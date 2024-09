В 18:21 в Нижней Австрии женщине удается спасти себя, в то время как мужчине не удается.

Критическая ситуация с наводнениями в нескольких странах - число жертв растет

Ситуация с наводнениями остается напряженной во многих странах, что приводит к росту числа жертв: по меньшей мере 16 человек погибли в результате проливных дождей от Польши до Австрии. В Untergrafendorf, Нижняя Австрия, ручей превратился в бурную реку. Женщина смогла спастись от внезапного подъема воды, поднявшись на первый этаж своего дома, но ее муж не смог. Она звала о помощи в течение нескольких часов, но ее крики остались без ответа, как сообщил представитель полиции. Позже было найдено тело 70-летнего мужа, что стало третьей жертвой в Австрии.

18:02 Ассоциация пожарных: Германия готова к наводнениям

Ассоциация пожарных Германии (DFV) заявляет, что Германия готова к предстоящим наводнениям. "В основном, Германия готова к наводнениям - в основном благодаря недавним событиям", - сказал президент DFV Карл-Хайнц Банзе газете "Рейнская почта". "Не только были извлечены уроки из интенсивных дождей в Ахertal и Северном Рейне-Вестфалии, но и сценарии наводнений в различных частях Германии в этом году также внесли свой вклад в это". Работы в пострадавших регионах ведутся в полной мере - "команды находятся в состоянии повышенной готовности, мешки с песком готовятся, данные о погоде отслеживаются". Общественность также информирована и может принять соответствующие меры.

17:30 "Разочаровывающее": Шольц предлагает помощь

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил помощь пострадавшим соседним странам. "Наводнения, которые мы видим, разочаровывают", - сказал Шольц во время своего визита в Казахстан. Он уже пообещал поддержку жителям пострадавших соседних стран. "Мы окажем помощь в той мере, в которой сможем".

17:06 Ланг: "Пришло время действовать сейчас"

Лидер партии "Зеленых" Рикарда Ланг выступает за политические последствия в связи с критической ситуацией с наводнениями в Центральной и Восточной Европе. Климатический кризис приводит к тому, что наводнения и проливные дожди происходят чаще, интенсивнее и вероятнее, заявила Ланг после консультаций с партийным руководством в Берлине. Политика не должна просто реагировать, но и готовиться. "Поэтому пришло время действовать сейчас". Тема защиты климата должна быть поднята на политическую повестку дня. "Если Мерц сказал прошлым летом, что мир не закончится, то сегодня он закончился для многих людей", - заметила Ланг, имея в виду лидера ХДС. "Это означает, что мы должны уделять больше внимания защите климата".

16:41 Канцлер Австрии выделяет миллионы на восстановление после наводнений

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выделил 300 миллионов евро на восстановление после наводнений в Австрии, как он объявил. Средства из фонда помощи при стихийных бедствиях могут быть расширены по мере необходимости и могут быть запрошены частными лицами, потерявшими имущество в результате стихийного бедствия. Пока еще неясно, какой ущерб был причинен многодневными рекордными дождями на востоке Австрии.

16:08 Разрушение дамбы: Жителей призывают покинуть свои дома немедленно

В небольшом городе Пацков в юго-западной Польше мэр призывает к немедленной эвакуации низменных районов после разрушения дамбы водохранилища. "Никто не может гарантировать, что ситуация не ухудшится", - предупреждает Артур Ролка в социальной сети. Он призывает всех, кто нуждается в эвакуации, объявить о себе и советует тем, чьи дома и квартиры еще не затронуты водой, покинуть свои жилища и искать убежище в безопасных местах в городе. После того, как просьба об эвакуации была проигнорирована, он теперь принял решение о принудительной эвакуации, заявил мэр на польском телевидении. Пострадавшее водохранилище было построено над Пацковом на реке Глатцер-Неисе, притоке Одера.

15:54 Габек призывает к большей решимости в защите климата

Вице-канцлер Роберт Габек призывает к большей решимости в защите климата в связи с наводнениями в нескольких европейских странах. "Быстрее расширять возобновляемые источники энергии, энергопереход, климатически чистое промышленное производство" срочно необходимы, сказал политик "Зеленых" газетам Funke. "Более частые наводнения, катастрофы, подобные той, что произошла в Ахertal, в этом году в Баварии - это consequence of the climate crisis", - говорит Габек. "Поэтому наша борьба с климатическим кризисом так важна". Однако предотвратить дальнейшие экстремальные погодные явления уже невозможно. Поэтому также важны дополнительные превентивные меры. "Крепкие дамбы, системы удержания, больше пространства для рек" необходимы для лучшей защиты людей.

15:36 Дополнительные жертвы наводнений

Число погибших от наводнений в нескольких европейских странах возросло по меньшей мере до 15. Особенно пострадали Австрия (три смерти), Чехия (одна смерть), Польша (пять смертей) и Румыния (шесть смертей).

15:21 Польша объявляет чрезвычайное положение в пострадавших от наводнений районах

Польша объявляет чрезвычайное положение в районах, пострадавших от наводнений. Правительство в Варшаве принимает чрезвычайный указ на встрече для решения кризиса. Чрезвычайное положение действует в некоторых районах Нижней Силезии, Силезии и Ополе в течение 30 дней. Чрезвычайные полномочия, предоставленные властям, позволяют им отдавать приказы, вводить временные ограничения гражданских свобод и прав. К ним относятся, например, приказ об эвакуации определенных мест, районов или объектов. Также может быть запрещено присутствие людей в определенных местах.

Узнайте больше об этом здесь.

14:34 Австрийские федеральные железные дороги продлевают совет по путешествиям до 19 сентябряИз-за продолжающихся погодных нарушений, затрагивающих большие части Австрии, Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) продлили совет по путешествиям, выпущенный 13 сентября 2024 года, до 19 сентября 2024 года. ÖBB советуют всем пассажирам отложить любые непроизводственные поездки в течение этого периода и перенести их на более позднюю дату. Билеты, уже приобретенные, остаются действительными до 22 сентября.

14:19 Число жертв наводнений в Европе достигло одиннадцатиЧисло жертв недавних наводнений в Австрии, Польше, Румынии и Чехии достигло как минимум одиннадцати. Полиция сообщила об двух дополнительных жертвах в Австрии. В восточной части Моравии-Силезии в Чехии человек утонул в реке Красовка, как объявил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. На данный момент сообщается о восьми смертельных случаях в четырех затронутых странах. Авторитеты в Чехии также сообщают о семи пропавших без вести.

14:04 Правительство Германии обещает помощь пострадавшим от наводнений в ЕвропеПравительство Германии пообещало помощь тем, кто пострадал от наводнений в различных европейских странах. "Наши соседи, наши европейские партнеры, и, конечно, люди здесь должны понять: мы внимательно следим за ситуацией и готовы протянуть руку помощи", - сказала заместитель официального представителя правительства Кристиане Hoffmann в Берлине. Продолжающееся бедствие в Австрии, Чехии, Польше и Румынии часто катастрофическое. Hoffmann заявила: "Мы потрясены увиденными изображениями и шокированы новостями о жертвах и пропавших без вести. От имени правительства Германии мы выражаем соболезнования и поддержку всем, кто пострадал".

13:43 Орбан отменяет международные обязательства из-за наводненийПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил все запланированные международные обязательства из-за наводнений в стране. "В свете нынешних экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я принял решение отменить все свои международные обязательства", - написал Орбан на онлайн-платформе X. Орбан не предоставил дальнейших подробностей. Изначально Орбан должен был выступить на дебатах, посвященных шестимесячному программе председательства Венгрии в Европейском парламенте в Страсбурге в среду. Конroversial populist politician frequently faces harsh criticism from the European Parliament and the European Commission.

13:12 Острава под водой: третий по величине город Чехии пострадал от прорывов дамбыТребуются расширения эвакуации в Остраве, третьем по величине городе Чехии, из-за опасности наводнения. "Ясно, что произошли прорывы дамб в нескольких районах", - сказал министр окружающей среды Петр Хладик после экстренного заседания. Жителей эвакуируют на надувных лодках. Около 100 кубометров воды в секунду проходят через бреши. Ведутся работы по заполнению пробелов камнями. С населением около 285 000 человек Острава расположена на пересечении нескольких рек, в том числе Одер и Опава. Расположенный примерно в 280 км к востоку от Праги, город-рудник и промышленность полностью прекратил железнодорожное сообщение в Остраве и дальше в направлении Польши. Одна электростанция была остановлена. В близлежащем Богумине обе сети электроэнергии и мобильной связи вышли из строя из-за наводнения, а в нескольких районах прекратилось снабжение питьевой водой.

12:33 Рекорд осадков: 450 литров дождя на квадратный метр в чешском городе

Сильные дожди, вызванные депрессией "Анетт", исключительны: с пятницы Серец в Чехии, недалеко от польской границы, получил беспрецедентные 450 литров дождя на квадратный метр. Это рекордный показатель в последние дни, согласно данным метеоролога Оливера Шейла с ntv.de. Германия лидирует с 320 литрами в четыре дня в Рюппольдинге/Берхтесгаденской земле. В Австрии выпало 364 литра в Санкт-Пölтен и 369 литров в Лилиенфельде. В Вене было зарегистрировано 279 литров дождя, хотя последующие сбои в измерениях затрудняют получение точных количеств. В Польше больше всего дождя (200 литров) выпало в Катовице.

12:25 Наводнения в Румынии убили шестерых в Карпатском регионе

Шесть человек погибли из-за сильных дождей и наводнений в Карпатском регионе Румынии. Пострадавшие регионы в основном находятся на востоке страны, в том числе в Галаце, Васлуе и Яссах. Примерно 300 человек были эвакуированы, и примерно 6000 сельских домов были затоплены. Жертвами в основном являются пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении остается в силе до полудня. Изолированные деревни в основном пострадали, жители которых взбираются на крыши, чтобы не быть унесенными наводнением. Более 600 пожарных были направлены.

11:59 Наводнения в Саксонии: Эльба достигла пика на Нейсе

Уровни воды в реке Эльба продолжают расти в Саксонии. В Дрездене утром в понедельник уровень составляет 5,62 метра, согласно государственному центру контроля наводнений. Во второй половине дня в воскресенье был выпущен второй уровень предупреждения о наводнении. Ожидается, что порог третьего уровня тревоги, который составляет шесть метров, будет превышен к утру вторника. К среде вечером уровень Эльбы в Дрездене может продолжать расти и достичь своего пика. В Шоне, расположенном недалеко от чешской границы, активен третий уровень тревоги с уровнем Эльбы 6,13 метра. Центр контроля наводнений ожидает, что уровни воды начнут падать в Гёрлице, где также действует третий уровень тревоги. Самый высокий пик наводнения (Gipfel на немецком языке) называется scheitel.

11:01 Вроцлав объявляет чрезвычайную ситуацию из-за наводнения

После сильных дождей и наводнений в юго-западной Польше город Вроцлав (Бреслау) в Нижней Силезии готовится к приближающейся волне наводнения на Одерской реке. Мэр Яцек Сутык объявил чрезвычайную ситуацию в городе, вводя меры, такие как непрерывный мониторинг дамб, техническое обслуживание каналов и закрытие переправ через дамбы, согласно заявлению мэра на его видео в Facebook. Волна наводнения ожидается во Вроцлаве в среду, при этом предыдущие прогнозы о минимальном воздействии были пересмотрены мэром. Хотя наводнение не прогнозируется на уровне наводнения 1997 года, которое затопило треть города, мэр Сутык подчеркивает значительные улучшения в нынешней инфраструктуре, в том числе новые дамбы, водоудерживающие бассейны и полдеры, чтобы предотвратить прорыв городских защитных сооружений.

10:35 Губернатор Австрии о ситуации с наводнением: "Все еще опасно"

Несмотря на временное снижение осадков, ситуация с наводнением в восточной Австрии остается критической. Губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер предупреждает: "Еще не конец, все еще опасно, все еще драматично". Регион ожидает до 80 литров осадков на квадратный метр в понедельник. Авторитеты продолжают следить за целостностью плотин, выдавая предупреждения о высоком риске прорыва. Общественная жизнь практически парализована: закрыто более 200 дорог, эвакуировано более 1800 зданий, и многие ученики и дети в детских садах остаются дома, сообщает Микль-Леитнер. Примерно 3500 домов в настоящее время остаются без электроэнергии. Оценка ущерба еще не завершена, но губернатор обещает помощь пострадавшим. В последние дни некоторые районы получили до 370 литров осадков на квадратный метр - гораздо больше среднемесячной нормы.

10:10 Уровень реки Эльбы растет; приближается уровень тревоги два

Уровень реки Эльбы в Саксонии продолжает расти. На основании данных из кризисного центра штата, уровень в Дрездене утром составлял 5,54 метра, с прогнозом превышения 6-метрового порога позже в течение дня, тем самым достигнув второго по высоте уровня тревоги, два. На этом этапе могут произойти наводнения в населенных районах. Уровень тревоги уже достигнут на шкале Шёна возле чешской границы, где уровень составлял 6,09 метра. Уровень тревоги также достигнут на Лусатской Нисе возле Гёрлица на польской границе, с уровнем 5,56 метра, всего несколько сантиметров от достижения наивысшего уровня тревоги, четыре. Отрезок федеральной дороги B99 в Гёрлице закрыт из соображений безопасности, как сообщил представитель полиции. Уровень предупреждения для второго этапа составляет 4,80 метра там.

09:49 Столетние наводнения в Чехии: один человек утонул

Подтвержден первый смертельный случай от наводнений в Чехии. Также сообщается о семи пропавших без вести. Человек утонул в реке Красовка в районе Брунталь Моравии-Силезии, как сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. Трое людей были унесены автомобилем возле Йесеника в горах Хрубый-Есеник. Автомобиль так и не найден. Другие пропавшие без вести были унесены различными водными путями, в том числе рекой Отава. Также пропал без вести мужчина из дома престарелых возле польской границы. Премьер-министр Чехии Петр Фiala назвал это "столетним наводнением", которое статистически происходит раз в сто лет в том же месте. Ранее сообщалось о смертельных случаях от наводнений в других странах ЕС (см. запись 06:40): один пожарный в Австрии, один человек в Польше и шесть человек в Румынии.

09:17 Женщина упала в реку Ниса в Гёрлице

Женщина поскользнулась и упала в реку Ниса, проверяя уровень воды в Гёрлице. Согласно предварительным сообщениям полиции, женщина поскользнулась на берегу реки возле отеля Parkhotel Merkur и упала в воду. Ее унесло примерно на 700 метров вниз по течению, прежде чем она смогла выбраться возле плотины Vierraden. Сейчас она получает лечение от переохлаждения в медицинском учреждении.

09:00 THW готовится к интенсивным операциям на Эльбе и Одере

Германское федеральное агентство технической помощи (THW) готовится к возможным наводнениям в восточной Германии. "Мы готовим большие команды для рек Эльба и Одер", - говорит руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс в программе "Утренний журнал" ZDF. Он советует людям в пострадавших районах собрать необходимые вещи для аварийного набора. Восс подчеркивает, что Германия все еще испытывает благоприятные погодные условия, но ожидает наводнений на реках Эльба, Ниса и Одер на этой неделе. В выходные THW направил около 140 человек в Баварию и Саксонию, в том числе на неисправный мост Карола в Дрездене. Восс отмечает, что это четвертый значительный случай наводнения в Германии в этом году. Он подчеркивает важность подготовки и финансирования модернизации инфраструктуры, называя их "затратами, связанными с изменением климата".

В ответ на сильные наводнения в юго-западной Польше премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание кабинета министров утром в понедельник. Он подготовил декрет о введении режима чрезвычайной ситуации, но требуется одобрение кабинета. Непрекращающиеся дожди привели к наводнениям в юго-западной Польше возле чешской границы, причинив значительный ущерб городу Ныса в регионе Оpole. В местной больнице отделение неотложной помощи было затоплено водами реки Глатцер-Ныса, притока Одера, сообщает Польское прессовое агентство (ПАП). Всего 33 пациента, в том числе дети и беременные женщины, были эвакуированы на лодках.

08:15 Бавария: Ожидается больше дождя и повышение уровня водыСитуация с наводнениями в Баварии остается тревожной в некоторых районах, где ожидаются дополнительные осадки. Полицейское управление сообщает, что за ночь ситуация не изменилась. Пока нет сигнала об окончании опасности: служба "Хохвассерньюс" (HND) прогнозирует дальнейшее повышение уровня воды с дождливым началом недели. В таких местах, как Пассау на Дунае, Вилсхофен на Вилсе и Мюнхен на Изар, ожидается повторное повышение уровня воды. Ситуация должна постепенно улучшиться к среде. До вторника немецкий метеорологический сервис (DWD) прогнозирует непрерывные дожди от Альп до предгорья, с потенциальными объемами осадков от 40 до 70 литров на квадратный метр, и до 90 литров в застойных районах.

07:32 Чешская Республика: Нет облегчения – уровень воды продолжает растиВ зонах наводнений и затоплений в Чешской Республике нет облегчения. Водная волна достигла Літовел, примерно в 200 километрах к востоку от Праги, где целые улицы оказались под водой, сообщает агентство новостей CTK. Власти Літовела призывают общественность не мешать работе экстренных служб. "В ближайшие часы мы увидим дальнейшее повышение уровня реки", - предупредил мэр в социальных сетях.

07:03 Обвал дамбы: Катастрофические наводнения в ПольшеПосле обвала дамбы в Польше растет беспокойство по мере приближения разрушительных вод к региону Глатцер-Ныса. Видео очевидцев показывают мощную силу бушующих вод.

06:40 Наводнения в Европе: Смертельные случаи в Польше и РумынииПольша и Чешская Республика борются с последствиями рекордного наводнения, в то время как в Нижней Австрии ситуация остается напряженной после сильных дождей. В различных европейских странах в результате наводнений погибли несколько человек: пожарный в Австрии, один человек в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Эвакуации из-за наводнений в Чешской РеспубликеВо время самых сильных штормов за годы города, такие как Йесеник в горах Альтватергебирге и Крнов на польской границе, оказались под водой. В Йесенике спасательные службы на лодках и вертолетах эвакуировали сотни людей. После отступления водной волны в нескольких местах возникла угроза оползней.

05:49 Пассажиры застряли на круизном корабле в ВенеИз-за высокого уровня воды на Дунае из-за сильных дождей в Вене на борту швейцарского речного круизного судна "Тургау Престиж" застряли несколько пассажиров. Примерно 100 пассажиров и 40 членов экипажа не могут покинуть судно, сообщает швейцарский вещатель SRF со ссылкой на Тургау Трэвел. Пассажиры не могут покинуть судно, так как причал затоплен. По сообщениям, другие круизные суда также застряли в Вене. Местные власти решат, когда и смогут ли пассажиры покинуть судно. "Тургау Престиж" планировал путешествие из Линца в Будапешт и обратно, но в настоящее время застрял в Вене.

Шторм "Аннет", известный за рубежом как "Борис", принес проливные дожди и наводнения в Польшу, Чехию, Австрию и Румынию. На данный момент погибло по меньшей мере восемь человек.

В свете наводнения в нескольких странах еще одна пострадавшая страна - Польша. Мэр Пацкова в юго-западной Польше приказал немедленно эвакуировать низменные районы из-за прорыва дамбы в водохранилище, построенном над городом.

Читайте также: