В 18:22 российский беспилотник смертельно ударил судью Верховного суда Украины.

17:28 Украина: Россия планирует наступательные операции в регионе Запорожье

По данным украинских источников, российские войска готовят наступательные операции в южном регионе Запорожье. Спикер Южного командования Вооруженных сил Украины Владислав Волoshyn заявил на национальном телевидении, что Москва концентрирует войска возле оккупированной деревни Приютное. Кроме того, Волoshyn сообщил, что российские войска в этом районе получили 25 легких бронемашин, которые могут использоваться небольшими пехотными группами для атак. "Это свидетельствует о подготовке к наступательным действиям в направлении Запорожья в ближайшее время", - сказал он. Однако Волoshyn отметил, что более масштабная наступательная операция потребует дополнительных сил.

16:36 Киев сообщает о смерти главного специалиста по дронам России в Москве

Военная разведка Украины, ГУР, объявила о смерти российского colonel Алексея Коломеицева в городе Коломна, в Московской области. Коломеицев служил главой 924-го Государственного центра (военная часть № 20924) беспилотных авиационных систем Министерства обороны России. Этот центр отвечает за подготовку специалистов для боевого применения дронов, в том числе Shahed. ГУР подчеркнул, что Коломеицев был причастен к военным преступлениям против Украины.

15:50 Прибалтийские страны и Польша просят ЕС финансирования для обеспечения безопасности границ

Члены НАТО Эстония, Латвия, Литва и Польша рассматривают возможность запроса финансовой поддержки у ЕС на строительство бункеров, барьеров и военных лагерей на своих границах с Россией и Белоруссией. "Необходимость [Балтийской] линии обороны обусловлена ситуацией с безопасностью", - сказал министр обороны Эстонии Хано Певкур. Кроме того, это поддерживает новый концепцию обороны НАТО. "Важно координировать наши действия с Польшей", - отметил он. В январе балтийские страны Эстония, Латвия и Литва объявили о проекте "Балтийской линии обороны". В мае Польша объявила о подобном проекте под названием "Восточный щит".

15:12 Россия готовится судиться из-за саботажа "Северных потоков"

Россия готовится к судебному разбирательству из-за саботажа газопроводов "Северные потоки", заявил представитель Министерства иностранных дел России. Россия подала "претензии до суда" против Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основе международных соглашений по борьбе с терроризмом. "Если вопрос не будет решен на этом этапе, Россия намерена обратиться в суд и подать апелляцию в Международный суд", - сказал представитель. Запад "не избежит ответственности", добавили они.

14:26 Глава НАТО: Операция в Курске ставит Путина в тупик

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр считает, что украинская операция в российском регионе Курск ставит лидера Кремля Владимира Путина в стратегический тупик. "Впервые со времен 1941 года иностранная сила действует на территории России", - говорит Бауэр в интервью информационному агентству Интерфакс-Украина. "Это стратегический вызов для России. И это также представляет России оперативные вызовы, так как линии логистики проходят через Курск". На стратегическом уровне Киев создает "стратегический тупик" для Москвы. "Если Путин претендует на защиту родины, он не успешный, потому что Украина теперь на территории России".

13:44 Украина: число жертв двойного удара беспилотников в Сумах возросло до десяти

Число жертв двойного удара беспилотников вражеских сил в Сумах возросло до десяти, сообщают украинские источники. Количество раненых сейчас составляет одиннадцать. 113 пациентов были эвакуированы из attacked hospital. Ранее сегодня российский удар убил одного человека и повредил крышу нескольких этажей клиники. Началась эвакуация пациентов и персонала. На место происшествия прибыли службы спасения и полиция. Однако Россия нанесла еще один удар с воздуха. Президент Украины Зеленский отреагировал на телевидении, когда число жертв составляло восемь.

12:56 Блинкен: США изучают стратегию победы Зеленского

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительство США изучает "стратегию победы" Украины, представленную президентом Украины Владимиром Зеленским президенту США Джо Байдену во время их встречи в Белом доме. В частности, Зеленский снова запросил у Байдена разрешение использовать западное оружие для дальнобойных атак на российские военные цели. Блинкен теперь сказал, согласно сообщению Голос Америки, что правительство и партнеры Украины в настоящее время изучают детали этой стратегии и рассмотрят "дополнительные меры", если это необходимо, чтобы помочь украинцам одержать победу. Госсекретарь представляет более жесткую линию в войне на Украине в Белом доме, что не отражается в действиях Президента.

12:25 Лондон: более 2000 атак на медицинские учреждения в Украине со времени начала войны

Министерство обороны Великобритании зафиксировало 2013 атак на медицинские учреждения Украины со времени начала вторжения России в феврале 2022 года. Персонал был целью 235 раз. Только в июле прошлого года армия России обстреляла детскую больницу в Киеве. Атаки России на систему здравоохранения привели к 176 жертвам, сообщило министерство.

11:48 Украина сообщает о трех погибших после удара по зданию полиции

Число жертв российского удара по зданию полиции в украинском городе Кривой Рог возросло до трех, заявил министерство внутренних дел Украины. Один полицейский все еще считается застрявшим под завалами, и продолжаются поиски выживших. Удар ракет по Кривому Рогу стал вторым ударом по украинской полиции за два дня.

10:58 Военная Аналитика: Российское контрнаступление в Курске продвигаетсяПо словам австралийского военного аналитика Мика Райана, российское контрнаступление в Курске набирает обороты. В августе украинские силы пересекли границу российской области Курск и захватили территорию. После первоначального удивления россияне теперь контратакуют. Они медленно, но верно возвращают территорию, как утверждает Райан. Возможный украинский рейд к западу от российского контрнаступления мог бы угрожать флангу России и отрезать сотни российских солдат, считает Райан, ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW) в США.

10:30 Украинская ПВО: Отбито 69 атак дроновУкраинская ПВО сообщает, что российская армия ночью на субботу запустила 73 боевых дрона и 4 ракеты против Украины. Украина успешно перехватила 69 дронов и 2 ракеты. Количество жертв от удара российского дрона по больнице в области Сумская возросло до 7.

09:52 Баланс Разговоров: Зеленский Прервал Критику ТрампаПосле пятилетнего перерыва разговоры между бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским возобновились. Трамп недавно критиковал помощь США Украине.

09:39 Мнение ISW: Несколько Дальнобойных Атак Могут Переломить Ход ВойныЭксперты Института изучения войны (ISW) считают, что несколько успешных дальнобойных атак Украины могут существенно изменить ход войны. "Российские власти, похоже, прилагают значительные усилия, чтобы повлиять на западные дебаты о праве Украины проводить дальнобойные атаки на российские военные объекты с помощью западного оружия", - говорится в анализе ISW, выражая обеспокоенность тем, что такие атаки могут оказать существенное операционное давление на российское наступление. США по-прежнему отказываются разрешать Украине запускать дальнобойные атаки на российскую территорию.

09:18 Генеральный Штаб Украины: Более 1400 Российских Потерь за 24 ЧасаПо данным Генерального Штаба Украины, российские силы за последние 24 часа понесли потери в 1470 человек, в том числе погибших и раненых, что в общей сложности составляет 650 640 с начала полномасштабного вторжения почти три года назад. В этот период также было потеряно 42 бронетранспортера, 14 танков, 62 дрона и 55 артиллерийских систем.

08:57 Украинские Отчеты:Russians Attack Clinic, Six KilledРоссийские войска, как сообщается, атаковали больницу в Сумской области, в результате чего погибли шесть человек, согласно украинским отчетам. Военная администрация Сумской области подтвердила эти жертвы. Атака была проведена с использованием Shahed-дронов, и после этого последовали дальнейшие атаки дронов на жилую зону и саму больницу, пока персонал эвакуировал пациентов и сотрудников. Также сообщается о сбросе управляемых бомб российской авиацией на Сумскую область.

08:21 Предупреждения от Голдшмидта об Опасностях для Балтийского Моря от Российской НефтиПосле обвинений Гринписа в отношении российских нефтяных экспортов через Балтийское море министр окружающей среды Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Голдшмидт выражает обеспокоенность потенциальными опасностями для побережья Балтийского моря от российских танкеров. "Российский режим нарушает нефтяное эмбарго, введенное после российской атаки на Украину", - сказал политик-зеленый. Этот конфликт угрожает уже больным морям. Несколько западных стран обвиняют Россию в использовании ненадежных судов для обхода санкций ЕС, связанных с войной. "Риск нефтяной утечки растет", - предупреждает Голдшмидт. "И, скорее всего, большая часть нефти окажется на наших берегах, от Фемерна до Эккернфёрде".

07:52 Украинские Воины Выдерживают Тяжелые Наступления в ПокровскеУкраинские и российские силы продолжают вести интенсивные бои на востоке Украины. Покровск и его окрестности снова стали центром конфликта вчера, так как российские войска целенаправленно атаковали эту область в течение нескольких месяцев. Генеральный Штаб в Киеве сообщает о 19 отбитых российских атаках на украинские оборонительные линии в течение дня. "Украинские защитники держатся крепко", - заявили они. Российские войска пытаются приблизиться к городу с разных сторон и защитить свой продвижение от украинских контрнаступлений. Интенсивные бои также продолжались в районе Курахового. Согласно украинским отчетам, 17 российских атак были отбиты в течение дня. Отчеты о боях нельзя независимо подтвердить.

07:41 Зеленский Оценивает Результат Поездки в СШАНесмотря на то, что он не получил разрешения на широкое использование западного оружия во время своей поездки в США, президент Украины Владимир Зеленский считает свою поездку успешной. "Каждый разговор прошел так, как мы планировали", - сказал он в видеообращении на платформе X. Зеленский представил план мира Украины в США. "Теперь нашим командам нужно работать над реализацией каждого шага и каждого решения", - добавил он. Во время своей поездки Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и его заместителем Камалой Харрис, демократическим кандидатом в президенты, чтобы призвать к продолжению поддержки Украины в ее борьбе против России. Он также поговорил с республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп повторил, что если он выиграет выборы, война закончится быстро.

06:56 Катар ведет переговоры о возвращении похищенных детей из войныНачиная с недавних спасений, около 9 детей, спасенных из конфликта России, являются частью тысяч, предположительно похищенных, согласно украинским отчетам (см. запись 02:18). Многие из них лишились одного или обоих родителей и были переданы бабушкам и дедушкам, заявил Дмитро Любинец, уполномоченный по правам человека в Украине. Власти Катара в настоящее время ведут переговоры о возвращении еще большего числа детей. У них есть список из 751 ребенка с завершенной необходимой документацией, пояснил Любинец. Согласно украинским властям, около 20 000 детей были незаконно увезены в Россию с начала войны, и пока домой вернулись лишь несколько сотен.

06:27 Блинкен критикует Китай за поддержку российской военной промышленностиГоссекретарь США Antony Blinken обратился к главе МИД Китая Ван И с выражением американской озабоченности в связи с поддержкой Китаем российской военной промышленности. "Если Китай заявляет, что хочет мира и конца конфликта, но в то же время позволяет своим компаниям поддерживать Россию в ее агрессии, это не имеет смысла", - заявил Блинкен на пресс-конференции. Ван заявил, что позиция Китая по украинскому конфликту неизменно призывает к миру через диалог, согласно заявлению китайского МИДа.

05:31 Украинские силы убивают двух российских солдат на водном мотоцикле с помощью дронаУкраинские силы, как сообщает проукраинский источник Defense Express, убили двух российских солдат на водном мотоцикле с помощью дрона. Инцидент произошел на Днепре, как видно на видео, опубликованном активистом Сергеем Стерненко, где дрон, оснащенный взрывным устройством, наносит удар по водному мотоциклу.

04:10 Медиазона сообщает о более чем 71 000 погибших российских солдат в УкраинеНезависимый российский новостной портал Медиазона сообщает, что с середины сентября более 71 000 российских солдат погибли в Украине. Почти 2 000 солдат погибли в войне в последнее время. Медиазона отмечает, что реальные цифры, скорее всего, выше, так как их проверенные данные основаны на источниках, таких как некрологи, онлайн-посты родственников, региональные СМИ и уведомления местных властей.

02:18 Девять детей вернулись на родину из России после депортацииДевять детей, депортированных в Россию во время войны, вернулись на родину. Они вернулись в Украину с помощью Катара в качестве посредника в пятницу, согласно заявлению Дмитро Любинец, уполномоченного по правам человека в стране. Он сообщил в Telegram, что дети в возрасте от 13 до 17 лет, а также 20-летний мужчина. Возвращение было частью плана действий и было организовано государством Персидского залива Катаром. Информацию нельзя было независимо подтвердить сразу. Дети были отделены от своих родителей или опекунов оккупантами и родом из таких мест, как Херсон, Запорожье или Луганск, добавил Любинец.

00:31 Лукашенко предупреждает о начале Третьей мировой войны, если на Белоруссию будет совершено нападениеЛидер Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет НАТО в планировании нападения на его страну и угрожает использовать ядерное оружие. "Нападение на Белоруссию начнет Третью мировую войну", - заявил белорусский лидер, как сообщает государственное информационное агентство БЕЛТА на встрече со студентами в Минске. tanto как Белоруссия, так и ее союзник Россия воспользуются ядерным оружием в случае такого нападения, заявил Лукашенко. Лукашенко также выразил благодарность лидеру Кремля Владимиру Путину за недавние изменения в российской ядерной доктрине. Лукашенко заявляет в своей речи, что у НАТО есть конкретные планы нападения на Белоруссию. "Американцы и поляки уже выстраиваются вдоль границы, особенно на польской стороне. Мы знаем, что руководство Польши уже потирает руки", - заявил он. Однако Белоруссия сама не является ядерной державой, но тактические ядерные вооружения были размещены на ее территории с конца 2023 года из-за России.

23:10 Бывший американский командующий и другие призывают Байдена принять решительные меры против РоссииГруппа бывших военных чиновников и экспертов написала открытое письмо президенту США Джо Байдену, призывая принять решительные меры для прекращения войны в пользу Украины и противодействия возможным угрозам со стороны Китая. Среди них бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес и бывший заместитель командующего НАТО, генерал-лейтенант сухопутных войск Германии Герхард-Хеннинг Хагенманн. Они предлагают шаги против России и Китая, в том числе снятие ограничений на использование западного оружия для ударов по военным и логистическим целям на территории России. Они также требуют поставки 300 танков Abrams и 1000 бронированных машин в Украину, а также всеобъемлющего эмбарго на вооружение и технологии в отношении России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Белоруссии и Азербайджана. Кроме того, они предлагают расширить НАТО за пределы трансатлантических границ, включив Японию, Австралию, Южную Корею, Филиппины и любую другую демократическую страну, пожелавшую присоединиться.

22:15 Российская разведка расследует международных журналистов за освещение событий в КурскеРоссийское внутреннее разведывательное управление ФСБ расследует трех международных журналистов из-за их освещения событий из украинских оккупированных территорий в российском приграничном регионе Курск. Австралийские журналисты ABC News Кэтрин Дисс и Флетчер Йен и румынский журналист Мирча Барбу обвиняются в незаконном пересечении российской границы, согласно сообщению российского информационного агентства РИА Новости. Журналисты могут получить до пяти лет тюремного заключения, но ни один из них, похоже, не находится в настоящее время в России. Несколько международных СМИ, в том числе немецкий вещатель Deutsche Welle, американская новостная сеть CNN и итальянский вещатель Rai, сообщали из украинских оккупированных районов в Курске.

21:35 Белый дом отвергает обвинения ГОП против Зеленского в незаконном вмешательстве в выборы СШАПресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер назвала утверждения республиканских политиков о якобы незаконном вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в выборы США "политическим спектаклем" и призвала республиканцев "оставить это". Посещение Зеленским военного завода в Пенсильвании, где производятся критически важные 155-мм артиллерийские снаряды для Украины, было запрошено украинской делегацией и координировалось Министерством обороны. В этом визите также приняли участие несколько демократов, в том числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. После посещения республиканские законодатели начали расследование, а спикер Палаты представителей потребовал в письме, чтобы Зеленский отозвал украинского посла в США.

21:09 Мировые державы осуждают угрозу России применить ядерное оружиеКитай, Бразилия и другие страны предостерегают от использования или угрозы применения ядерного оружия против Украины. "Призываем отказаться от любого использования или угроз в отношении оружия массового уничтожения, в том числе ядерного, химического и биологического", - говорится в совместном заявлении. Двенадцать стран выразили "серьезную озабоченность" возможным "усилением" в Украине: "Гражданская инфраструктура, в том числе мирные ядерные объекты и другие энергетические установки, не должны быть целью военных операций". Это заявление было сделано после угроз со стороны президента России Владимира Путина на этой неделе. Он упомянул, что Россия может применить ядерное оружие, если столкнется с серьезными авиаударами по своей территории, и может расценить любую атаку, Supported by a nuclear nation, as a "shared" hostility. Зеленский также обвинял Россию в планировании атаки на украинские ядерные реакторы.

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Президент Совета может понадобиться для вмешательства в эскалацию tensions в районе Запорожской АЭС, так как российские силы планируют offensive operations в этом районе после накопления войск и получения нового оборудования.

В связи с международными последствиями ситуации Президент Совета также может предпринять diplomatic efforts для деэскалации ситуации и предотвращения конфликта между Россией и Украиной.

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