы ведем переговоры, как в Тюрингии и Саксонии, мы должны сначала определить: каков главный запрос БСВ? Куда движется этот альянс?" - сказал он в InfoRadio RBB. Клингебель утверждает, что многие люди все еще не знают об этом фокусе. Целью должно быть изучение результатов выборов и образование стабильного правительства. Клингебель также критикует неоднократный запрос БСВ о прекращении поставок оружия в Украину, заявляя, что это не способствует миру, а поддается Путину. Он называет БСВ популистской партией.

09:39 "Почему нормализация путинских прихвостней через СМИ является крупнейшим пропагандистским успехом Путина на данный момент" - Экономист ругает СМИЭкономист Рюдигер Бахманн ругает "нормализацию путинских прихвостней через СМИ" как крупнейший пропагандистский успех Путина на данный момент. Он задается вопросом, почему можно вести дискуссии с русско-фашистами, но не с германо-русско-фашистами, утверждая, что оба должны быть вне досягаемости для демократов. Военный аналитик Густав Грессель поддерживает эту точку зрения, поделившись записью.

08:55 Великобритания четко дает понять России в Совете Безопасности ООНМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми произнес сильную речь в Совете Безопасности ООН, напрямую обращаясь к Путину: "Владимир Путин, если вы бомбите украинские больницы, мы знаем, кто вы. Если вы отправляете наемников в африканские земли, мы знаем, кто вы. Если вы убиваете диссидентов в европейских городах, мы знаем, кто вы. Ваше вторжение вращается вокруг ваших собственных интересов. Вы стремитесь расширить свою мафиозную государственную машину в мафиозную империю, построенную на коррупции, которая выкачивает как российский народ, так и Украину."

08:28 Украина сообщает о российских атаках с помощью беспилотников и ракетВоздушные силы Украины сообщают, что они подверглись нападению со стороны России с использованием 32 беспилотников и 8 ракет в прошлую ночь. Из них 28 беспилотников и 4 ракеты были сбиты. Preliminary reports do not show any casualties or damage.

07:48 ISW: Российские войска приближаются к окраинам Вугледар - нет значительного тактического преимуществаПо данным Института изучения войны (ISW), российские войска достигли окраин Вугледара и эскалируют свою наступательную операцию поблизости. Американский think tank не видит значительного стратегического преимущества для продолжающихся наступательных операций в западном Донбассе, если город будет захвачен. Быстрое взятие Вугледара зависит от того, уйдут ли украинские войска или будут сражаться с российскими войсками в затяжной конфликт. Вчера украинский канал Deepstate сообщал, что 72-я механизированная бригада все еще защищает город. Даже если Вугледар будет захвачен, это не сразу принесет существенные тактические преимущества для российского наступления, поскольку окружающая местность трудно преодолима, и в ней отсутствуют критически важные логистические маршруты, согласно ISW.

07:06 "Сложная и успешная операция" - Украина сообщает о освобождении в Харьковской областиВоенная разведка Украины сообщает о повторном захвате Вовчанской электростанции в Харьковской области, недалеко от российской границы, в результате "сложной и успешной операции". Сообщение и сопровождающее видео показывают, что украинская военная разведка систематически очистила станцию, вступая в ближний бой с врагом в плотно застроенных структурах. В некоторых случаях украинские спецподразделения вступали в ближний бой с врагом. Электростанция служила "пропагандистским оплотом", защищенным профессиональными российскими подразделениями.

06:31 Российские парламентарии предлагают закон против "осознанного бездетности" пропагандыРоссийские законодатели рассматривают запрет на пропаганду "осознанного бездетства". Председатель Думы Вячеслав Володин объявил о возможном законопроекте, предназначенном для запрета пропаганды "осознанного бездетства", которое называется "запрет на идеологию бездетности". "Большая и дружная семья является основой сильного государства", - уточнил Володин. Россия борется с демографическим кризисом и низкими показателями рождаемости, которые усугубляются военными действиями на Украине.

06:05 Командир немецкого батальона в Литве вступает в должность в Восточной ЕвропеВходящий в должность командир литовского батальона бригадный генерал Кристоф Хубер прибыл в Литву. Он сейчас готовится к своей роли в Панцергренадерской бригаде 45, немецкая армия сообщает на X. Цель состоит в том, чтобы создать боеготовую бригаду, которая существенно способствует сдерживанию и обороне страны и альянса. В ответ на агрессивное поведение России правительство Германии пообещало постоянно разместить боеготовый подразделение в Литве. Планируется сила до 5000 солдат.

05:44 Любек передает использованные пожарные машины УкраинеЛюбек передал несколько использованных пожарных машин для дальнейшего использования в Украине представителям украинской благотворительной организации. Четыре пожарные машины и скорая помощь - бывшие машины добровольной пожарной службы - были переданы в начале недели. "Обычно они были бы проданы на аукционе. Но после получения запроса от украинской благотворительной организации мы отремонтировали их и теперь можем передать их Украине с чистой совестью, чтобы они могли там использоваться", - говорит Хеннинг Виттен, глава отдела техники в профессиональной пожарной службе Любека.

04:45 Писториус устанавливает крайний срок для модернизации немецкой армии к 2029 годуМинистр обороны Борис Писториус подчеркивает необходимость быстрого оснащения немецкой армии. К 2029 году следует ожидать завершения военного перевооружения России и возможной способности наносить военные удары по территориям НАТО, объясняет политик СДПГ в контексте российского нападения на Украину. "Вот почему так важно как можно быстрее адаптироваться к этой угрозе", - заключает Писториус во время визита в 36-й боевой вертолетный полк "Курхessen" немецкой армии в Фритцаре, северном Гессене.

15:13 Россия в значительной степени полагается на доходы от газа для существенных военных расходов Несмотря на санкции Запада, Россия ожидает высоких доходов от нефти и газа в своем бюджете на 2025 год. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства в Москве, что государственные доходы должны вырасти на 12% до 40,3 триллионов рублей (около 390 миллиардов евро). Доля энергетического сектора в доходах, как ожидается, составит почти три четверти. По данным Bloomberg из Москвы, в грядущем бюджете приоритет отдан конфликту против Украины и массовому военному производству, с запланированным бюджетом на военные расходы в размере 13,2 триллиона рублей. Около 40% всех расходов направлено на оборону и внутреннюю безопасность, превышая расходы на образование, здравоохранение, социальные услуги и экономику в совокупности.

14:10 Дума упрощает процесс вербовки подозреваемых преступников Госдума приняла законопроект, позволяющий армии вербовать подозреваемых преступников для наступления в Украине. Согласно принятому Государственной Думой проекту, лица, находящиеся под следствием и не осужденные, могут добровольно поступать на службу в армию. Если они будут награждены или ранены в бою, то уголовные дела против них будут прекращены. Законопроект ожидает одобрения в верхней палате и подписи президента Владимира Путина.

13:05 Баербок предлагает руководство для мирного соглашения Министр иностранных дел Германии Аннелена Баербок обозначила принципы возможных переговоров о прекращении российского нападения на Украину. "Мир означает сохранение существования Украины как свободной и независимой нации. Он означает гарантии безопасности", - заявила Баербок на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Она также подчеркнула, что "всегда, когда мы говорим о мире, мы имеем в виду справедливый и долговременный мир". Баербок уточнила, что "для Украины прекращение боевых действий не должно означать новое кругооборот подготовки в России". Это относится tanto к Украине, как и к Молдове или Польше. Мир должен быть справедливым и долговременным.

12:21 Блинкен обвиняет Китай и Иран в поддержке агрессии России Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к более решительному ответу со стороны ООН на союзников России в войне против Украины. "Самый быстрый способ - прекратить тех, кто способствует агрессии Путина", - заявил Блинкен на высокоуровневом заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем на полях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Он также призвал к справедливому миру, соответствующему принципам Устава ООН. В частности, Блинкен указал на поддержку России со стороны Северной Кореи и Ирана.

21:45 Китай призывает к мирным переговорам в Украине Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Совет Безопасности ООН усилить усилия по продвижению мирных переговоров в Украине. "Наивысший приоритет - не расширять зону боевых действий, не эскалировать конфликты и не провоцировать ни одну из сторон", - заявил Ван на высокоуровневом заседании совета, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Ван подчеркнул нейтралитет Китая. "Китай не является причиной кризиса в Украине, и мы не вовлечены в него", - заявил он. Запад обвиняет Пекин в поддержке войны России против Украины, в том числе поставками компонентов вооружения.

21:09 Зеленский скептически относится к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский выразил considerable скептицизм в отношении переговоров с Россией о прекращении текущего конфликта против его страны. Россия совершает глобальное преступление, утверждает Зеленский, глядя на президента России Владимира Путина во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Таким образом, этот конфликт не может просто исчезнуть. Этот конфликт не может быть урегулирован переговорами", - заявил Зеленский. Он добавил, "необходимы действия".

20:00 Трамп призывает покинуть войну в Украине Бывший президент США Дональд Трамп предложил, чтобы США покинули войну в Украине. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - политический противник Трампа на выборах - втянули США в конфликт, утверждает Трамп на митинге в Джорджии. "Теперь они не могут нас выпустить. Они не могут сделать это". Только с ним как президентом США могли бы выйти из войны: "Я справлюсь. Я буду переговорщиком. Я помогу нам выйти. Мы должны выйти".

19:30 Источники сообщают о новой военной помощи США Украине США, как сообщается, отправляют новую военную помощь Украине на сумму около 375 миллионов долларов, согласно источникам. Пакет включает в себя среднедиапазонные кластерные боеприпасы, различные ракеты, артиллерию и бронемашины, согласно источникам из правительства США. Официальное объявление о помощи запланировано на завтра. Этот последний пакет включает в себя одни из самых больших сумм помощи, поданных недавно. Вооружение из запасов американской армии будет использоваться для более быстрой доставки в Украину. С последним пакетом США предоставили Украине более 56,2 миллиарда долларов военной помощи с начала российского вторжения в 2022 году.

В контексте встречи Зеленского с Байденом и Харрисом украинское правительство, возможно, обсудит возможность поставок западного вооружения для использования в военных операциях против целей России, чтобы получить преимущество в текущем конфликте.

Что касается трехлетнего плана министра обороны Украины, план предусматривает существенный акцент на разработке и производстве дронов и наземных робототехнических систем для поддержки будущих военных операций.

