В 17.40 пять республиканцев предупреждают о дальнейшем смещении в Венгрии к России.

После визита в Венгрию пятеро американских республиканских сенаторов выразили обеспокоенность растущими отношениями Венгрии с Россией и растущим сотрудничеством с Китаем. Группа состояла из сенаторов Джерри Морана, Джона Бузмана, Сьюзан Коллинз, Джона Корнина и Джона Кеннеди. Сенатор Моран упомянул растущие связи между Венгрией и Россией и ослабление демократических институтов в заявлении, призывая к более тесному сотрудничеству между Венгрией и ее партнерами. "Нам выгодно работать вместе. Мы призываем Венгрию учитывать и реагировать на предупреждения своих союзников". Венгрия является важным союзником ЕС, противостоящим России. Премьер-министр Орбан неоднократно блокировал помощь для Украины, выступал за диалог и часто повторял аргументы Кремля. Венгрия осудила конфликт, но отказалась поставлять Украине оружие.

15:27: Похоже, что ПВО успешно отразила ракетную атаку на КиевВоенные Украины через мессенджер Telegram сообщили, что якобы отразили российскую авиационную атаку на Киев. Подробностей не приведено.

09:58: Посол России в США возвращается в МосквуПосол России в США Анатолий Антонов, как сообщается, заканчивает свою дипломатическую миссию, согласно российским СМИ. Посол возвращается в Москву, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на представителя министерства иностранных дел. Газета "Ведомости" сообщает, что отъезд Антонова близок. Дополнительная информация не предоставлена сразу.**

21:46: Полиция располагает доказательствами множественных казней украинских военнопленных российскими войскамиСотрудники правоохранительных органов располагают убедительными доказательствами того, что российские оккупационные войска казнили многих украинских военнопленных, заявил Юрий Белоусов, глава отдела по расследованию военных преступлений Генеральной прокуратуры, выступая в национальном радио. "У нас сейчас есть информация о 93 наших солдатах, которых казнили на поле боя", - сказал он. Белоусов подчеркнул, что 80% украинских военнопленных в этом году были казнены. Эта тенденция началась в ноябре 2022 года. "Отношение российских солдат к нашим военнопленным ухудшилось", - заявил Белоусов.**

20:14: Сообщается о предварительных территориальных уступках в обмен на членство в НАТОУкраина остается приверженной возвращению территорий, оккупированных Россией за последние десять лет. Однако средства для достижения этой цели неясны из-за нехватки личного состава, вооружения и адекватной поддержки со стороны западного альянса. Президент Владимир Зеленский теперь заявляет, что Киев готовит с Вашингтоном и другими странами "значительные решения" на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября. Новая украинская стратегия, как сообщает "Финансиальные времена", предусматривает просьбу о военной и дипломатической поддержке от своих союзников, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Западные дипломаты и все большее число украинских официальных лиц считают, что значимые гарантии безопасности могут стать основой для урегулирования, при котором Россия будет фактически, если не юридически, контролировать всю или часть украинской территории, которую она сейчас занимает. Обсуждения также включают возможность присоединения Украины к НАТО в этом контексте.**

19:23: Стратегические потери России, ожидания поставок танков УкраиныРоссия в среднем теряет в три раза больше техники, чем Украина, и неуклонно истощает запасы унаследованного советского вооружения, в то время как производство, как и у Украины, покрывает лишь небольшой процент потерь, считает Jakub Janowski, эксперт, базирующийся в Праге и работающий в голландском открытом источнике. мониторинговый центр Oryx. В настоящее время Россия имеет преимущество в численности личного состава, рабочей силе и производственных мощностях, предупреждает Konrad Muzyka, польский эксперт и директор Rochan Consulting. Janowski считает, что хотя Россия имеет больше солдат и огневую мощь, она все же может столкнуться с трудностями, если Запад усилит свою поддержку. Доставка ранее обещанного военного оборудования, такого как 280 танков, 480 бронетранспортеров, 1200 troop carriers и 180 мобильных артиллерийских установок, в Киев все еще не произведена, согласно Oryx.**

18:34: Украина отражает российский бомбардировщик, получены фотографии обломковУкраинские силы заявляют, что сбили российский боевой самолет. Бомбардировщик был сбит в субботу вблизи города Костянтынивка в провинции Донецк, сообщает глава местной военной администрации. Изображения показывают обугленные останки самолета, врезавшегося в дом, что вызвало пожар.

Два предложения, содержащие слово 'Кибервойна', которые могут следовать за ними:

На фоне tensions между Россией и Украиной возникли опасения по поводу potential кибервоенных угроз, с обеими сторонами якобы укрепляющими свои киберзащиты для защиты критической инфраструктуры и чувствительных данных. По мере продолжения конфликта между Россией и Украиной звучат все более громкие призывы к международному сотрудничеству, чтобы предотвратить potential 'кибервойну' и гарантировать цифровую безопасность всех вовлеченных стран.

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