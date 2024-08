В 18:44 Украина зафиксировала 136 000 случаев предполагаемых военных преступлений, совершенных Россией.

18:18 Российская служба безопасности расследует журналистов DW и 1+1Российская служба безопасности (ФСБ) начала расследование в отношении журналиста DW и сотрудника 1+1. Их обвиняют в незаконном проникновении на российскую территорию Курска, как сообщает ФСБ. Ник Конноли, сотрудник немецкого международного вещателя DW, и Наталья Нагорная, сотрудник украинского канала 1+1, якобы работают из украинских контролируемых зон в Курске.

17:22 Зеленский: Украина может производить до 2 миллионов дронов в годУкраинский президент Владимир Зеленский ожидает, что Украина сможет производить от 1,5 до 2 миллионов дронов в год. Однако финансирование вызывает обеспокоенность, сказал Зеленский. Войну с Россией можно завершить только через диалог. Для укрепления своей позиции на предстоящих переговорах правительство Киева должно быть в сильной позиции, сказал Зеленский.

17:00 Гросси: Опасная ситуация рядом с АЭС КурскБлизость боевых действий между Украиной и Россией к Курской АЭС опасна, считает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "АЭС такого масштаба вблизи зоны конфликта или переднего края - это очень серьезная ситуация", - сказал Гросси после посещения станции. Он добавил, что текущая военная активность в нескольких километрах от станции вызывает немедленную озабоченность.

16:00 Украинские силы заманивают российских солдат из ключевых регионовОдной из основных целей украинской операции в Курской области является заманивание российских солдат из критических секторов, в частности из районов Покровск и Курачово в Донецкой области. По словам командующего украинской армией Алексея Сырского, Россия уже направляет 30 000 солдат в Курскую область. "И это число растет", - сказал Сырский. Россия в настоящее время уменьшает свое присутствие в южной Украине. Однако давление остается высоким в горячей точке Покровск, где Москва сосредотачивает своих самых сильных солдат, сообщил Сырский.

16:00 Российская ракетная атака убивает одного в районе ХарьковаРоссийские силы обстреляли город Богодухив в Харьковской области ракетами, в результате чего погиб один человек и ранено шесть, сообщает офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, одна ракета попала в автобусную остановку, в результате чего погибла 71-летняя женщина. Российские атаки также затронули промышленные, жилые и транспортные объекты.

15:30 Украинское правительство оценивает дефицит бюджета в €14,2 миллиардаПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль признает, что Украине нужен дополнительный €14,2 миллиарда для покрытия дефицита бюджета 2025 года. Агентство Reuters цитирует его слова о том, что дефицит 2023 года прогнозируется в €35 миллиардов, с планами компенсировать €20 миллиардов. Оценки правительства Украины ставят дефицит 2024 года примерно на €38 миллиардов. Шмыгаль заявил, что правительство планирует повысить налоги и выпустить дополнительный долг на внутреннем рынке для финансирования дополнительных военных расходов против России. Парламент обсудит эти предложения в сентябре.

14:50 Украина изучает разработку отечественного вооруженияУкраина сталкивается с крупнейшим бомбардировкой и ракетной атакой со стороны российских сил с начала конфликта. Атаки продолжаются даже ночью. В результате Украина сейчас изучает альтернативные методы защиты от российских атак, помимо западной военной помощи.

14:10 Зеленский: Украина успешно запустила первый отечественный баллистический missileПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина успешно испытала свой первый местно произведенный баллистический missile. "Первый украинский баллистический missile успешно испытан", - сообщил Зеленский, поздравив "нашу оборонную промышленность". Однако он не предоставил дальнейших подробностей о missile.

13:30 Москва предполагает участие США в украинском вторженииЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает участие США во вторжении Украины в российский Курский регион "неоспоримым". Он намекает, что реакция России может быть более жесткой, чем прежде, согласно российским государственным новостным агентствам РИА и ТАСС. Рябков не предоставляет никаких доказательств или подробностей, подтверждающих его утверждения. Белый дом заявил, что не был проинформирован о предстоящем вторжении Украины в Курский регион 6 августа.

13:00 Зеленский: F-16s сбивают российские missilesПрезидент Украины Владимир Зеленский заявляет, что новые истребители F-16 уже успешно перехватили российские missiles. "Во время этой интенсивной ракетной атаки нам удалось сбить некоторые ракеты с помощью F-16", - сообщил Зеленский. Он утверждает, что эти самолеты были использованы для предотвращения разрушительного воздушного налета в понедельник. Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия коллективно пообещали более 60 этих американских истребителей Украине.

12:30 Сирена воздушной тревоги возле российской АЭС КурскВ полдень срабатывает сирена воздушной тревоги в городе Курск в российском Курском регионе. Сирены сигнализируют о присутствии ракетной угрозы, сообщает корреспондент Reuters. Курская АЭС, которую в настоящее время инспектирует глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, находится в Курске.

13:44 Российские силы захватили еще одну область вблизи ПокровскаРоссийские силы якобы захватили еще один населенный пункт вблизи стратегически важного города Покровск на востоке Украины. Село Орловка в Донецкой области было объявлено "освобожденным", согласно заявлению Министерства обороны России в Telegram. Орловка - российский эквивалент украинского села Орливка. Несмотря на продолжающийся конфликт против украинских сил в российской области Курск, Москва продолжает наступление в Донецке. Министерство обороны часто сообщает о захвате новых мест. Окружающая область важного логистического хаба Покровск также находится в фокусе.

13:21 Лавров называет требование Украины ядерным шантажомМинистр иностранных дел России Сергей Лавров назвал требование Украины к своим союзникам использовать поставленное Западом оружие против России формой шантажа. Для западных ядерных держав, по его словам, рискованно "играть с огнем". Россия пересматривает свою ядерную доктрину, но не предоставила подробностей. Доктрина допускает использование ядерного оружия, если под угрозой суверенитет или территориальная целостность России.

13:04 Сирский: Прогресс в Курске - Сложные условия в ПокровскеПо словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Алексея Сирского, украинские войска продвигаются в российской области Курск, но российские солдаты продвигаются к городу Покровск в украинской области Донецк. Общая ситуация там сложная.

12:42 Мунц: Россия усилила удары по УкраинеПосле недавних атак дронов Россия якобы усиливает ракетные удары по Украине. Корреспондент Рейнер Мунц из ntv связывает это с приближением осени и отопительного сезона.

12:33 Киев: 594 российских пленника захвачены в КурскеПо словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Алексея Сирского, Украина захватила в общей сложности 594 российских солдат в Курской области. Это первое сообщение о конкретном числе. Ранее этой неделе сообщалось, что "Вашингтон пост" идентифицировала по крайней мере 247 российских пленников с помощью фото- и видеоанлиза.

12:09 Усиленные ограничения и отключения электроэнергии еще на несколько днейПосле самого крупного российского нападения на Украину с начала конфликта украинское население может ожидать усиленных ограничений и отключений электроэнергии в течение нескольких дней. Отключения электроэнергии и строгие ограничения могут продолжаться еще одну-две недели,according to Ivan Plachkov, President of the Ukrainian Energy Association, in an interview with Kyiv24. Plachkov highlights that the monumental attack on Monday was one of the most extensive strikes on the energy infrastructure, aiming to incite a "total blackout" in the power system.

11:46 Рот: Российское наступление вызовет перемещение беженцев в ЕС

Эксперт по внешней политике СДП Германии Михаэль Рот считает, что масштабные атаки России на инфраструктуру Украины спровоцируют перемещение беженцев в Европу. Текущая серия атак, по словам Рот, является "началом новой кампании разрушения против инфраструктуры энергетики Украины". Рот сообщил Politico, что "цель состоит в том, чтобы парализовать военное производство Украины и сделать жизнь для ее жителей невыносимой, спровоцировав новые перемещения беженцев в ЕС". Рот добавил, что ущерб настолько велик, что быстрые ремонты маловероятны. Он призвал к поддержке в предстоящую "трудную зиму", например, резервными генераторами, и одобрению США использования дальнобойного оружия против российских аэродромов.

11:21 Пограничная служба Украины: Нет значительной военной активности в Белоруссии

Представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил украинскому телевидению, что нет значительной военной активности в Белоруссии. Он сказал, что нет движения солдат или техники возле границы. Однако он подчеркнул, что угроза для Украины сохраняется со стороны границы с Белоруссией. Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщало о мобилизации войск и техники Белоруссией возле границы. Белоруссия является близким союзником России.

10:56 Губернатор Белгородской области подтверждает попытки украинского вторжения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил в Telegram, что "появилась информация о том, что противник пытается прорваться через границу". Это совпадает с предыдущими сообщениями из российских Telegram-каналов. Гладков сказал, что, согласно Министерству обороны России, ситуация на границе остается сложной, но под контролем. Он призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Гладков также сообщил, что Украина атаковала регион примерно 20 дронами за последние 24 часа. Киев еще не прокомментировал предполагаемые инциденты.

10:50 Отчет: Украина создает новые механизированные бригады

Согласно отчету независимого украинского портала "Военный Лэнд", Украина якобы создает новые механизированные бригады для оборонительной борьбы против российской агрессии. Эти бригады могут быть боеспособными к 2025 году. Рекруты, по словам портала, будут набираться из украинцев, проживающих за рубежом, и частично обученных там. Механизированная бригада обычно состоит из около 2000 солдат, вооруженных тяжелой военной техникой, такой как танки.

10:44 Гросси осматривает российскую атомную электростанцию в Курске

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Курскую атомную электростанцию в российской граничащей области Курск, согласно сообщению российского государственного новостного агентства ТАСС. Гросси объявил накануне, что лично проконтролирует осмотр станции из-за критической ситуации. Тысячи украинских солдат неожиданно атаковали Курскую область 6 августа. Россия обвиняет Украину в неоднократных атаках на станцию. Украинское правительство еще не выпустило официальное заявление по этому поводу.

10:23 Российская служба безопасности возбудила уголовные дела против двух иностранных журналистов

Российское агентство безопасности, ФСБ, якобы возбудило уголовные дела против двух иностранных журналистов. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы для освещения украинского вторжения в Курской области. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на российское информационное агентство Интерфакс. Под пристальным вниманием находятся репортер Deutsche Welle и корреспондент украинского телеканала 1+1. ФСБ, якобы, возбудило уголовные дела против как минимум семи иностранных журналистов, которые освещали события в Курске.

10:02 Украинские силы пытаются проникнуть через границу в Белгородской области

Украинские силы, похоже, пытаются пересечь российскую границу в южной Белгородской области. Интенсивные бои якобы ведутся, как сообщает Гвард, ссылаясь на российские каналы Telegram. Канал Mash сообщает о примерно 500 украинских солдатах, которые атаковали два КПП в Нехотеевке и Шебекино в Белгороде, и бои продолжаются на обоих участках. Белгород граничит с российской областью Курск, где украинские силы захватили российскую территорию с начала августа.

09:45 Украинские официальные лица заявляют о значительных потерях России

Россия якобы понесла значительные потери в 1280 солдат за один день, согласно украинскому генеральному штабу. Число погибших или раненых российских солдат теперь составляет астрономические 610 100 с начала войны. Киев также сообщает о разрушении 12 российских танков, 19 бронетранспортеров, 52 артиллерийских системы, 120 дронов, 103 ракеты и одну реактивную установку в предыдущие 24 часа. Эти цифры, однако, нельзя независимо проверить. Россия сознательно скрывает свои потери.

09:21 "Все, что было направлено на столицу Киев, было уничтожено"

Воздушные силы Украины сообщают, что они отразили пять запущенных Россией ракет и 60 дронов. Россия атаковала Украину десятью ракетами и 81 дроном в целом, согласно Telegram-каналу Воздушных сил. Около 15 дронов и несколько ракет были перехвачены возле Киева, согласно главе местной военной администрации Сергею Попко. "Все, что было направлено на столицу Киев, было уничтожено." Десять дронов все еще находились в воздушном пространстве Украины в 09:00 по местному времени (08:00 по CEST). Другие дроны потерпели крушение. Три гиперзвуковые ракеты "Кинжал" (Кинжал) и две ракеты типа "Искандер" не удалось сбить, согласно командующему Воздушными силами Николаю Олещуку. Данные военных могут не быть полностью достоверными, но дают относительно точное представление о масштабе атаки.

08:57 Ночные атаки привели к нескольким жертвам - Россия запускает ракеты "Кинжал"

Россия провела массированные воздушные атаки на Украину различными видами вооружения во второй ночь подряд. По предварительным данным украинских властей, погибли как минимум четыре человека - двое от удара ракетой по отелю в Кривом Роге и двое других от атак дронов в Запорожье. Воздушные силы Украины сообщают, что российская армия снова использовала дальние бомбардировщики, с которых запускаются крылатые ракеты. Также были использованы гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

08:33 Китай предлагает свой план мира

Китай призывает к более широкой поддержке своего мирного плана. Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хουi поделился этой информацией после дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и ЮАР. Эти три страны представляют глобальный Юг и являются важными сторонниками мира во всем мире. Они поддерживают связь как с Украиной, так и с Россией и стремятся решить конфликт политическим путем через переговоры, заявил Ли. Китай и Бразилия выпустили совместный план мира в этом году, который призывает к проведению мирной конференции со всеми сторонами конфликта и прекращению расширения боевых действий. Китай и Россия не участвовали в мирной конференции в Швейцарии в июне. Россию не пригласили, а Китай himself отказался участвовать.

08:05 Командир чеченцев: "Два поселка в Курске "освобождены"

Российская военная сторона заявляет, что "освободила" еще два поселка в российской области Курск. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС, ссылаясь на заместителя главы военного-политического главного управления российских вооруженных сил и командира чеченского спецподразделения "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова. "Я счастлив сообщить, что сегодня отряд "Арбат" полностью очистил два поселка Нижняя Паровка и Нечаево, а 1427-й полк продвигается вперед. Таким образом, этот регион также был обеспечен и взят под контроль", - заявил Алаудинов в видео, размещенном в Telegram-канале. На линии фронта сегодня не произошло каких-либо значительных изменений, добавил генерал. "Противник действительно понес значительные потери сегодня. Он атаковал весь день,thus понес значительные потери." Эти утверждения нельзя независимо проверить. Однако Институт изучения войны (ISW) подтверждает, что географические снимки, опубликованные в понедельник, указывают на то, что украинские силы действуют непосредственно западнее Нечаево.

07:37 Джо Байден осудил последние действия России как "неприемлемые"

Президент США Джо Байден осудил последние действия России в понедельник как "неприемлемые". "Я решительно осуждаю продолжающуюся войну России против Украины и ее усилия погрузить украинский народ во тьму", - сказал Байден. Россия никогда не победит в Украине. Москва "целится в жизненно важные органы" Украины, нанося удары и пытаясь "стереть поставки", заявил немецкий МИД на X. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми осудил российские атаки как "отвратительные".

Международный институт стратегических исследований (МИСИС) по-прежнему считает, что вторжение Беларуси в Украину ее военными силами маловероятно. Это мнение основано на последнем ситуационном отчете института, который был составлен на основе анализа, проведенного украинской новостной организацией Frontline Insight и консалтинговой компанией Rochan. Отчет предполагает, что боевые подразделения Беларуси обычно работают только на 30-40% своей полной мощности, полагаясь на мобилизацию для развертывания полных подразделений. Такой мобилизации не произошло, и более вероятно, что текущая цель - отвлечь внимание украинских сил от других участков фронта, таким образом поддерживая российские войска. Кроме того, текущее количество российских войск в Беларуси недостаточно для проведения скоординированного вторжения с границы Гомельской области. Вторжение Беларуси в Украину или любое военное участие в конфликте может подорвать авторитет белорусского лидера Александра Лукашенко в защите своего режима, что может спровоцировать значительное внутреннее недовольство. Следующие президентские выборы запланированы на февраль 2025 года.

06:32 Габбард поддерживает Трампа, призывает США "избежать эскалации"

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии и конгрессмен Тулси Габбард, ныне независимый, поддержала республиканского кандидата Дональда Трампа на предстоящих выборах. Габбард обещала сделать все возможное, чтобы помочь Трампу вернуться на пост президента, как она заявила. Габбард, бывший солдат Национальной гвардии, считает, что если Трамп будет переизбран, он будет работать над тем, чтобы вывести США из-под угрозы конфликта на фоне продолжающихся войн на Ближнем Востоке и в Украине. Габбард баллотировалась на пост демократического кандидата в 2020 году, но безуспешно, и в итоге поддержала Джо Байдена. Кампания Габбард была основана на демилитаризации внешней политики США. Лицом к лицу с обвинениями в том, что ее кампания поддерживалась Россией и была направлена на ослабление демократов, Габбард пришлось защищаться.**

06:17 Байден хвалит Моди за визит в Украину

Президент США Джо Байден похвалил премьер-министра Индии Нарендру Моди за свой визит в Украину на прошлой неделе. Моди, который сохраняет нейтралитет в конфликте между Украиной и Россией, объявил на платформе X, что он поговорил с Байденом о полной поддержке Индии в достижении быстрого разрешения, ведущего к миру и стабильности в Украине. Белый дом похвалил визит Моди в Украину и его посещение Польши на прошлой неделе. Варшава является одним из ближайших союзников Украины в Восточной Европе. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби описал ситуацию журналистам, заявив, что любая страна, разделяющая позицию президента Украины Владимира Зеленского и стремящаяся внести вклад в справедливый мир, приветствуется.**

05:45 Свидетели сообщают о множестве взрывов в Киеве

Поступили сообщения о серии из хотя бы трех взрывов после возобновления атаки беспилотников на Киев. Пока нет сообщений о жертвах. Системы ПВО в Киевском регионе были активны всю ночь, чтобы перехватить ракеты и беспилотники, целящиеся в столицу, согласно сообщению регионального военного управления в Telegram. Это произошло всего через день после самого крупного российского авиационного удара за время войны.**

05:03 ВВС: российские бомбардировщики и беспилотники летят в Украину

По данным украинских источников, российские бомбардировщики и беспилотники направляются в Украину. Российские бомбардировщики Ту-95мс взлетели с авиабазы Энгельс в юго-западной России, и также летят беспилотники для атаки. В различных частях Украины объявлены воздушные тревоги, согласно местным властям.**

04:04 Два погибших в результате ракетного удара России по Кривому Рогу

По данным украинских источников, число жертв ракетного удара России по Кривому Рогу возросло до двух. Российская ракета попала в отель, возможно, засыпав под обломками до пяти человек, продолжаются спасательные операции, согласно украинским СМИ. Военные администрации района и города сообщили, что Russians targeted the hotel with a ballistic missile. These claims cannot be independently verified.**

02:04 Еще одна атака беспилотников на Киев

По данным украинских источников, в Киевской области зафиксировано движение подозрительных беспилотников. "Обнаружено движение подозрительных беспилотников", - объявило Киевское военное управление в Telegram. "Системы ПВО активны в регионе".**

00:35 Украина: как минимум один погибший в результате ракетного удара России по Кривому Рогу

По меньшей мере один человек погиб в результате ракетного удара России по гражданской инфраструктуре в центре украинского города Кривой Рог. Под завалами могут оставаться еще пятеро человек, заявили местные власти. Глава Киевской военной администрации Александр Вилькул сообщил в Telegram, что четверо человек были госпитализированы из-за травм. По словам губернатора Днепропетровской области Сергея Лысака, гражданское здание было разрушено. Эти сообщения еще не были независимо проверены. Ответа от российской стороны пока не поступало.**

23:19 Зеленский угрожает России ответными действиями из-за авиационных ударов

В ответ на масштабные российские авиационные удары по Украине президент Владимир Зеленский угрожает ответными действиями. Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении, что готовят ответные меры с помощью истребителей F-16, предоставленных Западом. Он не предоставил подробностей о планируемых ответных мерах, но снова упомянул украинскую наступательную операцию в российской области Курск, которая длится уже три недели. Украинские силы расширили свой контроль в этом районе и захватили больше российских военнопленных, что улучшает перспективы обмена пленными.**

После серии значительных атак в Украине США обвиняют Россию в попытке "погрузить украинский народ во тьму с приходом осени", как заявил Джон Кирби, представитель Национального совета безопасности США. Кирби осудил российские нападения на энергосистему Украины как "постыдные". США осуждают "persistent war of Russia against Ukraine".

21:20: Более эвакуаций в Донецкой области

Украинские власти распорядились о дополнительных эвакуациях в Донецкой области из-за продвижения России. Ухудшение условий безопасности расширило зону эвакуации, требуя, чтобы дети и их родители или опекуны покинули свои дома, сообщает губернатор Донецкой области Вадим Филяшкин. В общей сложности 27 общин в районах Костянтыновка и Селидово были включены. Ранее эвакуации были введены в районе Покровск из-за продвижения российских сил.

После последнего обострения конфликта президент США Джо Байден осудил действия России как "неприемлемые". Он выразил серьезную обеспокоенность нападением на Украину, в частности, в Курской области, и его влияние на гражданское население. Также привлекло международное внимание то, что Служба безопасности России допрашивала иностранных журналистов, в том числе Ника Коннолли из DW и Наталью Нагорную из 1+1.

