В 18:35 Зеленский несет свою стратегию победы в переговорах с Байденом и Харрисом в своем портфеле

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне в четверг. Зеленский планирует поделиться своей предполагаемой «стратегией победы» с Байденом, обрисовав путь к завершению конфликта в Украине. Зеленский намекнул на важное решение в войне этой осенью. Украинское правительство считает, что использование западного оружия против российских целей на своей территории могло бы существенно помочь Украине, но эти средства еще не были предоставлены странами-спонсорами.

По данным британского новостного источника "The Times", стратегия включает в себя четыре ключевых аспекта:

Запрос на "неуязвимые" западные гарантии безопасности, вдохновленные НАТОвским пактом коллективной обороны

Продолжение украинского наступления в российский регион Курск, служащее в качестве "территориального инструмента переговоров"

Запрос на современное вооружение

Международная финансовая помощь для стимулирования экономического восстановления Украины

18:12 Бундестаг утвердил миллионы евро на децентрализованное восстановление энергоснабжения Украины

Бюджетный комитет Бундестага утвердил пакет помощи в размере 70 миллионов евро для Украины по обеспечению тепла и электроэнергией. Эта помощь поможет украинским городам и муниципалитетам получить небольшие блоки тепловых установок, котлы, генераторы и солнечные панели. Основная цель - позволить украинцам жить на своей родине и выживать под российскими атаками. Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Свеня Шулезе заявила, что Россия целенаправленно атакует гражданскую энергетическую инфраструктуру, чтобы "подорвать и выселить украинцев". Она также добавила, что мы помогаем Украине восстанавливать свою энергосистему децентрализованно, делая ее труднее для России разрушить.

17:50 Зеленский предупреждает о риске ядерной катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о риске ядерной катастрофы из-за российских атак на Запорожскую атомную электростанцию. Он заявил, что президент России Владимир Путин планирует атаковать другие украинские атомные электростанции. "Такого дня никогда не должно произойти", - подчеркнул он на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Россия неоднократно опровергала эти обвинения со стороны Зеленского. "Если, к сожалению, Россия спровоцирует ядерную катастрофу на одной из наших АЭС, радиоактивность не будет уважать национальные границы, и различные страны могут пострадать от катастрофических последствий", - заявил Зеленский. Он также обвинил другие страны в предоставлении России спутниковых данных об этих украинских АЭС. Во вторник Зеленский обвинил Китай в распространении изображений украинских АЭС в Москве.

17:08 Видео: Украина оспаривает российский контроль на окраинах Вугледар

Украинские и российские войска сражаются за шахтерский город Вугледар с 2022 года, и конфликт усиливается, как видно на видеороликах в социальных сетях, показывающих интенсивные бои. Однако губернатор Донецка опроверг утверждения о присутствии российских войск на окраинах Вугледара.

16:31 Украина предлагает трехлетний план по дронам для финансирования от союзников

Министр обороны Украины Рустем Уммеров представил трехлетний план по производству беспилотников, электронных систем войны и наземных роботов. План был представлен во время поездок Уммерова в США, Великобританию, Францию, Германию и на встречу в Рамштайне в этом месяце. "Мы определили, сколько нужно и как они будут использоваться на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях", - сказал министр. План включает количество оружия, которое Украина может производить, и необходимые средства. "Несколько стран согласились финансировать наши дроны и ракеты сейчас", - добавил Уммеров. Согласно сообщениям, Украина уничтожила или повредила более 200 российских военных объектов за последний год с помощью технологии дронов-самоубийц, в том числе российский склад боеприпасов в Торопце. Украина имеет производственную мощность для производства более 3 миллионов дронов в год, но нуждается в иностранном финансировании.

15:49 Президент Лула выступает за план мира Бразилии-Китая в ООН

Президент Бразилии Лула да Силва лоббирует бразильско-китайский план мира в ООН, несмотря на отказ Украины от предложения как "вредного". Несмотря на критику "вторжения на территорию Украины", Лула подчеркивает необходимость создания условий для мирных переговоров между Киевом и Москвой. Китай и Бразилия представили свой шестипунктный план в мае. Как сообщается, советник Лулы по внешней политике Сельсу Аморим планирует встретиться с делегатами 20 стран в пятницу, чтобы привлечь дополнительную поддержку, при этом союзники Украины не участвуют. Бразильско-китайский шестипунктный план называет конфликт "кризисом" и предлагает мирную конференцию, признанную Россией и Украиной, включая "справедливое переговорное решение" всех мирных планов. Он не упоминает территориальную целостность Украины или вывод российских войск.

15:12 Отчет: Китай помогает России создавать дальнобойные дроныПо данным Reuters, российские инициативы по производству дальнобойных дронов в Китае набирают обороты. Это стало бы первым случаем, когда дроны, специально разработанные для украинских операций, разрабатываются и производятся, сообщили два источника, имеющие доступ к документам. По данным источников, дочерняя компания российского оборонного концерна «Алмаз-Антей», ИЭМЗ «Купол», протестировала в Китае дрон «Гарпия-3» с помощью китайских специалистов. Г3 якобы имеет радиус действия около 2000 километров и может нести до 50 килограммов взрывчатых веществ. По словам источников, эта поставка служит первым доказательством того, что Китай поставляет в Россию дроны китайского производства с начала войны. Точное место производства и то, было ли утверждено серийное производство, остается неизвестным. Несмотря на неоднократные опровержения поставок оружия Украине, Китай продолжает отрицать, что поставляет России оружие для украинского конфликта.

14:29 Путин проведет заседание Совета безопасности России по ядерному сдерживаниюПрезидент России Владимир Путин возглавит заседание Совета безопасности России, чтобы обсудить ядерное сдерживание, как сообщил Кремль. Это обсуждение будет проходить в контексте рассмотрения Россией вопроса о западных ракетах с увеличенной дальностью, способных поражать глубокие территории России. Представитель Кремля Дмитрий Песков описал это заседание как важное. "После выступления Путина оставшаяся часть собрания будет засекречена по очевидным причинам", - объяснил Песков.

13:54 Кремль критикует речь Зеленского перед Советом Безопасности ООНКремль раскритиковал речь президента Украины Владимира Зеленского перед Советом Безопасности ООН. В заявлении Кремль назвал позицию Зеленского, которая давит на Россию, чтобы она искала мир, "катастрофической ошибкой". Кремль заявляет, что Россия является защитником мира, но только если обеспечена российская безопасность. Более того, Песков утверждал, что цели, чтобы начать "военную операцию" в Украине, должны быть достигнуты. Кремль по-прежнему избегает называть свою жестокую атаку на Украину войной и требует, чтобы Украина сдавалась территорий, пересматривала членство в НАТО и проходила так называемую "денацификацию", фактически требуя про-российское марионеточное правительство.

13:18 "Спасаем жизни" - Украина демонстрирует обучение на немецкой системе ПВО SkynexМинистерство обороны Украины опубликовало видео, на котором украинские солдаты обучаются на системе ПВО Skynex от Rheinmetall. В настоящее время в Украине используются две системы Skynex, а еще две ожидаются из Германии в ближайшее время. Skynex эффективен против ближних целей, таких как дроны. Министерство обороны выразило благодарность партнерам, которые помогают усилить возможности противовоздушной обороны Украины, спасая больше невинных жизней.

12:42 Корреспондент ntv обсуждает военную поддержку России со стороны КитаяПрезидент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в предоставлении России данных со спутников для шпионажа за украинскими атомными электростанциями. Как сообщает корреспондент ntv Райнер Мунц, военная помощь Китая России выходит далеко за рамки обмена стратегической разведкой.

12:01 Украина считает премьер-министра Индии Моди предпочтительным посредником для прекращения войны с РоссиейПо данным Politico, Украина нашла своего предпочтительного посредника для прекращения конфликта с Россией: премьер-министра Индии Нарендру Моди. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Politico, что Индия является наибольшей надеждой Украины на достижение мирного соглашения, приемлемого для Украины. Чиновник подтвердил, что Моди четко дал понять в разговорах летом, что Украина должна сделать некоторые уступки, но любые мирные предложения не должны включать передачу территории России. Индия поддерживает прочные отношения с Москвой.

11:35 Бельгород страдает от крупномасштабной атаки, четверо госпитализированыПосле крупной атаки пятеро человек получили ранения, четверо из них были госпитализированы, как сообщается. Западный российский город Белгород, расположенный возле украинской границы, стал целью этой атаки. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, были повреждены высотка и 75 небольших жилых дома, а также десятки автомобилей, а также водопроводные и газовые трубы. Независимые наблюдатели назвали эту украинскую атаку реакцией на российскую авиационную атаку на украинский город Харьков.

10:59 Украинский медик использует электронный моноколес на поле бояМинистерство обороны Украины опубликовало ролик, на котором показан военный медик, использующий электронное моноколесо на поле боя, как документирует United24media. Подпись к видео гласит "Преобразование динамики передвижения на передовой", и медик объясняет, что этот метод полезен для быстрого и тихого доставки необходимых военных грузов солдатам обеими руками.

22:18 "Уступка Путину" - лидер СДПГ Клингебль критикует БСВПосле выборов в земле Бранденбург лидер СДПГ Ларс Клингебль требует ясности в отношении целей Альянса для будущего и справедливости (БСВ) в предстоящих переговорах. "Теперь, как и в Тюрингии и Саксонии, ведутся переговоры, и нам нужно определить: каков главный запрос БСВ? Куда хочет двинуться этот альянс?" - говорит он на RBB InfoRadio. Он заявляет, что многие люди не понимают этого. Речь идет об анализе результатов выборов и о том, "как теперь можно сформировать стабильное правительство". Клингебль также заявляет, что ему часто говорят от БСВ, что "мы больше не будем поставлять оружие Украине с завтрашнего дня, а затем завтра будет мир". Он называет это "уступкой Путину" и называет БСВ популистской партией.

21:09 "Успех пропаганды Путина" - Экономист критикует СМИЭкономист Рюдигер Бахманн критикует "интеграцию лоялистов Путина через и в СМИ", называя это "самым успешным пропагандистским трюком Путина" на данный момент. "Вопрос: Почему мы можем общаться с русскими фашистами, но не с германо-русскими фашистами? Для демократов оба должны быть вне пределов дозволенного", - говорит он. Военный эксперт Густав Грессель соглашается с этой точкой зрения, поделившись постом.

20:27 Великобритания жестко высказывается в адрес России в Совете Безопасности ООНМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми выступает с мощной речью в Совете Безопасности ООН, напрямую обращаясь к руководству Кремля и заявляя свою позицию: "Владимир Путин, если вы запустите ракеты по украинским больницам, мы знаем, кто вы. Если вы отправите наемников в африканские страны, мы знаем, кто вы. Если вы будете убивать оппонентов в европейских городах, мы знаем, кто вы. Ваше вторжение - это о ваших собственных интересах. Только ваших. Вы хотите расширить свою мафиозную государство в мафиозную империю, построенную на коррупции, которая грабит и российский народ, и Украину."

20:04 Украина сообщает о российских атаках дронами и ракетамиВоздушные силы Украины сообщают, что были атакованы Россией 32 дронами и 8 ракетами за ночь. Из них 28 дронов и 4 ракеты были сбиты. Пока нет сообщений о жертвах или ущербе.

19:22 ИСВ: Российские войска достигли окраин Вугледара - нет стратегического преимуществаПо данным Института изучения войны (ИСВ), российские войска достигли окраин Вугледара и усиливают свою атаку вблизи поселения. Американский think-tank не видит стратегического преимущества для дальнейших атак в западной части Донбасса, если город будет захвачен. Быстрое взятие города будет зависеть от того, уйдут ли украинские войска или будут сражаться с российскими войсками в затяжной битве. Украинский канал Deepstate сообщал вчера, что 72-я механизированная бригада все еще защищает город. Даже если Вугледар будет захвачен, это не сразу предоставит российской атаке значительные тактические преимущества, так как окружающая местность сложна для передвижения и не открывает критически важные логистические маршруты, согласно ИСВ.

19:00 "Сложная и успешная операция" - Украина сообщает о освобождении в Харьковской областиВоенная разведка Украины сообщает о освобождении электростанции в Вовчанске в Харьковской области возле российской границы в результате "очень сложной и успешной операции". В заявлении, сопровождаемом видео, говорится, что украинская военная разведка системно очистила станцию, в некоторых случаях вступая в ближний бой с врагом. Электростанция была "пропагандистским оплотом", охраняемым профессиональными российскими подразделениями.

18:25 Российский парламент предлагает закон против "пропаганды преднамеренного бездетства"Российские законодатели выступают за запрет "пропаганды преднамеренного бездетства". Председатель Думы Вячеслав Володин объявил в онлайн-медиа, что они рассматривают законопроект для запрета этого. В сущности, это будет "запрет на идеологию бездетности". "Большая и дружная семья - это основа сильного государства", - объясняет Володин далее. Россия борется с демографическим кризисом и низкой рождаемостью, что усугубляется военным конфликтом в Украине.

18:00 Новый командир немецко-литовской бригады вступает в должность в Восточной ЕвропеБудущий командир литовской бригады бригадный генерал Кристоф Хубер прибыл в балтийскую страну НАТО для вступления в должность. Он сейчас готовится к своей роли в 45-й танковой бригаде, сообщает армия Германии в X. Цель состоит в том, чтобы создать боеготовую бригаду, которая вносит существенный вклад в национальную и альянсовую оборону через сдерживание. В ответ на агрессивное поведение России правительство Германии пообещало постоянно разместить боеготовый отряд в Литве. Планируется до 5000 солдат.

17:35 Любек передает использованные пожарные машины в УкраинуГород Любек передал несколько использованных пожарных машин представителям Украины. Четыре пожарных машины и скорая помощь - бывшие пожарные машины добровольной пожарной службы - были переданы в начале недели. "Обычно они продаются на аукционе. Но после запроса от украинской организации помощи мы отремонтировали их и теперь можем передать их в Украину с чистой совестью, чтобы они могли там использоваться", - говорит Хеннинг Виттен, начальник отдела техники в профессиональной пожарной службе Любека.

04:45 Писториус подчеркивает срочность military upgrade Германии к 2029 годуМинистр обороны Германии Борис Писториус подчеркивает необходимость быстрого вооружения немецкой армии. К 2029 году нужно ожидать завершения военной трансформации России и возможной военной атаки на территорию НАТО, считает политик от СДПГ, учитывая нападение России на Украину. "Поэтому важно, чтобы мы как можно быстрее ответили на эту угрозу", - говорит он во время визита в 36-й полк армейской авиации "Курхessen" немецкой армии в Фритларе, северном Гессене.

13:13 Россия ставит на продажи газа для гигантского военного бюджета Несмотря на западные санкции, Россия рассчитывает на высокие доходы от нефти и газа в бюджетном планировании на 2025 год. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на правительственном заседании в Москве, что государственные доходы должны вырасти на 12 процентов до 40,3 триллиона рублей (приблизительно 390 миллиардов евро). Доля энергетического сектора в доходах увеличится до почти трех четвертей. Как сообщают СМИ, предстоящий бюджет также направлен на конфликт на Украине и крупномасштабное военное производство. Планируется потратить 13,2 триллиона рублей на военные расходы, сообщает финансовое новостное агентство Bloomberg из Москвы. В целом, 40 процентов всех расходов направлено на оборону и внутреннюю безопасность - больше, чем на образование, здравоохранение, социальные услуги и экономику вместе взятые.

10:02 Дума упрощает призыв подозреваемых в преступлениях Государственная Дума приняла законопроект, позволяющий армии призывать подозреваемых в преступлениях для наступления на Украину. Согласно принятому Государственной Думой законопроекту, даже подозреваемые, еще не признанные виновными, могут быть призваны. Если они будут награждены или ранены в бою, то обвинения против них будут сняты. Этот закон еще должен быть одобрен верхней палатой и затем подписан президентом Владимиром Путиным.

05:01 Баербок предлагает ключевые компоненты для мирного соглашения Министр иностранных дел Аннегрет Крамп-Карренбауэр обозначила ключевые аспекты для потенциальных мирных соглашений, чтобы положить конец российскому нападению на Украину. "Мир означает гарантирование существования Украины как свободной и независимой нации. Это означает гарантии безопасности", - говорит политик от партии "Зеленых" на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Когда мы говорим о мире, мы имеем в виду справедливый и долговременный мир", - подчеркивает Крамп-Карренбауэр. Она также добавила: "Когда мы говорим о мире, это означает, что Украина может быть уверена в том, что окончание боевых действий не сигнализирует о начале новой фазы подготовки в России". Это относится tanto к Украине, как и к Молдове или Польше. Мир должен быть справедливым и долговременным.

21:45 США призывают к более решительным действиям Совета Безопасности ООН против сторонников России Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к более решительным действиям Совета Безопасности ООН в отношении тех, кто поддерживает Россию в войне на Украине. "Самый быстрый способ вперед - это прекратить тех, кто способствует агрессии Путина", - говорит Блинкен на высоком уровне заседании Совета Безопасности ООН, проходящем на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также подчеркивает необходимость справедливого мира, который соблюдает принципы Устава ООН. В частности, Блинкен выделяет поддержку России со стороны Северной Кореи и Ирана.

23:45 Китай: "Мы остаемся привержены мирным переговорам на Украине" Министр иностранных дел Китая Ван И призывает Совет Безопасности ООН работать более усердно над мирными переговорами на Украине. "Основной приоритет заключается в том, чтобы не расширять зону боевых действий, не эскалировать конфликт и не провоцировать ни одну из сторон", - говорит Ван на высоком уровне заседании, на котором также присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Ван также повторяет нейтралитет Китая. "Китай не инициировал кризис на Украине и мы не участвуем в нем", - говорит он. Запад обвиняет Пекин в оказании помощи России в войне против Украины, в том числе поставками компонентов вооружения.

23:09 Зеленский Совету Безопасности: "Война не просто исчезнет" Президент Украины Владимир Зеленский выражает крайнее сомнение в возможности переговоров с Россией для прекращения текущей войны против его страны. Россия совершает международное преступление, говорит Зеленский, глядя на президента России Владимира Путина на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Поэтому эта война не просто исчезнет. Эту войну нельзя утихомирить переговорами", - говорит Зеленский. Он добавляет, "необходимы действия".

22:00 Трамп: "Мы должны уйти" с Украины Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп призывает США вывести свои войска из войны на Украине. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - соперник Трампа на выборах - втянули США в войну, говорит Трамп на митинге в Джорджии. "Теперь они не могут нас вытащить. Они не могут сделать этого". Только с ним как президентом США могли бы выйти из войны: "Я справлюсь. Я буду переговорщиком. Я вытащу нас. Мы должны уйти".

21:30 Источники сообщают, что США отправляют Украине новую военную помощь на $375 миллионов США отправляют Украине новую военную помощь стоимостью около $375 миллионов, сообщают источники. В пакет входят средне-range кластерные боеприпасы, различные ракеты, артиллерия и бронемашины, сообщают источники в правительстве США. Официальное объявление о помощи ожидается завтра. Этот новый пакет является одним из крупнейших, недавно одобренных. Вооружение из американских военных резервов будет использоваться для более быстрой поставки в Украину. С этим последним пакетом США предоставили Украине более $56,2 миллиарда военной помощи с начала войны России против страны в 2022 году.

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